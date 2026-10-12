Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng

Không chỉ ghi dấu bằng các chiến thắng trên sân cỏ, bóng đá Việt Nam còn từng bước củng cố tiếng nói trong hệ thống điều hành bóng đá quốc tế. Việc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đảm nhiệm những trọng trách tại AFC và FIFA, cùng chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong năm 2026 phản ánh một phương diện đáng chú ý của nhiệm kỳ IX: Vị thế quốc tế ngày càng được mở rộng.