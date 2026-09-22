vivo Watch 6 chính thức ra mắt với khung titan, màn hình 3.500 nit và pin 21 ngày

vivo Watch 6 đã chính thức được công bố cùng sự kiện trình làng dòng điện thoại vivo X500. Mẫu đồng hồ thông minh mới từ vivo gây chú ý lớn nhờ cấu trúc phần cứng bền bỉ, sử dụng các vật liệu cao cấp thường thấy trên thiết bị phân khúc cao cùng thời lượng pin kéo dài ấn tượng.

vivo Watch 6 ra mắt

Vật liệu chế tác cao cấp và màn hình siêu sáng 3.500 nit

Về ngoại hình, vivo Watch 6 sở hữu kích thước mặt 45mm. Sản phẩm đem lại hai tùy chọn vật liệu hoàn thiện khung viền bao gồm titan siêu bền và thép không gỉ. Mặt trước của đồng hồ được phủ lớp kính sapphire chống trầy xước, tối ưu độ bền bỉ cho người dùng khi vận động thường nhật hay trong môi trường khắc nghiệt.

Smartwatch mới của vivo có màn hình siêu sáng

Khả năng hiển thị là điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý với tấm nền AMOLED 1.47 inch, độ phân giải 466x466 pixel và tần số quét 60Hz. Màn hình sở hữu phần viền mỏng 1.49mm và độ sáng tối đa đạt tới 3.500 nit, đảm bảo thông tin hiển thị rõ ràng ngay dưới ánh nắng gay gắt.

Hệ thống cảm biến chuyên sâu và kết nối đa nhiệm

Nhằm phục vụ nhu cầu rèn luyện thể thao và giám sát sức khỏe, thiết bị được tích hợp hệ thống cảm biến quang học theo dõi nhịp tim và nồng độ oxy trong máu (SpO2). Bên cạnh đó, vivo trang bị loạt linh kiện đo lường chuyên biệt gồm gia tốc kế, con quay chuyển động, cảm biến địa từ, khí áp kế và cảm biến ánh sáng xung quanh.

Về mặt liên lạc và định vị, mẫu smartwatch này sở hữu chuẩn kết nối không dây Bluetooth 5.4, công nghệ giao tiếp trường gần NFC cùng GPS tần số kép giúp xác định tọa độ chính xác cao. Người sử dụng có thể tiến hành đàm thoại trực tiếp ngay trên cổ tay thông qua micro và loa ngoài tích hợp sẵn.

Thời lượng pin 21 ngày và thông số kỹ thuật chi tiết

vivo Watch 6 hoạt động dựa trên nền tảng hệ điều hành BlueOS 4.0 do hãng tự phát triển, đi kèm thỏi pin dung lượng 505mAh. Theo công bố kỹ thuật, thiết bị có thể vận hành lên tới 21 ngày ở chế độ sử dụng cơ bản. Nếu kích hoạt tính năng hiển thị liên tục (Always-On Display), thời lượng hoạt động duy trì ở mức 6 ngày và đạt khoảng 4 ngày khi vận hành kết nối mạng độc lập qua eSIM.

Mức giá phát hành theo từng phiên bản

Phiên bản khung thép không gỉ được vivo giới thiệu với hai phối màu có tên "Wilderness" và "Moonlight". Bản tiêu chuẩn không hỗ trợ dữ liệu di động có giá 999 nhân dân tệ (tương đương khoảng 3.89 triệu đồng). Trong khi đó, biến thể vỏ thép tích hợp eSIM có giá 1,399 nhân dân tệ (khoảng 5.45 triệu đồng). Phiên bản vỏ titan cao cấp nhất được niêm yết ở mức 1,999 nhân dân tệ (khoảng 7.78 triệu đồng).