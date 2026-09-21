Công nghệ kính Ceramic Shield 2 trên iPhone: Đã đủ bền hay người dùng vẫn cần cường lực?

Quan điểm về việc có nên trang bị thêm phụ kiện bảo vệ cho màn hình điện thoại thông minh vừa được hâm nóng trở lại qua phát biểu từ ban lãnh đạo cấp cao của Apple. Trong cuộc phỏng vấn với chuyên trang công nghệ TechRadar, ông Tom Marieb - tân Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple, người vừa tiếp quản vị trí này sau khi ông John Ternus trở thành CEO mới của hãng - khẳng định người dùng iPhone hoàn toàn không cần thiết phải sử dụng miếng dán cường lực.

Đại diện phần cứng của Apple thậm chí bộc bạch bản thân cảm thấy "nổi da gà" mỗi khi chứng kiến thiết bị bị phủ thêm một lớp bảo vệ lên mặt trước. Vị lãnh đạo này nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của hãng luôn là tạo ra những thiết bị có khả năng hiển thị thẩm mỹ và chân thực nhất cho người trải nghiệm.

Một mẫu kính cường lực cho iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Shellrus

Bước tiến vật liệu với kính Ceramic Shield 2

Theo phân tích từ 9to5mac, sự tự tin của ban lãnh đạo Apple xuất phát trực tiếp từ những cải tiến trên vật liệu Ceramic Shield 2. Đây là thế hệ kính bảo vệ mới nhất đã được Apple trang bị cho dải sản phẩm gồm iPhone 17, bộ đôi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cũng như phần màn hình phụ bên ngoài của mẫu máy gập iPhone Duo.

Đại diện Apple cho biết hãng đặt quyết tâm giải quyết triệt để bài toán trầy xước xuất hiện trong quá trình sử dụng thường nhật. Với khả năng chống trầy xước vượt trội gấp 3 lần so với thế hệ tiền nhiệm, Ceramic Shield 2 được thiết kế để bảo vệ trọn vẹn bề mặt thiết bị, giúp người dùng an tâm sử dụng trực tiếp mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ lớp kính dán bổ sung nào.

Rủi ro ảnh hưởng hệ thống Face ID ẩn dưới màn hình

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, các chuyên gia kỹ thuật nhận định việc can thiệp thêm phụ kiện bên ngoài có thể gây xung đột với phần cứng bên trong. Ghi nhận từ chuyên trang MacRumors cho thấy, thao tác dán màn hình trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đòi hỏi độ chính xác khắt khe hơn đáng kể do hệ thống nhận diện Face ID đã được Apple chuyển xuống ẩn hoàn toàn bên dưới tấm nền hiển thị.

Nếu phụ kiện cường lực bên ngoài không đạt chuẩn về độ trong suốt hoặc có độ dày khúc xạ không đồng đều, cảm biến Face ID ẩn bên dưới có nguy cơ bị suy giảm độ nhạy và nhận diện kém chính xác hơn. Đây là một trong những trở ngại kỹ thuật lớn mà người dùng phải đối mặt khi trang bị các loại kính dán trôi nổi trên thị trường.

Bài toán chi phí thay thế và những nhu cầu đặc thù

Mặc dù Apple đưa ra các thông số thuyết phục về độ bền vật liệu, phát biểu của ông Tom Marieb vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng công nghệ. Khảo sát từ Techspot chỉ ra rằng, dù một bộ phận người dùng đã tự tin từ bỏ thói quen dán màn hình nhờ độ bền kính gia tăng, phần lớn khách hàng vẫn coi miếng dán cường lực là phương án bảo hiểm bắt buộc.

Trên diễn đàn Reddit, nhiều người dùng đồng thuận rằng chi phí thay thế màn hình chính hãng khi xảy ra sự cố rơi vỡ là rất đắt đỏ. Do đó, một phụ kiện bảo vệ giá rẻ đóng vai trò như lớp hấp thụ lực đầu tiên khi va đập, hạn chế tối đa rủi ro hư hỏng phần cứng gốc.

Ngoài ra, miếng dán màn hình ngày nay còn phục vụ những mục đích chuyên biệt mà mặt kính nguyên bản chưa hỗ trợ. Người dùng thường chủ động tìm kiếm các dòng kính có tính năng lọc ánh sáng xanh, chống lóa khi dùng ngoài trời nắng gắt, hoặc trang bị lớp phủ chống nhìn trộm nhằm bảo vệ tính riêng tư tại những khu vực công cộng.