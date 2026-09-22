Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng năng lực phát triển năng lượng nguyên tử

Trong khuôn khổ Đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại Áo, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Viện NLNTVN) đã tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ 55 của Hiệp định Hợp tác khu vực về nghiên cứu, phát triển và đào tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân khu vực châu Á - Thái Bình Dương (RCA).

Hội nghị toàn thể lần thứ 55 của Hiệp định RCA.

Hội nghị có đại diện của 19 Bên Chính phủ tham gia RCA, IAEA, Văn phòng Hợp tác vùng RCA (RCARO) cùng các quan sát viên đến từ một số quốc đảo Thái Bình Dương.

Với sự tham dự của Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi, Hội nghị công bố Báo cáo đánh giá tác động kinh tế - xã hội của các dự án RCA trong lĩnh vực thủy văn và nước ngầm. Các đại biểu đồng thời rà soát tình hình triển khai Chương trình RCA, công tác xây dựng các dự án cho chu kỳ tiếp theo và thảo luận định hướng xây dựng Khung chương trình RCA trong tương lai.

Việc tham gia RCA tạo điều kiện để Viện NLNTVN mở rộng hợp tác nghiên cứu, trao đổi chuyên gia và đào tạo cán bộ với các cơ sở hạt nhân trong khu vực.

Tại sự kiện bên lề do Rosatom và Trung tâm Nghiên cứu quốc tế dựa trên Lò phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu MBIR tổ chức, Phó Viện trưởng Viện NLNTVN Phan Việt Cương chia sẻ các ưu tiên của Việt Nam trong phát triển hạ tầng nghiên cứu, nguồn nhân lực và năng lực khoa học - công nghệ phục vụ chương trình điện hạt nhân.

Phó Viện trưởng Phan Việt Cương phát biểu tại Cuộc họp "Định hình tương lai của các hệ thống điện hạt nhân đổi mới: Vai trò của hạ tầng nghiên cứu chung".

Đại diện Viện cho rằng việc tham gia Trung tâm Nghiên cứu quốc tế dựa trên Lò phản ứng MBIR sẽ tạo điều kiện để các nhà khoa học Việt Nam tiếp cận cơ sở thực nghiệm tiên tiến, tham gia nghiên cứu quốc tế về nhiên liệu, vật liệu và công nghệ lò phản ứng thế hệ mới. Hợp tác này được kỳ vọng bổ trợ cho Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân trong tương lai, đồng thời góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo nhân lực hạt nhân của Việt Nam.

Trong các cuộc trao đổi song phương với Rosatom và Trung tâm Nghiên cứu quốc tế dựa trên Lò phản ứng MBIR, Viện NLNTVN tiếp tục thảo luận việc thúc đẩy Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân với lò phản ứng nghiên cứu mới tại Đồng Nai, khả năng tham gia các chương trình nghiên cứu chung, đào tạo cán bộ và khai thác các cơ sở nghiên cứu hiện đại.

Với Viện Khoa học Y học và Bức xạ Hàn Quốc (KIRAMS), hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực máy gia tốc cyclotron, sản xuất dược chất phóng xạ và đào tạo nhân lực. KIRAMS sẽ phối hợp hỗ trợ nâng cấp năng lực sản xuất dược chất phóng xạ FDG tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, đồng thời tiếp nhận cán bộ của Viện NLNTVN sang thực tập về vận hành máy gia tốc và sản xuất dược chất phóng xạ trong khuôn khổ sáng kiến Rays of Hope của IAEA.

Với Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA), Viện NLNTVN đề nghị điều chỉnh các chương trình đào tạo để bám sát hơn nhu cầu phát triển điện hạt nhân của Việt Nam. Hai bên trao đổi về việc bổ sung các khóa đào tạo trực tuyến, xây dựng chương trình phù hợp với từng nhóm đối tượng, cung cấp tài liệu và đào tạo đội ngũ giảng viên nguồn.

Trong khi đó, làm việc với Công ty Năng lượng hạt nhân Emirates (ENEC), Viện NLNTVN cập nhật tình hình triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và tìm hiểu kinh nghiệm của ENEC trong xây dựng, vận hành Nhà máy điện hạt nhân Barakah gồm bốn tổ máy APR1400. Hai bên trao đổi khả năng chia sẻ kinh nghiệm về quản lý dự án, phát triển nguồn nhân lực và phối hợp tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án điện hạt nhân tại Việt Nam.

Viện cũng trao đổi với Công ty công nghệ hạt nhân INVAP của Argentina về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho các dự án hạt nhân của Việt Nam. INVAP khẳng định sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ đào tạo và tiếp nhận cán bộ của Viện thông qua các chương trình do Việt Nam hoặc IAEA tài trợ.

Các hoạt động hợp tác góp phần tăng cường quan hệ giữa Viện NLNTVN với các đối tác nghiên cứu và công nghiệp hạt nhân quốc tế, mở rộng cơ hội đào tạo cán bộ, tiếp nhận kinh nghiệm và thúc đẩy các chương trình hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ hạt nhân.