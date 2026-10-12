Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Cử tri Nguyễn Dự Chính, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đặt câu hỏi. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Cử tri Hoàng Công Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, đặt câu hỏi. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Cử tri Trần Minh Nhật, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đặt câu hỏi. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giải trình làm rõ ý kiến của cử tri. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giải trình làm rõ ý kiến của cử tri. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)