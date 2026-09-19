Tác giả: Tiến sĩ Tâm lý học Jean M. Twenge/Alpha Books & NXB Công Thương

iGen - Thế hệ Smartphone

Cuốn sách phân tích iGen, thế hệ lớn lên cùng smartphone và mạng xã hội, lý giải vì sao họ dễ lo âu, trầm cảm và cô đơn hơn các thế hệ trước. Sách cũng chỉ ra những thay đổi trong cách iGen giao tiếp, yêu đương, làm việc và nhìn nhận cuộc sống, qua đó giúp các thế hệ khác hiểu hơn về họ.

iGen dành gần hết thời gian rảnh cho màn hình

Thanh thiếu niên iGen dành khoảng 6 giờ mỗi ngày cho nhắn tin, Internet, game và gọi video, gần như chiếm trọn quỹ thời gian giải trí.

Điện thoại thông minh khiến khoảng cách tiếp cận Internet giữa các thế hệ thu hẹp, nhưng đồng thời kéo thanh thiếu niên dành gần như toàn bộ thời gian rảnh cho màn hình. Ảnh minh họa: hoang anh/Pexels.

Theo cuộc khảo sát gần đây nhất, học sinh cuối cấp trung học thuộc thế hệ iGen trung bình dành khoảng 2 giờ 15 phút mỗi ngày để nhắn tin trên điện thoại, khoảng 2 giờ mỗi ngày sử dụng internet, 1 giờ 30 phút mỗi ngày chơi trò chơi điện tử và khoảng 30 phút mỗi ngày trò chuyện qua video. Cộng lại, các em dành khoảng sáu giờ mỗi ngày cho các phương tiện truyền thông mới - và đó chỉ tính trong thời gian rảnh rỗi.

Học sinh lớp 8, vẫn đang ở bậc trung học cơ sở, cũng không kém là bao. Trung bình các em dành khoảng 1 giờ 30 phút mỗi ngày để nhắn tin, 1 giờ 30 phút lên mạng, 1 giờ 30 phút chơi game và khoảng 30 phút trò chuyện qua video - tổng cộng khoảng năm giờ mỗi ngày cho các phương tiện truyền thông mới. Điều đáng chú ý là mức độ sử dụng này hầu như không khác biệt theo hoàn cảnh gia đình. Thanh thiếu niên có điều kiện kinh tế khó khăn dành thời gian trực tuyến ngang bằng, thậm chí đôi khi còn nhiều hơn những người có điều kiện tốt hơn. Kỷ nguyên điện thoại thông minh về cơ bản đã đánh dấu sự chấm dứt của khoảng cách tiếp cận internet giữa các tầng lớp xã hội.

Nếu tính đến việc thanh thiếu niên dành khoảng 17 giờ mỗi ngày cho việc học ở trường, ngủ nghỉ, làm bài tập và tham gia các hoạt động liên quan đến trường học, thì gần như toàn bộ quỹ thời gian giải trí còn lại của các em hiện nay đều được dành cho các phương tiện truyền thông mới. Khoảng 1 giờ 30 phút còn sót lại được lấp đầy bởi việc xem tivi, mà thanh thiếu niên trung bình vẫn dành khoảng hai giờ mỗi ngày cho hoạt động này.

Tất nhiên, cách tính đó khiến mọi thứ trông như thể một ngày của các em có nhiều hơn 24 giờ. Nhưng khả năng cao là các em đang làm nhiều việc cùng lúc - nhắn tin trong khi lướt web hoặc vừa xem tivi vừa đăng bài lên Instagram. (Cũng có thể các em đang ngủ ít hơn trước, một khả năng mà chúng ta sẽ quay lại ở Chương 4.) Nhìn chung, thanh thiếu niên ngày nay dành nhiều thời gian trực tuyến hơn rất nhiều so với chỉ vài năm trước đó. Năm 2015, học sinh lớp 12 dành gấp đôi thời gian trên mạng so với học sinh lớp 12 vào năm 2006.

Ngay cả khi tính đến việc làm nhiều việc cùng lúc, sáu giờ mỗi ngày vẫn là rất nhiều. Vậy thanh thiếu niên đang làm gì trong quãng thời gian đó? Rất nhiều trong số đó là để nhắn tin. Những thanh thiếu niên mà tôi trò chuyện đều cho biết đây là cách chính để họ giao tiếp với bạn bè. Họ nhắn tin về điều gì? Phần lớn là những chuyện tương tự như người lớn vẫn nhắn cho nhau, nhưng với tần suất nhiều hơn.

Victor, 18 tuổi, viết: “Em thường nhắn tin với bạn gái về đủ thứ chuyện linh tinh, chuyện học hành và các vấn đề trong mối quan hệ. Em cũng nhắn tin với bạn bè và gửi mấy câu đùa suốt cả ngày.” Eva, 19 tuổi, cho biết: “Em thường nhắn tin với bạn thân hoặc bạn trai. Bọn em thường nói về điều gì đó buồn cười xảy ra trong ngày, hoặc đơn giản là hỏi thăm xem hôm nay của nhau thế nào, có chuyện gì mới kể từ lần nói chuyện trước không.” Nhắn tin hiện đã thay thế phần lớn các cuộc gọi điện thoại. Vào năm 2015, thanh thiếu niên chỉ dành khoảng 45 phút mỗi ngày để nói chuyện điện thoại, tương đương khoảng một phần ba thời gian họ dành cho việc nhắn tin.

Các cuộc khảo sát chỉ bắt đầu hỏi về thói quen nhắn tin từ năm 2010, khi hoạt động này đã trở nên phổ biến từ trước đó khá lâu. Vì vậy, chúng ta không thể quan sát trực tiếp quá trình nó bùng nổ từ chỗ gần như không tồn tại vào những năm 1990 đến khi trở thành một hoạt động chiếm khoảng hai giờ mỗi ngày vào năm 2010. Thực tế, từ năm 2010 đến năm 2015, thời gian thanh thiếu niên dành cho việc nhắn tin còn giảm nhẹ, khoảng 13 phút mỗi ngày. Tại sao? Rất có thể vì các em đang dành nhiều thời gian hơn cho mạng xã hội.