Man City có thể chứng kiến cuộc tháo chạy kiểu Juventus

Ibrahimovic rời Juventus để gia nhập Inter sau khi đội bóng thành Turin bị đánh xuống Serie B năm 2006.

Trong cuốn tự truyện I Am Zlatan, Zlatan Ibrahimovic kể khá thẳng về những ngày hỗn loạn ở Juventus vào mùa hè 2006. Khi đội bóng thành Turin bị đánh xuống Serie B vì bê bối Calciopoli, phản ứng trong phòng thay đồ đến rất nhanh.

Lilian Thuram và Gianluca Zambrotta sang Barcelona. Fabio Cannavaro và Emerson chuyển tới Real Madrid, còn Patrick Vieira gia nhập Inter. Ibrahimovic nhớ rằng nhiều cầu thủ lập tức gọi cho người đại diện, với yêu cầu rất rõ: tìm cách đưa họ rời Juventus.

Bản thân tiền đạo Thụy Điển cũng không muốn chơi một mùa ở Serie B. Anh thúc giục Mino Raiola tìm bến đỗ mới và cuối cùng chuyển sang Inter, nơi anh sau đó vô địch Serie A ba mùa liên tiếp.

Nhưng Juventus không mất tất cả. Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Pavel Nedved, Giorgio Chiellini và David Trezeguet quyết định ở lại. Họ chấp nhận chơi ở giải hạng hai và giúp CLB trở lại Serie A chỉ sau một mùa.

Hai mươi năm sau, câu chuyện ấy được nhắc lại khi Man City đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất lịch sử hiện đại của CLB.

Nếu Man City thực sự xuống hạng

Man City đã bị Ủy ban độc lập kết luận vi phạm nghiêm trọng nhiều quy định tài chính của Premier League trong giai đoạn từ mùa 2009/10 đến 2017/18. Đội chủ sân Etihad bác bỏ kết luận này và đã nộp đơn kháng cáo, vì vậy chưa thể xem các án phạt cuối cùng là chuyện đã ngã ngũ.

Tuy nhiên, Daily Mail đặt ra một kịch bản đáng chú ý: nếu Man City thất bại trong quá trình kháng cáo và hình phạt đủ nặng để đẩy CLB khỏi Premier League, điều gì sẽ xảy ra với dàn cầu thủ hiện tại?

Buffon và Del Piero chọn ở lại Juventus, bất chấp việc CLB phải chơi một mùa ở giải hạng hai.

Theo cây bút Riath Al-Samarrai, hợp đồng của nhiều ngôi sao Man City không có điều khoản cho phép họ tự động ra đi nếu CLB xuống hạng. Về mặt giấy tờ, Man City vẫn có quyền giữ cầu thủ.

Nhưng trên thực tế, bài toán sẽ phức tạp hơn nhiều.

Một đội bóng chơi ở Championship khó có thể duy trì quỹ lương được xây dựng cho mục tiêu vô địch Premier League và Champions League. Haaland là ví dụ rõ nhất. Daily Mail cho rằng tiền đạo người Na Uy đang nhận khoảng 500.000 bảng mỗi tuần.

Nếu Man City xuống hạng, vấn đề không chỉ là CLB có muốn giữ Haaland hay không. Câu hỏi còn nằm ở việc Haaland có chấp nhận dành một mùa ở giải hạng hai hay không.

Tiền đạo này hiện 26 tuổi, ở giai đoạn quan trọng nhất của sự nghiệp. Anh đủ khả năng khoác áo gần như mọi đội bóng lớn tại châu Âu. Một mùa không được chơi Champions League hay cạnh tranh các danh hiệu lớn sẽ là sự đánh đổi không nhỏ.

Ibrahimovic từng đứng trước lựa chọn gần giống vậy khi 25 tuổi. Anh chọn ra đi. Nếu Haaland hoặc những ngôi sao khác của Man City có suy nghĩ tương tự, điều đó cũng không khó hiểu.

Ai sẽ ở lại?

Điều đáng nhớ nhất trong câu chuyện Juventus năm 2006 không chỉ là những người rời đi, mà còn là những người chấp nhận ở lại.

Buffon khi ấy là một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Del Piero, Nedved hay Trezeguet cũng không thiếu lựa chọn nếu muốn tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Tuy nhiên, họ vẫn ở lại Turin.

Chính quyết định đó khiến vị trí của họ trong lịch sử Juventus trở nên khác biệt.

Haaland có thể trở thành tâm điểm nếu Man City thực sự phải xuống hạng, bởi anh đang ở giai đoạn quan trọng nhất của sự nghiệp.

Nếu Man City rơi vào hoàn cảnh tương tự, Phil Foden là một trong những cái tên dễ được nhắc đến nhất. Tiền vệ người Anh trưởng thành từ học viện, là CĐV Man City từ nhỏ và gần như gắn toàn bộ sự nghiệp với đội bóng.

Rico Lewis và Nico O'Reilly cũng nằm trong nhóm có mối liên hệ sâu với CLB. Với những cầu thủ như vậy, quyết định ở lại trong thời điểm khó khăn có thể mang ý nghĩa khác so với những ngôi sao đến Etihad ở giai đoạn Man City đã trở thành thế lực hàng đầu châu Âu.

Còn với phần lớn cầu thủ quốc tế, lựa chọn nhiều khả năng sẽ thực dụng hơn. Nếu Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich hoặc những CLB lớn khác đưa ra đề nghị, rất khó yêu cầu họ hy sinh một năm sự nghiệp để chơi ở Championship.

Đó cũng là điều từng xảy ra tại Juventus.

Năm 2006, Cannavaro vừa vô địch World Cup và sau đó giành Quả bóng vàng. Ibrahimovic đang bước vào giai đoạn đẹp nhất sự nghiệp. Vieira, Zambrotta hay Thuram đều còn đủ khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao. Việc họ chọn ra đi không khiến họ trở thành những người phản bội, mà đơn giản là một quyết định nghề nghiệp.

Man City có thể phải đối diện với hoàn cảnh tương tự nếu kịch bản tệ nhất xảy ra. Các cầu thủ không phải những người tạo ra những vấn đề tài chính ở cấp quản lý, nhưng họ sẽ là những người phải quyết định có chấp nhận hậu quả hay không.

Juventus năm 2006 mất Ibrahimovic, Cannavaro, Vieira cùng hàng loạt ngôi sao. Nhưng họ cũng giữ lại Buffon, Del Piero và Nedved, những người sau này càng được CĐV trân trọng vì quyết định ở lại.

Nếu Man City thực sự phải xuống hạng, câu hỏi lớn nhất trong phòng thay đồ Etihad có lẽ cũng sẽ giống tại Turin năm ấy: ai sẽ gọi cho người đại diện để tìm đường ra đi, và ai chấp nhận ở lại cùng CLB?