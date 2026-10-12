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Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng

Sáng 12/10, tại Đà Nẵng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Báo VietnamPlus
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cử tri Nguyễn Dự Chính, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đặt câu hỏi. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cử tri Nguyễn Dự Chính, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đặt câu hỏi. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cử tri Hoàng Công Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, đặt câu hỏi. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cử tri Hoàng Công Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, đặt câu hỏi. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cử tri Trần Minh Nhật, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đặt câu hỏi. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cử tri Trần Minh Nhật, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đặt câu hỏi. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giải trình làm rõ ý kiến của cử tri. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giải trình làm rõ ý kiến của cử tri. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giải trình làm rõ ý kiến của cử tri. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giải trình làm rõ ý kiến của cử tri. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-tiep-xuc-cu-tri-tai-da-nang-post1141443.vnp