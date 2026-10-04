Thống kê trận đấu Mỹ 3-0 Mexico: Mỹ thắng đậm thuyết phục

HNN.VN - Tranh hạng 3 vốn không phải đích đến của Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng khi đã không còn sự lựa chọn khác, cuộc đối đầu với Malaysia vào chiều 5/10 chính là cơ hội cuối cùng để thầy trò HLV Kim Sang Sik chứng minh, Việt Nam vẫn là một trong những thế lực tại giải đấu này.