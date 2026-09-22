'Đột nhập' cơ sở sản xuất của Hàn Quốc: 'Chiến trường của AI vật lý'

Dữ liệu quy trình được tích lũy từ các ngành công nghiệp trọng điểm như bán dẫn, ô tô, đóng tàu và thép được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn dữ liệu huấn luyện quan trọng cho "AI vật lý" (physical AI).

Việc coi các cơ sở sản xuất là chiến trường trọng yếu được thể hiện rõ qua các kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp Nvidia, Samsung Electronics, SK Group và Hyundai Motor Group... Trong đó, Samsung Electronics tập trung vào đổi mới quy trình sản xuất bán dẫn, SK Group xây dựng hạ tầng đám mây để hỗ trợ AI công nghiệp và robot, còn Hyundai Motor Group theo đuổi việc phát triển AI phục vụ sản xuất và xe tự hành. Mục tiêu là chuyển hóa các nguồn lực tính toán này thành năng lực AI thực tiễn trong môi trường công nghiệp.

Tập đoàn Hyundai Motor đang đẩy mạnh kế hoạch triển khai robot hình người trên các dây chuyền sản xuất ô tô của mình. Chiến lược này bao gồm việc kết hợp công nghệ robot của Boston Dynamics với năng lực của tập đoàn trong các lĩnh vực sản xuất, linh kiện, logistics và phần mềm. Công ty dự kiến ​​sẽ đưa robot "Atlas" vào hoạt động tại nhà máy Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) ở Georgia, Hoa Kỳ vào năm 2028, và mở rộng triển khai sang nhà máy Kia Georgia trong nửa cuối năm 2029.

Để hỗ trợ sáng kiến ​​này, Trung tâm Ứng dụng Robot tại Metaplant (RMAC) đã được khai trương tại Hoa Kỳ vào tháng Sáu vừa qua. Trung tâm đóng vai trò là nơi đào tạo và kiểm thử robot trong môi trường mô phỏng các điều kiện sản xuất thực tế. Đây là cơ sở quan trọng để thiết lập một hệ thống khép kín: Dữ liệu thu thập từ nhà máy được sử dụng để huấn luyện robot, và các cải tiến công nghệ đạt được sau đó sẽ được áp dụng ngược lại vào quy trình sản xuất.

Ngành công nghiệp đóng tàu cũng đang tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các quy trình thiết kế và sản xuất. Với mục tiêu hiện thực hóa mô hình nhà máy đóng tàu thông minh vận hành tự động vào năm 2030, HD Hyundai đang phát triển "Shipbuilding AI Master Agent" (Hệ thống AI chủ đạo trong đóng tàu), giải pháp tận dụng kiến ​​thức và kinh nghiệm của các kỹ thuật viên lành nghề. Ý tưởng cốt lõi là để AI hỗ trợ quá trình ra quyết định trong môi trường đóng tàu, nơi đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ các thiết kế phức tạp và điều kiện vận hành đa dạng.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang mở rộng sự hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất và các công ty AI. Tính đến tháng 8/2026, có khoảng 1.500 tổ chức đang tham gia Liên minh M.AX (Chuyển đổi AI trong Sản xuất), một sáng kiến ​​được khởi động vào tháng Chín năm ngoái.

Khác với Trung Quốc, tại Hàn Quốc, một công ty đơn lẻ không thể tự mình đảm đương mọi việc. Chính vì thế, khoảng cách về tỷ lệ ứng dụng AI tạo sinh giữa tập đoàn lớn và các doanh nghiệp vừa, nhỏ tại Hàn Quốc cũng lớn nhất trong lĩnh vực sản xuất, với chênh lệch 24,2% so với mức 9,2% trong lĩnh vực dịch vụ.