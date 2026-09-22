Đồng hồ thông minh vivo Watch 6 ra mắt: Vỏ titan bền bỉ, màn hình 3.500 nit và pin 21 ngày

Hãng công nghệ vivo đã chính thức giới thiệu mẫu smartwatch thế hệ mới mang tên vivo Watch 6 trong sự kiện ra mắt dòng sản phẩm X500. Thiết bị nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới công nghệ nhờ sự kết hợp giữa chất liệu chế tác cao cấp, màn hình có độ sáng vượt trội cùng thời lượng pin kéo dài ấn tượng trong phân khúc.

vivo Watch 6 ra mắt

Thiết kế khung vỏ titan cao cấp và màn hình AMOLED siêu sáng

Về ngoại hình, vivo Watch 6 sở hữu mặt đồng hồ kích thước 45mm với hai tùy chọn vật liệu hoàn thiện gồm khung vỏ titan siêu bền và thép không gỉ. Mặt trước của máy được bảo vệ bởi lớp kính sapphire chống trầy xước cao cấp, giúp gia tăng độ bền khi vận động thể thao hoặc sử dụng trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt thường ngày.

Điểm nhấn đáng chú ý trên thiết bị nằm ở màn hình AMOLED kích thước 1.47 inch đạt độ phân giải 466x466 pixel cùng tần số quét 60Hz mượt mà. Bên cạnh viền màn hình siêu mỏng chỉ 1.49mm, tấm nền này còn sở hữu độ sáng tối đa lên tới 3,500 nit, đảm bảo hiển thị thông tin rõ ràng và sắc nét ngay cả dưới điều kiện nắng gắt ngoài trời.

Smartwatch mới của vivo có màn hình siêu sáng

Hệ thống cảm biến sức khỏe và khả năng đàm thoại độc lập

Để phục vụ nhu cầu theo dõi thể chất, vivo Watch 6 được tích hợp cụm cảm biến quang học theo dõi nhịp tim và nồng độ oxy trong máu (SpO2). Bên cạnh đó, thiết bị còn có hệ thống cảm biến phụ trợ toàn diện gồm gia tốc kế, con quay chuyển động, cảm biến địa từ, khí áp kế và cảm biến ánh sáng xung quanh.

Về mặt kết nối, chiếc đồng hồ thông minh này hỗ trợ công nghệ Bluetooth 5.4, giao tiếp trường gần NFC cùng GPS tần số kép nhằm tăng cường độ chính xác khi định vị và ghi nhận quãng đường tập luyện. Người dùng cũng có thể thực hiện cuộc gọi thoại trực tiếp ngay trên cổ tay thông qua hệ thống micro và loa ngoài tích hợp sẵn.

Nền tảng BlueOS 4.0, pin 505mAh bền bỉ và mức giá chi tiết

Thiết bị vận hành trên nền tảng hệ điều hành độc quyền vivo BlueOS 4.0 và được trang bị viên pin dung lượng 505mAh. Theo công bố từ nhà sản xuất, vivo Watch 6 có thể duy trì hoạt động lên đến 21 ngày ở chế độ cơ bản, khoảng 6 ngày khi kích hoạt tính năng màn hình luôn bật (Always-On Display) và khoảng 4 ngày trong trường hợp sử dụng kết nối mạng di động qua eSIM liên tục.

Với mức giá khởi điểm từ 3.89 triệu đồng cùng các trang bị phần cứng mạnh mẽ, vivo Watch 6 mang đến thêm một lựa chọn cạnh tranh đáng chú ý cho người dùng đang tìm kiếm một thiết bị đeo tay thông minh bền bỉ và đa năng.