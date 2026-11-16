Khởi công nhà máy điện rác hơn 2.600 tỷ đồng tại Đồng Nai

Ngày 15/11/2026, Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Đồng Nai, thành viên hệ sinh thái Tập đoàn AMACCAO, tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy điện rác Định Quán giai đoạn 1 tại xã La Ngà, thành phố Đồng Nai. Đây là dự án điện rác đầu tiên được triển khai tại địa phương, đánh dấu bước chuyển trong hoạt động xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.610 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 9,48 ha, thuộc khu vực xử lý chất thải Túc Trưng hiện hữu. Theo thiết kế, nhà máy có khả năng tiếp nhận và xử lý 950 tấn chất thải mỗi ngày đêm, bao gồm 750 tấn rác thải sinh hoạt và 200 tấn chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Bên cạnh chức năng xử lý chất thải, nhà máy được thiết kế với công suất phát điện 18,5 MW, tận dụng nhiệt lượng từ quá trình đốt rác để sản xuất điện năng. Dự án còn có hệ thống xử lý và tái chế xỉ sau đốt với công suất khoảng 200 tấn/ngày, hướng tới giảm lượng chất thải phải chôn lấp và tăng khả năng tái sử dụng tài nguyên.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Báo Đồng Nai

Theo đại diện chủ đầu tư, nhà máy sử dụng công nghệ lò đốt ghi cơ học chuyển động, phù hợp với đặc điểm rác thải sinh hoạt tại Việt Nam như chưa được phân loại tại nguồn, độ ẩm cao và nhiệt trị thấp. Công nghệ này cho phép xử lý chất thải đồng thời thu hồi nhiệt năng phục vụ phát điện.

Đáng chú ý, hệ thống xử lý khí thải được thiết kế đáp ứng các quy chuẩn môi trường hiện hành. Chủ đầu tư cho biết các thông số phát thải sẽ được giám sát thông qua hệ thống quan trắc tự động, truyền dữ liệu trực tuyến đến cơ quan quản lý môi trường và công khai tại cổng nhà máy để người dân theo dõi.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi phương thức xử lý chất thải từ chôn lấp sang ứng dụng công nghệ hiện đại, kết hợp thu hồi năng lượng. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực môi trường trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp ngày càng tăng.

Khu vực triển khai dự án nhà máy điện rác đầu tiên của thành phố Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai

Theo dự báo được lãnh đạo địa phương nêu tại buổi lễ, đến năm 2030, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn Đồng Nai có thể đạt khoảng 3.000 tấn/ngày. Việc phát triển các nhà máy điện rác được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực xử lý chất thải và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Theo hồ sơ tham vấn đánh giá tác động môi trường, dự án dự kiến hoàn thành trong quý II/2028. Tuy nhiên, để đi vào vận hành hiệu quả, nhà máy cần bảo đảm nguồn rác đầu vào ổn định, hoàn thiện các điều kiện đấu nối và tiêu thụ điện, đồng thời tuân thủ yêu cầu kiểm soát phát thải.

Việc khởi công Nhà máy điện rác Định Quán mở ra hướng khai thác nguồn năng lượng từ chất thải tại Đồng Nai, song công suất xử lý 950 tấn/ngày và phát điện 18,5 MW hiện vẫn là các thông số thiết kế, chưa phải kết quả vận hành thực tế.