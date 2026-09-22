Google công bố loạt laptop Googlebook tích hợp AI Gemini, giá từ 899 USD

Sau màn giới thiệu hồi tháng 5, Google ngày 21/9 công bố đầy đủ thông tin về Googlebook, dòng laptop được hãng định vị là thiết bị đồng hành với điện thoại Android.

Googlebook sẽ có mặt tại các cửa hàng ở Mỹ từ ngày 4/10, sau đó mở bán tại Anh, Ireland, Pháp, Đức và Australia từ 5/10.

Googlebook được thiết kế để kết nối chặt chẽ với smartphone Android. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể đồng bộ cài đặt điện thoại, mật khẩu đã lưu, mạng Wi-Fi và tin nhắn lên laptop.

Tính năng Continue On của Android 17 cho phép chuyển tiếp công việc giữa điện thoại và máy tính. Người dùng cũng có thể sử dụng Cast My Apps để chạy một số ứng dụng Android trên Googlebook mà không cần cài trực tiếp.

Thông tin về Googlebook. Ảnh: Google

Google trang bị cho máy ứng dụng Files, có khả năng hiển thị các tài liệu và ảnh đang lưu trên điện thoại. AI chạy trên thiết bị có thể tự động tạo mô tả cho tệp, giúp người dùng tìm kiếm nhanh hơn.

Gemini cũng được tích hợp sâu vào hệ điều hành. Tính năng Magic Pointer cho phép gọi Gemini bằng thao tác trên bàn di chuột và nhập yêu cầu, chẳng hạn thêm lịch hẹn vào Calendar.

Công cụ Rambler hỗ trợ nhập liệu bằng giọng nói, trong khi Create My Widget cho phép người dùng mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên để tạo widget cho màn hình desktop.

Googlebook còn có phiên bản Chrome dành cho desktop với hỗ trợ tiện ích mở rộng (extension), Gemini Side Panel và tab dọc.

Google cho biết khoảng 70% thời gian sử dụng laptop hiện diễn ra trên trình duyệt, do đó công ty kết hợp ứng dụng Android với nền tảng web thay vì buộc người dùng phải cài ứng dụng local.

Ở mảng game, Google cho biết khoảng 20.000 game di động và PC có thể chạy trên Googlebook, được tối ưu cho bàn phím, chuột và màn hình cảm ứng. Với những tựa game khác, người dùng có thể sử dụng dịch vụ Nvidia GeForce Now.

Đáng chú ý, Google còn phát triển Antigravity, công cụ dành cho lập trình viên trên Googlebook, có giao diện riêng và khả năng tương tác với môi trường Linux. Người dùng cũng có thể cài phiên bản Linux của Antigravity, Claude Code và OpenAI Codex.

Với các nhà phát triển Android, Antigravity cho phép triển khai ứng dụng trực tiếp lên Googlebook.

Về phần cứng, Googlebook có 5 mẫu máy được công bố khi ra mắt. Google yêu cầu các thiết bị sử dụng Intel Core Ultra Series 3 hoặc Snapdragon X Elite, đều tích hợp NPU với hiệu năng hơn 40 TOPS.

Hệ điều hành được tối ưu cho cả kiến trúc ARM và x86, trong khi các mẫu sử dụng chip MediaTek sẽ xuất hiện trong tương lai.

RAM tối thiểu là 16 GB, với tùy chọn 32 GB trên một số model. Các máy đều có màn hình cảm ứng, độ phân giải tối đa 2.8K, sử dụng LCD hoặc OLED. Hệ thống âm thanh có tối đa 6 loa hỗ trợ Dolby Atmos, cùng microphone được Google quảng bá có chất lượng thu âm cao và khả năng lọc tiếng ồn nền.

Googlebook có khung máy bằng các vật liệu như nhôm, magie hoặc sợi carbon. Bàn phím có đèn nền, trackpad kính kích thước lớn hỗ trợ phản hồi xúc giác và nhiều thao tác.

Google cho biết thời lượng pin có thể đạt 14 giờ xem video hoặc 16 giờ duyệt web.

Một điểm nhận diện mới là Glowbar trên nắp máy. Dải đèn này phát sáng theo màu sắc của Google khi mở hoặc đóng máy, đồng thời hiển thị trạng thái sạc và hiệu ứng khi người dùng tương tác với Gemini. Google còn cho phép ứng dụng bên thứ ba truy cập Glowbar để tạo hiệu ứng tương tác riêng.

5 mẫu Googlebook đầu tiên

Acer Googlebook 14 - từ 899 USD

Ảnh: Cnet

Máy dùng Intel Core Ultra 5/7 Series 3, RAM 16GB, bộ nhớ từ 256GB, màn hình OLED cảm ứng 14 inch độ phân giải 2.8K, độ sáng 500 nit. Máy dày 13,9mm, nặng 1,13kg và có khung nhôm kết hợp magie.

Dell XPS Googlebook - từ 1.199 USD

Ảnh: Cnet

Model này sử dụng Snapdragon X Elite, RAM 16-32GB, bộ nhớ từ 512GB, màn hình cảm ứng 13,4 inch độ phân giải 2.5K. Máy dày 12,7mm và nặng khoảng 1kg, với khung nhôm gia công nguyên khối.

ASUS Googlebook 14 - từ 1.299 USD

Ảnh: Cnet

Thiết bị sử dụng Intel Core Ultra 5/7, RAM 16-32GB, màn hình OLED cảm ứng 14 inch 2.8K, nặng khoảng 1kg. Máy có trackpad hỗ trợ phản hồi xúc giác và cảm biến vân tay.

HP Googlebook 14 - từ 1.299 USD

Ảnh: Cnet

Máy dùng Snapdragon X Elite, RAM 16-32GB, màn hình OLED cảm ứng 14 inch 2.8K. Thiết bị nặng 1,24kg, sử dụng khung nhôm nguyên khối, có trackpad xúc giác, cảm biến vân tay và nhận diện khuôn mặt.

Lenovo Googlebook 15 - từ 1.299 USD

Ảnh: Cnet

Đây là mẫu có màn hình lớn nhất, kích thước 15,3 inch, độ phân giải 2.8K OLED. Máy dùng Intel Core Ultra 5 Series 3, RAM 16GB, hỗ trợ Dolby Atmos, nặng 1,28kg và có khung magie kết hợp sợi carbon.

Tất cả Googlebook hiện đã cho đặt trước trên Google Store, Best Buy và một số nhà bán lẻ khác. Mỗi máy được tặng 12 tháng Google AI Pro, 3 tháng YouTube Premium cùng Adobe Photoshop và CapCut.

Với mức giá khởi điểm 899 USD, Googlebook nằm ở phân khúc laptop cao cấp thay vì cạnh tranh trực tiếp với Chromebook giá rẻ.

Google đang đặt trọng tâm vào hệ sinh thái Android, AI Gemini và khả năng chạy cả ứng dụng Android lẫn công cụ Linux để tạo khác biệt cho dòng máy mới.

(Theo 9to5google)