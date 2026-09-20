Thớt gỗ dùng lâu dễ ám mùi, thử ngay 6 cách vệ sinh đơn giản

Thớt gỗ cần được vệ sinh và làm khô đúng cách sau mỗi lần sử dụng để hạn chế mùi hôi và ẩm mốc. (Nguồn: Tasting Table)

Vệ sinh thớt ngay sau khi sử dụng, nhất là sau khi thái thịt hoặc cá sống, giúp hạn chế cặn thức ăn và mùi khó chịu tích tụ trên bề mặt. Bên cạnh việc rửa sạch và làm khô đúng cách, một số nguyên liệu quen thuộc cũng có thể hỗ trợ làm sạch thớt.

Dưới đây là 6 cách đơn giản có thể áp dụng tại nhà để vệ sinh và khử mùi thớt gỗ.

Rửa thớt bằng nước rửa chén sau mỗi lần sử dụng

Sau khi sử dụng, trước tiên cần dùng nước ấm rửa sạch vụn thức ăn còn bám trên bề mặt thớt. Tiếp đó, cho một lượng nhỏ nước rửa chén dịu nhẹ lên thớt rồi dùng bàn chải hoặc miếng bọt biển chà kỹ cả hai mặt và các cạnh, đặc biệt chú ý những vết cắt sâu trên bề mặt.

Cuối cùng, rửa thớt dưới vòi nước sạch cho đến khi loại bỏ hết xà phòng. Sau khi rửa, dùng khăn khô lau toàn bộ bề mặt rồi dựng thớt đứng ở nơi thoáng mát để không khí lưu thông ở cả hai mặt. Không nên để thớt nằm ngang trên bề mặt ẩm hoặc trong bồn rửa.

Dùng nước vo gạo

Nước vo gạo là một cách làm sạch và khử mùi thớt theo kinh nghiệm dân gian. Có thể pha loãng nước vo gạo với một chút muối rồi ngâm thớt trong khoảng 3-5 phút trước khi rửa lại bằng nước sạch.

Sau khi vệ sinh, cần lau khô và đặt thớt ở nơi thoáng mát để hạn chế hơi ẩm lưu lại trên bề mặt gỗ.

Kết hợp chanh và muối

Chanh và muối là những nguyên liệu quen thuộc có thể được sử dụng để làm sạch và khử mùi thớt gỗ. Trước tiên, rắc một lớp muối hạt lên bề mặt thớt rồi dùng nửa quả chanh chà đều theo chuyển động tròn.

Có thể để hỗn hợp trên thớt khoảng 5-10 phút trước khi cạo bỏ phần muối đã bám bẩn. Sau đó, rửa thớt bằng nước ấm và lau khô hoàn toàn.

Sử dụng giấm trắng

Giấm trắng có tính axit và thường được sử dụng trong các cách làm sạch, khử mùi tại nhà. Có thể pha giấm trắng với nước theo tỷ lệ 1:1 rồi dùng khăn sạch thấm dung dịch và lau đều trên bề mặt thớt.

Sau khoảng 5-10 phút, rửa lại thớt bằng nước sạch và lau khô. Khi thớt khô hoàn toàn và được đặt ở nơi thông thoáng, mùi giấm cũng sẽ giảm dần.

Làm sạch bằng baking soda

Baking soda có thể hỗ trợ làm sạch các vết ố và khử mùi trên thớt gỗ. Có thể trộn baking soda với một lượng nhỏ nước để tạo thành hỗn hợp sệt rồi thoa lên khu vực bị ố hoặc có mùi.

Sau khoảng 15-20 phút, dùng bàn chải chà nhẹ bề mặt trước khi rửa lại bằng nước ấm. Thớt cần được lau khô hoàn toàn sau khi vệ sinh.

Sử dụng oxy già 3%

Oxy già 3% có thể được sử dụng để vệ sinh thớt định kỳ sau khi thớt đã được rửa sạch. Xịt một lớp mỏng oxy già lên bề mặt thớt, để trong khoảng 5-10 phút rồi rửa lại thật kỹ bằng nước sạch.

Không nên sử dụng phương pháp này quá thường xuyên và cần đảm bảo thớt được rửa sạch hoàn toàn trước khi sử dụng để chế biến thực phẩm.

Một số lưu ý khi sử dụng thớt gỗ

Làm khô thớt sau mỗi lần rửa là bước quan trọng để hạn chế ẩm mốc. Có thể treo thớt lên móc hoặc đặt nghiêng trên giá để không khí lưu thông ở cả hai mặt.

Khoảng một lần mỗi tháng, có thể sử dụng dầu khoáng chuyên dụng cho thực phẩm hoặc sáp ong dùng cho thớt để dưỡng bề mặt gỗ. Sau khi thoa một lớp mỏng, nên để dầu thấm trong vài giờ hoặc qua đêm rồi lau sạch phần dư thừa.

Không nên ngâm thớt gỗ trong nước trong thời gian dài vì gỗ có thể trương nở khi ngâm và co lại khi khô, từ đó dễ cong vênh hoặc nứt theo thời gian.

Thớt gỗ cũng không nên cho vào máy rửa bát vì nhiệt độ cao và chu trình sấy có thể khiến gỗ bị khô, biến dạng hoặc nứt. Sau khi sử dụng, nên bảo quản thớt ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh nguồn nhiệt hoặc ánh nắng trực tiếp.

(theo Vietnamnet)