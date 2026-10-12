Lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên phạm vi cả nước

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Hiện nay, công tác triển khai tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 đã được các ban, bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện; từng bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành kế hoạch, nhiệm vụ và hoạt động phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa bàn. Các nội dung triển khai đa dạng, kết hợp giữa sự kiện trọng tâm với hoạt động tại cơ sở; giữa bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống với sáng tạo, ứng dụng công nghệ; chú trọng mở rộng cơ hội tiếp cận, tham gia và thụ hưởng văn hóa của Nhân dân.

Các đại biểu dự tại cuộc họp.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trong từng cộng đồng, khu dân cư, thôn, tổ dân phố, địa bàn cơ sở trên toàn quốc tập trung lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng. Qua đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể Nhân dân, người có uy tín; tăng cường sự tham gia của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương, vùng, miền và góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng đóng góp, cống hiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đơn vị tăng cường nâng cao nhận thức về hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hoá Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước. Ngày hội được tổ chức gắn với ngày Đại đoàn kết tạo nên sức mạnh để giá trị văn hoá được gìn giữ, lấy nhân dân làm chủ thể. Gắn chặt văn hoá với đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua văn hoá đoàn kết con người, tình làng nghĩa xóm, dân tộc. Mục tiêu là phát huy đồng bộ các thiết chế văn hoá, du lịch, huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia, đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo diện mạo vui tươi rực rỡ trên toàn quốc.