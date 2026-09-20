9 cách giữ trứng gà, trứng vịt tươi lâu mà không lo nhanh hỏng

Trứng gà, trứng vịt cần được bảo quản đúng cách để duy trì chất lượng và hạn chế nguy cơ hư hỏng. (Nguồn: The Container Store)

Trứng là thực phẩm quen thuộc trong mỗi gia đình, có thể chế biến thành nhiều món ăn và thường được mua với số lượng tương đối lớn để dùng dần. Tuy nhiên, nếu bảo quản không đúng cách, trứng dễ mất độ tươi, ám mùi hoặc hư hỏng trước thời hạn sử dụng.

Tủ lạnh là lựa chọn phổ biến và thuận tiện nhất, nhưng trong điều kiện không có tủ lạnh, một số phương pháp dân gian như dùng dầu ăn, đậu hạt, trấu hoặc cám gạo cũng thường được áp dụng. Tùy vào loại trứng, điều kiện bảo quản và thời gian dự định sử dụng, có thể lựa chọn phương pháp phù hợp.

Bảo quản trứng trong tủ lạnh

Bảo quản trứng trong tủ lạnh là cách đơn giản và phổ biến nhất. Với trứng chưa qua xử lý công nghiệp, không nên rửa bằng nước trước khi cất vì việc này có thể làm mất lớp màng bảo vệ tự nhiên trên vỏ, từ đó tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

Trứng nên được đặt trong khay hoặc hộp đựng riêng, ở khu vực có nhiệt độ tương đối ổn định thay vì để ở cánh cửa tủ lạnh, nơi nhiệt độ thường xuyên thay đổi do đóng mở. Khi xếp trứng, có thể để đầu to hướng lên trên và đầu nhỏ hướng xuống dưới để giữ lòng đỏ ở vị trí ổn định hơn.

Không nên thường xuyên lấy trứng ra ngoài trong thời gian dài rồi lại đưa trở lại tủ lạnh vì sự thay đổi nhiệt độ có thể khiến hơi ẩm ngưng tụ trên vỏ. Thời gian bảo quản thực tế phụ thuộc vào độ tươi, cách xử lý và điều kiện bảo quản của từng loại trứng.

Bảo quản trứng bằng giấy nhôm

Một số gia đình sử dụng giấy nhôm để bọc từng quả trứng nhằm hạn chế tiếp xúc với không khí và các yếu tố bên ngoài. Sau khi kiểm tra, lau nhẹ vỏ trứng bằng khăn khô nếu cần, rồi bọc từng quả bằng giấy nhôm và đặt vào hộp hoặc thùng sạch.

Trứng sau đó cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp. Phương pháp này chỉ phù hợp trong điều kiện bảo quản ổn định và không nên xem là biện pháp thay thế cho việc bảo quản lạnh khi trứng cần được giữ trong thời gian dài.

Bảo quản trứng bằng dầu ăn

Dầu thực vật có thể được dùng để phủ một lớp rất mỏng lên bề mặt vỏ trứng, qua đó tạo thêm một lớp ngăn cách với môi trường bên ngoài. Có thể sử dụng một lượng nhỏ dầu mè, dầu đậu nành hoặc một số loại dầu thực vật phù hợp, sau đó thoa đều lên toàn bộ vỏ trứng.

Trứng sau khi phủ dầu cần được đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp. Tuy nhiên, thời gian bảo quản phụ thuộc vào độ tươi của trứng và điều kiện thực tế, vì vậy vẫn cần kiểm tra trước khi sử dụng.

Bảo quản trứng bằng nước vôi trong

Nước vôi trong từng được sử dụng trong một số phương pháp bảo quản trứng truyền thống. Theo cách này, trứng được kiểm tra, làm sạch phần bụi bẩn trên vỏ rồi xếp vào bình hoặc hũ sạch trước khi cho nước vôi trong vào.

Trứng cần được đặt ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và được kiểm tra định kỳ trong quá trình bảo quản. Với phương pháp này, cần đặc biệt chú ý đến độ sạch của dụng cụ, chất lượng trứng ban đầu và điều kiện vệ sinh để tránh ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm.

Bảo quản trứng bằng muối

Muối cũng được sử dụng trong một số cách bảo quản trứng truyền thống. Có thể rải một lớp muối khô xuống đáy hộp, xếp trứng lên trên rồi tiếp tục phủ muối để trứng được bao quanh tương đối kín.

Các lớp muối và trứng có thể được xếp xen kẽ cho đến khi đầy hộp, sau đó đậy kín và đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát. Trứng cần được kiểm tra thường xuyên và loại bỏ ngay những quả có dấu hiệu nứt, rò rỉ hoặc bất thường.

Bảo quản trứng bằng các loại đậu

Một số loại đậu khô như đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ hoặc đậu nành có thể được dùng làm vật liệu bao quanh trứng trong cách bảo quản truyền thống. Trứng được xếp xen kẽ với từng lớp đậu sao cho bề mặt trứng được bao phủ tương đối kín.

Sau khi xếp xong, hộp hoặc thùng đựng trứng cần được đặt ở nơi khô ráo, râm mát và tránh nguồn nhiệt. Phương pháp này phù hợp hơn với nhu cầu bảo quản trong thời gian ngắn và cần kiểm tra trứng định kỳ để phát hiện dấu hiệu hư hỏng.

Bảo quản trứng bằng trấu hoặc mùn cưa

Trấu khô hoặc mùn cưa sạch có thể được sử dụng để bao quanh trứng, giúp hạn chế va đập và tạo môi trường khô ráo hơn trong quá trình bảo quản. Trước tiên, lót một lớp trấu hoặc mùn cưa xuống đáy thùng, sau đó xếp trứng lên trên rồi tiếp tục phủ một lớp vật liệu này.

Các lớp trứng và trấu hoặc mùn cưa được xếp xen kẽ cho đến khi đầy thùng. Sau khi đậy kín, nên đặt thùng ở nơi khô ráo, thoáng mát và kiểm tra định kỳ để kịp thời loại bỏ những quả có dấu hiệu hư hỏng.

Bảo quản trứng bằng cám gạo

Cám gạo khô cũng được sử dụng trong một số phương pháp bảo quản trứng truyền thống. Có thể rải một lớp cám xuống đáy thùng hoặc hũ sạch, xếp trứng lên trên rồi tiếp tục phủ cám cho đến khi trứng được bao kín.

Trong quá trình bảo quản, cần kiểm tra định kỳ để phát hiện những quả bị nứt hoặc có dấu hiệu bất thường. Nếu phát hiện trứng hỏng, cần nhanh chóng tách khỏi những quả còn lại để hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng chung.

Bảo quản trứng bằng bã trà

Bã trà sau khi sử dụng có thể được phơi hoặc sấy thật khô rồi dùng để bao quanh trứng. Trứng được xếp xen kẽ với từng lớp bã trà sao cho bề mặt trứng được phủ tương đối kín.

Thùng hoặc hộp đựng cần được đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp. Bã trà phải được làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng, bởi độ ẩm còn lại có thể tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Những lưu ý cần nhớ khi bảo quản trứng

Một trong những nguyên tắc quan trọng khi bảo quản trứng là không nên rửa trứng chưa qua xử lý trước khi cất giữ. Lớp màng tự nhiên trên vỏ có tác dụng hạn chế sự xâm nhập của vi sinh vật, vì vậy nếu trứng không quá bẩn, chỉ cần lau nhẹ bằng khăn khô hoặc làm sạch ngay trước khi chế biến.

Nếu bảo quản trong tủ lạnh, không nên đặt trứng ở cánh cửa vì đây là khu vực thường xuyên chịu biến động nhiệt độ. Trứng cũng nên được đặt cách xa những thực phẩm có mùi mạnh như hành, tỏi hoặc cá để hạn chế tình trạng ám mùi.

Khi bảo quản trứng bên ngoài tủ lạnh, cần lựa chọn nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp hoặc nguồn nhiệt. Nhiệt độ cao và độ ẩm lớn đều có thể làm chất lượng trứng suy giảm nhanh hơn.

Bên cạnh đó, nên kiểm tra vỏ trứng trước khi bảo quản và loại bỏ những quả bị nứt, rò rỉ hoặc có dấu hiệu bất thường. Trước khi chế biến, nếu trứng có mùi lạ, lòng trắng hoặc lòng đỏ có màu sắc bất thường, không nên tiếp tục sử dụng.

Tùy vào điều kiện bảo quản và thời gian dự định sử dụng, mỗi gia đình có thể lựa chọn phương pháp phù hợp. Trong đó, bảo quản lạnh vẫn là lựa chọn thuận tiện và dễ kiểm soát nhất, còn các phương pháp truyền thống cần được thực hiện trong điều kiện sạch, khô và kiểm tra trứng thường xuyên để hạn chế nguy cơ hư hỏng.

(theo Vietnamnet)