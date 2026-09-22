Thông điệp của Apple

CEO John Ternus phát biểu tại sự kiện ngày 9/9 của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Mở màn sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone Duo ngày 9/9, tân CEO John Ternus dành thời gian nói về tầm nhìn của Apple về thiết bị phần cứng AI trong tương lai.

Mang tên Trung tâm Cá nhân Thông minh (Intelligent Personal Hub), Ternus muốn khán giả hình dung một thiết bị lý tưởng. Sản phẩm cần kết nối Internet liên tục, màn hình kích thước vừa phải, camera, micro chất lượng hàng đầu, thời lượng pin tốt và khả năng tương thích cao với phần cứng, phần mềm cũng như dịch vụ.

Thời điểm đó, nhiều khán giả và nhân viên Apple cho rằng Ternus chuẩn bị ra mắt màn hình điều khiển nhà thông minh. Tuy nhiên, thông điệp từ CEO Táo khuyết hoàn toàn khác.

"Theo Ternus, thiết bị AI hoàn hảo ấy đã thực sự hiện diện, đó chính là iPhone", nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg chia sẻ trong bản tin Power On.

Thiết bị AI đột phá từ Apple

Gurman bày tỏ không ngạc nhiên khi Ternus đưa ra nhận định trên. Trong bối cảnh OpenAI dự kiến giới thiệu thiết bị AI chuyên dụng, còn Apple thiếu vắng sản phẩm di động đột phá, các dòng iPhone mới nhất là nơi trình diễn sức mạnh của Siri AI và Apple Intelligence.

"Nói cách khác, Ternus đang tận dụng tối đa lợi thế sẵn có. Khi iPhone thực sự bị một sản phẩm khác thay thế, có lẽ Ternus sẽ thay đổi quan điểm. Tuy nhiên lúc này, ông sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược trung tâm cá nhân thông minh, nơi smartphone đóng vai trò quan trọng với hệ sinh thái Apple", cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh.

Vẫn còn lâu trước khi smartphone bị thay thế. Gurman dự đoán thời điểm ấy có thể đến khi kính thực tế tăng cường trở nên hữu ích, công nghệ cho phép tích hợp đủ sức mạnh xử lý và điện toán đám mây lên thiết bị nhỏ gọn. Hiện tại, iPhone với AI vẫn là trung tâm mọi thứ.

Ternus vẫn mở đường cho những thiết bị quan trọng khác, nổi bật là màn hình thông minh dự kiến ra mắt vào tháng 10. Đây được xem là một trong những sản phẩm đáng chờ đợi nhất khi Ternus mới giữ chức CEO, bên cạnh iPhone Duo và mẫu MacBook cảm ứng đang phát triển.

CEO John Ternus chia sẻ tầm nhìn về "trung tâm cá nhân thông minh". Ảnh: Apple.

Dựa trên tin đồn, Apple đang phát triển thiết bị với tên mã nội bộ J490. Trong khi iPhone đóng vai trò trung tâm cho đời sống kết nối di động, màn hình mới sẽ trở thành trung tâm điều khiển cho ngôi nhà.

Theo Gurman, những tính năng chính trên màn hình gồm điều khiển nhà thông minh, gọi video, liên lạc nội bộ và phát nội dung giải trí. Người dùng có thể truy cập các ứng dụng, dịch vụ Apple ngay trên màn hình, trọng tâm xoay quanh Siri AI.

Sản phẩm đáp ứng nhiều tiêu chí của Ternus cho một trung tâm nhà thông minh. Thiết bị dự kiến tích hợp kết nối Wi-Fi, công nghệ màn hình tiên tiến, camera, micro cùng giao diện dễ sử dụng, kết hợp giữa iOS, tvOS và watchOS, cùng khả năng đồng bộ với iPhone.

Thiết bị có hình dạng gần vuông, 2 phiên bản gắn tường và để bàn. Mẫu để bàn có chân đế giống loa HomePod mini cắt làm đôi, tương tự Amazon Echo Show nhưng nhỏ hơn.

Tính năng quan trọng khác là nhận diện khuôn mặt thông qua camera trước. Theo Gurman, chế độ này giúp màn hình xác định người dùng để hiển thị dữ liệu cá nhân hóa gồm lịch hẹn, ghi chú, tin tức, nhạc và podcast.

Bài toán cho John Ternus

Siri AI sẽ là tính năng nổi bật nhất trên sản phẩm. Theo Gurman, Apple ban đầu lên kế hoạch giới thiệu màn hình vào năm 2024, song phải hoãn đến khi Siri AI thực sự hoàn thiện. Đến nay, trợ lý đã chính thức phát hành trên iOS 27.

Giao diện màn hình bao gồm widget và mặt đồng hồ, tương tự Apple Watch hay chế độ StandBy mới của iPhone Duo.

Apple hình dung rằng người dùng sẽ yêu cầu trợ lý tra cứu thông tin, chẳng hạn như phát tập podcast hoặc nhạc do bạn bè gửi, tìm ảnh cụ thể hoặc chạy tác vụ trong app ghi chú, lời nhắc và lịch. Ứng dụng Siri AI giúp xử lý tác vụ tra cứu phức tạp ngay trên màn hình.

iPhone Duo với màn hình gập. Ảnh: Bloomberg.

Với công nghệ nhận khuôn mặt, cây viết từ Bloomberg tin tưởng rằng Apple sẽ mang tính năng này lên iPhone Duo, kể cả khi không có hệ thống nhận diện chiều sâu tiêu chuẩn. Tuy vậy, việc tích hợp công nghệ lên iPhone gập có thể vướng trở ngại về bảo mật.

Khi Steve Jobs còn làm CEO, Apple đặt mục tiêu làm chủ 3 không gian sống chủ đạo của người dùng gồm tại nhà, khi di chuyển và trên xe hơi.

"Dưới thời Ternus, iPhone vẫn đóng vai trò trung tâm của lối sống di động, trong khi màn hình thông minh được mong đợi giúp Apple giữ vị trí quan trọng hơn trong ngôi nhà, bên cạnh HomePod mini và Apple TV thế hệ mới", cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh.

Dù vậy, không gian trên xe hơi vẫn là bài toán dang dở với Apple. Tới nay, hãng chưa có giải pháp thực sự nổi bật ngoài giao diện CarPlay. Trước đó, dự án xe tự lái đã bị hủy.

"Ít ai biết rằng Ternus là một trong những nhân vật chủ chốt phản đối dự án này. Khi dần tạo dấu ấn ở 2 không gian sống đầu tiên, hãy chờ xem tân CEO Apple có thể vạch ra hướng đi cho mảng không gian quan trọng thứ 3 hay không", Gurman viết thêm.