Tập trung thay thế hòm công tơ điện cũ nát

Công ty Điện lực Lạng Sơn đang quản lý trên 270 nghìn công tơ đo đếm điện. Qua nhiều năm lắp đặt, nhiều hòm công tơ điện đã bị xuống cấp, nứt vỡ hoặc han gỉ do ảnh hưởng của thời tiết. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện và làm giảm tuổi thọ vận hành của công tơ điện.

Nhân viên Điện lực xứ Lạng thay thế hòm công tơ điện cũ nát trên địa bàn phường Đông Kinh

Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, từ đầu năm 2026 lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, thống kê, xây dựng kế hoạch thay thế số hòm công tơ điện cũ, nát.

Ông Đào Xuân Thanh, Trưởng Điện lực Xứ Lạng chia sẻ: Hiện Điện lực Xứ Lạng phụ trách cung ứng điện cho địa bàn 4 phường và 4 xã (Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh, Lương Văn Tri, Cao Lộc, Đồng Đăng, Ba Sơn, Công Sơn). Qua rà soát từ đầu năm, trên địa bàn quản lý có 7.060 hòm công tơ điện cũ, nát. Thực hiện chỉ đạo của công ty, đến nay đơn vị đã khắc phục, thay thế được gần 60% số hòm cần thay thế. Hiện mỗi ngày đơn vị duy trì khoảng 50 nhân viên chia thành các tổ để tiếp tục triển khai nhiệm vụ này.

Không chỉ Điện lực Xứ Lạng, thời điểm này, các điện lực khác thuộc Công ty Điện lực Lạng Sơn cũng đang tập trung cao độ, huy động 100% nhân lực và đầy đủ vật tư, trang thiết bị để thực hiện thay thế toàn bộ số hòm công tơ điện cũ, nát có trên địa bàn quản lý.

Theo thống kê, tính đến thời điểm ngày 8/10, các điện lực đã thay thế được khoảng 73% số hòm công tơ điện cần thay, hiện các điện lực đang dồn lực để hoàn thành thay thế các hòm còn lại. Bên cạnh tăng cường nhân lực, bố trí nhiều tổ thực hiện nhiệm vụ thay thế hòm công tơ điện, hiện các điện lực đề ra tiến độ thực hiện cụ thể cho từng ngày, từng tổ, lấy thời hạn 25/10 làm mốc hoàn thành bắt buộc.

Ông Vũ Khánh Toàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Hiện để đảm bảo tiến độ thay thế hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo phòng chuyên môn tăng cường vật tư, thiết bị để cung ứng nhanh, đủ, kịp thời cho các điện lực. Cùng đó, qua tiến độ báo cáo hằng ngày, căn cứ theo tiến độ và số lượng hòm công tơ cũ, nát cần thay thế tại từng địa bàn, lãnh đạo công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo, điều động nhân lực từ đơn vị điện lực hoàn thành sớm đến hỗ trợ các đơn vị địa bàn rộng, số lượng hòm phải thay thế còn lớn, từ đó đảm bảo tiến độ chung.

Việc thay thế hòm công tơ điện không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật được Công ty Điện lực Lạng Sơn triển khai nhằm nâng cao chất lượng quản lý vận hành và dịch vụ khách hàng, góp phần nâng cao điều kiện bảo vệ thiết bị đo đếm và hạn chế những nguy cơ mất an toàn có thể phát sinh trong quá trình sử dụng điện của Nhân dân.