iPhone 18 Pro so pin iPhone 17 Pro Max: Thử nghiệm thực tế hé lộ sự thật

Thời lượng pin iPhone 18 Pro có thực sự ngang iPhone 17 Pro Max?

Trong sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro, có một chi tiết đặc biệt thu hút sự chú ý. Khoảng 18 phút sau khi bài thuyết trình bắt đầu, Rich Dinh, Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple, tuyên bố rằng: “Mặc dù iPhone 18 Pro có kích thước nhỏ hơn, thiết bị vẫn mang lại thời lượng pin cả ngày tuyệt vời như iPhone 17 Pro Max”.

Chiếc iPhone 18 Pro nhỏ gọn màu đỏ rượu vang (Burgundy). Ảnh: PhoneArena

Với những người thường xuyên theo dõi Apple, đây là một tuyên bố đáng chú ý. Công ty thường không đưa ra những con số hay lời hứa tùy tiện trên sân khấu. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, các sản phẩm thực tế còn cho kết quả tốt hơn những gì Apple công bố.

Tuy nhiên, đây là tuyên bố cần phải kiểm chứng lại. Vấn đề nằm ở chỗ Apple sử dụng cụm từ “thời lượng pin cả ngày”, nhưng không đưa ra một con số cụ thể để người dùng dễ dàng so sánh.

“Thời lượng pin cả ngày” chắc chắn có ý nghĩa về mặt sử dụng thực tế, nhưng nó không thể hiện rõ ràng như một kết quả benchmark. Vì vậy, cách tốt nhất là tự tiến hành thử nghiệm.

Apple sử dụng bài kiểm tra thời lượng phát video, nhiều khả năng là phát video trực tiếp trên thiết bị.

Trong khi đó, trang PhoneArena lựa chọn phương pháp gần với nhu cầu sử dụng thực tế hơn: phát video trực tuyến trên YouTube.

Kết quả cho thấy iPhone 18 Pro thực sự gây ấn tượng nếu xét đến kích thước nhỏ gọn. Tuy nhiên, thiết bị vẫn chưa thể vượt qua iPhone 17 Pro Max.

Trong bài kiểm tra phát video YouTube liên tục với cùng điều kiện, iPhone 18 Pro đạt thời lượng khoảng 8 giờ 46 phút. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max đạt 9 giờ 37 phút.

Khoảng cách chưa đến một giờ cho thấy iPhone 18 Pro có khả năng duy trì thời lượng pin khá tốt dù sở hữu thân máy nhỏ hơn.

Tuy nhiên, kết quả này cũng đồng nghĩa với việc tuyên bố iPhone 18 Pro có thời lượng pin tương đương iPhone 17 Pro Max cần được hiểu theo một cách tương đối.

Đáng chú ý hơn, chính số liệu chính thức của Apple cũng cho thấy iPhone 18 Pro chưa thực sự đạt đến mức ngang bằng với iPhone 17 Pro Max.

Theo kết quả thử nghiệm chính thức của Apple đối với các phiên bản dành cho thị trường toàn cầu, iPhone 18 Pro có thể phát video liên tục trong tối đa 34 giờ. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max đạt 37 giờ.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: PhoneArena

Như vậy, xét trên thông số do chính Apple công bố, iPhone 18 Pro vẫn kém iPhone 17 Pro Max khoảng 3 giờ trong bài kiểm tra phát video.

Có lẽ Apple đang xếp cả hai thiết bị vào cùng một nhóm sản phẩm có “thời lượng pin cả ngày”, từ đó đưa ra tuyên bố nói trên.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa iPhone 18 Pro thực sự có thể hoạt động lâu hơn hoặc kéo dài hơn iPhone 17 Pro Max trong mọi tình huống.

Nói cách khác, người dùng không nên hiểu tuyên bố của Apple theo nghĩa iPhone 18 Pro sẽ vượt qua iPhone 17 Pro Max về thời lượng pin.

iPhone 18 Pro Max mới là mẫu máy gây ấn tượng mạnh

Nếu iPhone 18 Pro cho thấy khả năng tối ưu pin đáng nể trong một thân máy nhỏ gọn, thì iPhone 18 Pro Max lại thuộc một đẳng cấp khác.

Trong cùng bài kiểm tra phát video YouTube, iPhone 18 Pro Max đạt tới 12 giờ 49 phút. Đây là kết quả vượt xa cả iPhone 18 Pro lẫn iPhone 17 Pro Max.

Con số này cho thấy lợi thế rõ ràng của phiên bản Pro Max khi Apple có nhiều không gian hơn để bố trí viên pin dung lượng lớn.

Với những người ưu tiên thời lượng sử dụng hơn kích thước nhỏ gọn, iPhone 18 Pro Max tiếp tục cho thấy lý do vì sao đây là mẫu máy hướng đến nhóm người dùng cần thời lượng pin cao.

Dù vậy, cần lưu ý rằng thời lượng pin thực tế còn phụ thuộc vào độ sáng màn hình, kết nối mạng, ứng dụng sử dụng, nhiệt độ thiết bị và nhiều yếu tố khác.

Nhìn tổng thể, iPhone 18 Pro đã thể hiện khá tốt trong bài kiểm tra thực tế, đặc biệt khi đặt trong tương quan với kích thước nhỏ hơn iPhone 17 Pro Max.

Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm cho thấy thiết bị không thực sự vượt qua iPhone 17 Pro Max về thời lượng pin.

Vì vậy, nếu đang cân nhắc nâng cấp, người dùng không nên chỉ dựa vào cụm từ “thời lượng pin cả ngày” của Apple.

Các bài kiểm tra thực tế trong nhiều điều kiện khác nhau mới là cơ sở đáng tin cậy hơn để đánh giá liệu iPhone 18 Pro có thực sự đáp ứng kỳ vọng về thời lượng pin hay không.

(Theo PhoneArena)