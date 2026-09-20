Sáng 20/9, tại xã Thường Tín (Hà Nội), hơn 600 thanh niên công nhân và người dân được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, sàng lọc bệnh lý và cấp phát thuốc miễn phí trong khuôn khổ Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân năm 2026.

Chương trình huy động đội ngũ bác sĩ từ các bệnh viện trên địa bàn, đồng thời trang bị nhiều phương tiện sàng lọc như điện tim, siêu âm, X-quang, góp phần phát hiện sớm các nguy cơ sức khỏe.

Đông đảo thanh niên công nhân và người dân tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: Tuấn Anh

Đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần thanh niên công nhân

Ngày hội do Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội tổ chức, hướng tới chăm lo sức khỏe cho thanh niên công nhân - lực lượng lao động trẻ đang đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội cho biết, chương trình được tổ chức với mong muốn tạo điều kiện để thanh niên công nhân được tiếp cận các hoạt động khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội. Ảnh: D.Hải

Theo bác sĩ Bách, thanh niên công nhân đang ở độ tuổi lao động, có vai trò quan trọng trong sản xuất nhưng không phải lúc nào cũng có điều kiện tiếp cận đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Vì vậy, các chương trình khám, tư vấn và sàng lọc tại cộng đồng có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức và phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe chưa được nhận biết.

Tại ngày hội, các bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn và đưa ra những khuyến cáo phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người.

Các bạn trẻ và người dân xã Thường Tín chờ đến lượt khám sức khỏe. Ảnh: Tuấn Anh

Khám sức khỏe miễn phí, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật ở người trẻ. Video: Tuấn Anh

Bàn khám Nội. Ảnh: Tuấn Anh

Cảnh báo biến cố tim mạch ở người trẻ

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách cho rằng, sự phát triển nhanh của kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa cùng những thay đổi trong môi trường sống và làm việc có thể kéo theo nhiều yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe.

Đáng lưu ý, một bộ phận thanh niên công nhân làm việc trong môi trường có tính chất tĩnh tại, đồng thời chịu áp lực công việc và căng thẳng kéo dài. Những yếu tố này có thể liên quan đến nguy cơ rối loạn chuyển hóa, tăng huyết áp, bệnh tim mạch và đái tháo đường.

"Gần đây, chúng tôi gặp khá nhiều trường hợp xảy ra biến cố tim mạch khi tuổi đời còn trẻ", bác sĩ Bách lưu ý.

Theo bác sĩ Bách, một trong những mục tiêu của hoạt động khám sức khỏe lần này là phát hiện sớm những trường hợp có bệnh lý tiềm ẩn nhưng chưa được phát hiện, từ đó tư vấn để người dân chủ động theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Người dân được kiểm tra khám sàng lọc các chuyên khoa. Ảnh: Tuấn Anh

Hoạt động sàng lọc giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Ảnh: Tuấn Anh

Bác sĩ khuyến cáo thanh niên công nhân xây dựng lối sống lành mạnh, hạn chế thuốc lá, rượu bia, duy trì vận động thể chất và chế độ ăn uống hợp lý.

Chế độ ăn nên ưu tiên rau xanh, kết hợp tập luyện thể thao thường xuyên.

Bên cạnh đó, người trẻ cần chú ý đến giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi. Mất ngủ, căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tim mạch, do đó cần chủ động điều chỉnh lối sống và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Nhân viên y tế thực hiện điện tim, sàng lọc các nguy cơ tim mạch cho người dân tại chương trình khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: Tuấn Anh

Cần quan tâm cả sức khỏe tâm lý

Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe cho thanh niên công nhân không chỉ dừng lại ở việc phòng ngừa các bệnh lý thể chất mà còn cần chú trọng sức khỏe tâm lý.

Áp lực công việc, cuộc sống cùng những thay đổi nhanh chóng của môi trường xã hội có thể khiến người lao động trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng. Việc tham gia các hoạt động cộng đồng, tăng cường giao lưu và kết nối xã hội là một trong những giải pháp góp phần cải thiện đời sống tinh thần.

Bên cạnh đó, thanh niên công nhân cần chủ động trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là kiến thức về sức khỏe sinh sản và an toàn sinh sản.

"Người trẻ cần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, chủ động tiếp nhận thêm kiến thức, nhất là kiến thức về an toàn sinh sản", bác sĩ Bách khuyến cáo.

Kiểm tra thị lực trong khuôn khổ chương trình khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: Tuấn Anh

"Mong có thêm nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe"

Tham gia ngày hội, anh Nguyễn Hoàng Phóng, 22 tuổi, đang sinh sống tại Thường Tín và làm việc tại một doanh nghiệp ở Ninh Bình cho biết, những hoạt động khám và tư vấn miễn phí giúp người lao động có thêm cơ hội quan tâm đến sức khỏe của bản thân.

"Trong thời gian tới, nếu tiếp tục có những hoạt động như thế này, tôi rất muốn tham gia. Các chương trình giúp tôi giảm bớt áp lực trong cuộc sống, tinh thần thoải mái hơn khi đi làm. Tôi nghĩ nhờ đó, hiệu quả công việc cũng sẽ tốt hơn", anh Phóng chia sẻ.

Thanh niên nhận thuốc và quà sau khi hoàn thành các nội dung khám, tư vấn sức khỏe miễn phí. Ảnh: Tuấn Anh

Bác sĩ trao thuốc và hướng dẫn sử dụng cho người dân sau khi hoàn thành khám, tư vấn sức khỏe miễn phí. Ảnh: Tuấn Anh

Chị Trần Thị Xuân Hoa, công tác tại Trường Mầm non Văn Bình đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình của đội ngũ y, bác sĩ cùng các đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ.

"Tôi thấy các bác sĩ ở đây tiếp đón người dân rất nhiệt tình. Các bạn trẻ tham gia hỗ trợ cũng rất năng động", chị Hoa nói.

Theo chị Hoa, việc kết hợp khám sức khỏe miễn phí với các hoạt động vui chơi, giao lưu đã tạo không khí thoải mái, giúp người dân giảm căng thẳng sau những ngày học tập và làm việc. Chị mong muốn chương trình tiếp tục được nhân rộng để ngày càng có nhiều người trẻ và các em nhỏ biết đến, tham gia.

Ảnh: Tuấn Anh

Thông qua hoạt động khám bệnh, tư vấn và sàng lọc, chương trình góp phần đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với thanh niên công nhân; đồng thời khuyến khích người lao động trẻ hình thành thói quen chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và duy trì lối sống lành mạnh.