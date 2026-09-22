iPhone 20 Pro mới là mẫu iPhone thực sự đáng chờ đợi?

Sức nóng dành cho iPhone 20 đã bắt đầu xuất hiện dù iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mới chỉ lên kệ chưa đầy một tuần. Một số nguồn tin rò rỉ nổi tiếng đã nhanh chóng chuyển sự chú ý sang sản phẩm được xem là cột mốc đặc biệt trong lịch sử Apple: thế hệ iPhone Pro kỷ niệm 20 năm.

Một concept iPhone 20 Pro. Ảnh: Fpt.

Những thông tin rò rỉ mới nhất đang hé lộ sớm về những gì Apple có thể chuẩn bị cho dòng iPhone Pro thế hệ tiếp theo. Nếu các chi tiết này chính xác, iPhone 20 Pro có thể không chỉ là một phiên bản nâng cấp thông thường mà còn trở thành một trong những lần thay đổi thiết kế đáng chú ý nhất của Apple.

iPhone 20 Pro có thể sở hữu màn hình lớn hơn

Digital Chat Station, một trong những tài khoản chuyên rò rỉ thông tin phần cứng nổi tiếng trên Weibo, vừa chia sẻ những chi tiết khá cụ thể về kích thước màn hình của các mẫu iPhone Pro tương lai.

Theo nguồn tin này, iPhone 20 Pro có thể được trang bị màn hình khoảng 6,41 inch, với độ phân giải dự kiến ở mức 2.686 x 1.236 pixel. Trong khi đó, iPhone 20 Pro Max có thể tăng lên khoảng 6,96 inch, đi kèm độ phân giải 2.912 x 1.340 pixel.

Đây gần như là một trong những thông tin rò rỉ đầu tiên đưa ra con số cụ thể về kích thước màn hình của iPhone 20 Pro. Tuy nhiên, bên cạnh các thông số này, Digital Chat Station tiếp tục nhắc đến một thiết kế từng xuất hiện trong nhiều tin đồn thời gian qua: màn hình cong ở cả bốn cạnh.

Nếu được Apple áp dụng, đây sẽ là một thay đổi rất đáng chú ý so với thiết kế phẳng đang được sử dụng trên các thế hệ iPhone hiện nay.

Đáng chú ý hơn, Digital Chat Station còn cho rằng Apple có thể loại bỏ hoàn toàn Dynamic Island trên iPhone 20 Pro và thay thế bằng một camera đục lỗ nhỏ trên màn hình.

Đây có thể là bước tiến lớn trong tham vọng tối ưu hóa diện tích hiển thị của Apple. Dynamic Island từng được xem là giải pháp giúp Apple thay đổi cách người dùng tương tác với khu vực camera trước và cảm biến Face ID. Việc loại bỏ phần cắt lớn này sẽ đánh dấu một bước chuyển quan trọng về thiết kế.

Dù Digital Chat Station sở hữu lịch sử đưa tin khá đáng chú ý, các thông tin trên vẫn chỉ là tin đồn. Khoảng thời gian từ nay đến khi iPhone 20 Pro xuất hiện còn rất dài, do đó những thông số được tiết lộ sớm hoàn toàn có thể thay đổi.

Thiết kế màn hình cong bốn cạnh gây tranh luận

Thiết kế được đồn đoán cho iPhone 20 Pro đang nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Một bộ phận người dùng tỏ ra hào hứng trước khả năng Apple thực hiện một cuộc cách mạng về ngoại hình, nhưng không ít ý kiến lại tỏ ra hoài nghi về màn hình cong bốn cạnh.

Các cuộc thảo luận trên mạng xã hội cho thấy không phải người dùng nào cũng mong muốn một chiếc iPhone Pro với màn hình cong mạnh như vậy.

Trong một cuộc thảo luận gần đây trên Reddit, một người dùng đặt vấn đề rằng nếu Apple thực sự tiến hành cuộc đại tu thiết kế này, iPhone Pro có thể trở nên giống iPhone Air hơn. Nhiều người tham gia thảo luận cũng đưa ra quan điểm tương tự, thậm chí cho rằng màn hình cong bốn cạnh có thể là một lựa chọn không phù hợp.

Điều này cho thấy Apple có thể phải cân nhắc khá kỹ giữa yếu tố thẩm mỹ và trải nghiệm sử dụng thực tế. Màn hình cong từng được nhiều hãng Android theo đuổi, nhưng xu hướng này sau đó đã giảm nhiệt khi các nhà sản xuất chuyển dần sang màn hình phẳng.

iPhone 20 Pro có thể mới là màn ra mắt đáng chờ đợi nhất

Trước khi những tin đồn mới xuất hiện, iPhone Duo – mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, được kỳ vọng sẽ là sản phẩm tạo nhiều chú ý nhất trong thế hệ iPhone tương lai. Tuy nhiên, những thông tin ban đầu về iPhone 20 Pro đang khiến cán cân thay đổi.

Nếu Apple thực sự kết hợp màn hình cong bốn cạnh, kích thước lớn hơn và thiết kế đục lỗ thay cho Dynamic Island, iPhone 20 Pro có thể trở thành một trong những mẫu iPhone khác biệt nhất mà hãng từng giới thiệu.

Điều đáng chờ đợi nhất không chỉ nằm ở việc Apple có sử dụng màn hình cong hay không, mà còn ở cách hãng giải quyết những vấn đề về độ bền, hiển thị và trải nghiệm cảm ứng vốn từng khiến thiết kế này gây tranh luận.

Với một sản phẩm được đồn đoán là iPhone kỷ niệm 20 năm, Apple có thể sẽ cần nhiều hơn một cấu hình mạnh hoặc camera tốt hơn để tạo dấu ấn.

Nếu các tin đồn hiện tại tiếp tục xuất hiện với những chi tiết cụ thể hơn, iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max hoàn toàn có thể trở thành một trong những thế hệ iPhone đáng chú ý nhất của Apple trong nhiều năm qua.

(Theo PhoneArena, MacRumors, Cult of Mac)