Google bị phạt 463 triệu USD vì xử lý sai dữ liệu vị trí

Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland (DPC) hôm thứ Hai cho biết cuộc điều tra xác định Google không xử lý dữ liệu vị trí của người dùng một cách hợp pháp và công bằng trong hai dịch vụ.

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Dịch vụ thứ nhất là Web & App Activity, cài đặt của Google có chức năng theo dõi lịch sử duyệt web và tìm kiếm. Dịch vụ còn lại là Location History, cho phép ghi lại trên bản đồ những địa điểm người dùng từng đến thông qua điện thoại di động.

Cơ quan quản lý cũng kết luận Google không bảo đảm các nguyên tắc hợp pháp, công bằng và minh bạch khi xử lý dữ liệu cá nhân bằng tính năng Location Accuracy trên hệ điều hành Android.

Ireland là cơ quan quản lý chính đối với Google tại 27 quốc gia thành viên EU, do tập đoàn công nghệ Mỹ đặt trụ sở châu Âu tại Dublin.

Cuộc điều tra được khởi động cách đây 6 năm, tập trung xem xét việc Google tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của EU (GDPR) trong giai đoạn từ khi quy định này có hiệu lực năm 2018 đến tháng 2/2020.

Google cho biết vụ việc liên quan đến những chính sách được áp dụng trong quá khứ và hiện đã được cập nhật.

“Từ năm 2019, chúng tôi đã thay đổi đáng kể cách thức hoạt động và triển khai các công cụ mạnh mẽ, giúp người dùng quản lý dữ liệu vị trí một cách đơn giản”, đại diện Google nói.

Theo cơ quan quản lý, dữ liệu vị trí là một dạng dữ liệu cá nhân do Google thu thập, có thể được sử dụng để suy ra nơi một người đang có mặt hoặc từng xuất hiện.

“Dữ liệu vị trí có thể mang lại cả lợi ích lẫn nguy cơ cho mỗi cá nhân”, Phó ủy viên Graham Doyle nói. “Dữ liệu này có thể nâng cao đáng kể tính hữu ích của các dịch vụ trực tuyến, nhưng cũng có khả năng tiết lộ lượng lớn thông tin về một người, trong đó có những thông tin vốn mang tính riêng tư”.

Đây là khoản phạt về quyền riêng tư lớn thứ tư do DPC đưa ra theo quy định của EU. Trước đó, cơ quan này từng áp dụng các mức phạt cao hơn đối với TikTok và Meta, trong đó Meta từng bị phạt 1,2 tỷ euro.

DPC cho biết ba cuộc điều tra khác liên quan đến quyền riêng tư của Google vẫn đang được tiến hành.