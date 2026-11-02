Hương sạch Cồn Tiên

Trong khu nhà xưởng đầy đủ các loại máy móc phục vụ sản xuất hương, ông Trần Xuân Tý cần mẫn se từng cây hương đều tăm tắp. Một mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng khiến ai đặt chân vào cơ sở cũng cảm thấy khoan khoái. Vợ chồng ông Tý quê ở tỉnh Quảng Bình (cũ) vào Cồn Tiên làm công nhân cao su và gắn bó với miền đất này từ 35 năm trước. Năm 2015, sau khi nghỉ theo chế độ, ông trăn trở tìm nghề phù hợp và biết đến loại cây hương bài dùng để sản xuất hương.

“Tôi nghĩ, phải làm hương theo hướng hương sạch. Dù lợi nhuận có thể không cao nhưng sẽ bền vững trong tương lai. Bản thân tôi thấy nghề làm hương cũng nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của mình”, ông Tý chia sẻ.

Nghĩ là làm, sau khi bàn bạc kỹ với vợ con, năm 2018 ông lặn lội ra Nghệ An tìm mua giống cây hương bài về trồng trong vườn nhà. Cây hương bài bén rễ phát triển tốt khiến ông rất hào hứng. Tiếp đó, ông xin vào một cơ sở sản xuất hương ở TP. Huế để học nghề và đến đầu năm 2021 thì trở về quê mở cơ sở sản xuất hương trầm Tâm Phát.

Ông Trần Xuân Tý giới thiệu công đoạn làm ra những cây hương - Ảnh: Đ.V

Cùng với sản xuất hương, ông thuê 3,5ha đất của xã để trồng cây hương bài làm vùng nguyên liệu, chủ động nguyên liệu cho sản xuất. Vợ chồng ông đã dốc vốn liếng đầu tư hàng trăm triệu đồng mua các loại máy móc phục vụ sản xuất, như: Máy nghiền bột, máy se hương, máy trộn bột, máy sấy, máy băm cây nguyên liệu.

Vượt qua những khó khăn ban đầu khi tiếp cận thị trường, cơ sở sản xuất hương của vợ chồng ông dần hoạt động ổn định. Sản phẩm hương sạch của cơ sở làm ra ngày càng được khách hàng biết đến và ưa chuộng. Đến nay, sản phẩm hương trầm Tâm Phát đã được công nhận OCOP 3 sao, dần có chỗ đứng trên thị trường.

Cơ sở hương trầm Tâm Phát sản xuất hương từ ba loại nguyên liệu chủ yếu là hương bài, trầm hương và quế với nhiều mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu ngày càng cao của khách hàng. Riêng để sản xuất hương từ cây hương bài, ông Tý thu hoạch rễ và thân cây sau đó phơi khô, nghiền thành bột.

Theo ông Tý, để sản xuất ra sản phẩm hương bài, ông sử dụng 80% bột cây hương bài, 10% bột vỏ cây bời lời làm chất kết dính tự nhiên và 10% bột bả mía xay. Nhờ đó, cây hương sản xuất ra bảo đảm sạch, tự nhiên. Những sản phẩm hương trầm, hương quế cũng sản xuất theo quy trình tương tự, hoàn toàn không sử dụng hóa chất.

Bình quân mỗi tháng, cơ sở sản xuất hương trầm Tâm Phát xuất bán từ 3-4 tấn hương các loại, chủ yếu ở trong tỉnh và một số địa phương như Đồng Nai, Bình Dương. Ngoài 3-4 nhân công thường xuyên với thu nhập ổn định, hiện nay cơ sở của vợ chồng ông còn tạo việc làm cho khoảng 20 người trồng cây hương bài.

Nghề làm hương chủ yếu làm thủ công, nên các công đoạn phần lớn do vợ chồng ông đảm nhiệm. Hiện nay cơ sở đang cố gắng đào tạo thêm người làm hương để nâng cao năng suất, sản lượng sản xuất.

Ông Tý chia sẻ thêm: “Những năm gần đây, cơ sở sản xuất hương trầm Tâm Phát đạt doanh thu từ 500-600 triệu đồng/năm, sau khi trừ các chi phí mang lại lợi nhuận từ khoảng 150-200 triệu đồng. Những năm đầu chúng tôi mua sắm máy móc, tạo vùng nguyên liệu nên chi phí đầu tư nhiều, lợi nhuận chưa cao. Hy vọng những năm tới, cơ sở sản xuất ổn định và hiệu quả cao hơn, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương”.

Ông Lê Phước Hiếu, Phó trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Cồn Tiên, thông tin: Cơ sở sản xuất hương trầm Tâm Phát là mô hình kinh tế khá hiệu quả trên địa bàn xã. Mô hình không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình ông Tý mà còn tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động tại địa phương. Thời gian qua, UBND xã đã tạo điều kiện cho cơ sở Tâm Phát và các hộ dân khác thuê đất 5% thuộc thẩm quyền của xã để liên kết trồng cây hương bài làm vùng nguyên liệu; đồng thời hỗ trợ cơ sở Tâm Phát về thủ tục, hồ sơ để công bố các tiêu chuẩn sản xuất hương và lưu hành sản phẩm trên thị trường; kết nối với các cấp, ngành hỗ trợ bao bì, nhãn mác, công bố sản phẩm OCOP và các mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Ông Hiếu đánh giá: “Hương trầm Tâm Phát hoàn toàn làm từ nguyên liệu tự nhiên, không sử dụng hóa chất nên bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm này đã góp phần cùng nhiều sản phẩm, nông sản khác của địa phương từng bước xây dựng Cồn Tiên thành vùng sản xuất sạch và an toàn, hướng tới tương lai phát triển bền vững”.