[Video] Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại thôn Đắk Snao (Lâm Đồng)

Mưa lớn những ngày qua khiến khu vực này sụt lún, sạt lở nghiêm trọng với độ sâu trung bình khoảng 20cm. Dọc theo sườn đồi và khu dân cư xuất hiện các vết nứt kéo dài khoảng 300m, độ mở từ 6-17cm và tiếp tục phát triển nhanh, ảnh hưởng hơn 4ha. Tình trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp đến 79 hộ dân với 454 nhân khẩu. Nền đất đang mất ổn định nghiêm trọng; nếu tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ sạt trượt, sụp đổ đất đá diện rộng là rất cao, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản của người dân.

PV