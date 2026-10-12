Phường Biên Hòa hỗ trợ kinh phí xây dựng tượng đài ‘Nghe lời non nước’ tại Đồn biên phòng Đắc Bô

Nhằm cụ thể hóa kế hoạch xây dựng công trình Tượng đài “Nghe lời non nước” tại các đồn biên phòng, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Biên Hòa đã trao tặng kinh phí 100 triệu đồng cho Đồn biên phòng Đắc Bô. Công trình không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường văn hóa đơn vị, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; mà còn là biểu tượng sinh động của lòng yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và các đoàn khách đến tham quan biên giới.

Đại biểu dự chương trình. Ảnh: Trương Hiện

Trung tá Đào Đức Phương, Đồn biên phòng Đắc Bô khẳng định: "Sự đồng hành, hỗ trợ của địa phương nội địa là nguồn động viên rất lớn giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị yên tâm bám đồn, bám biên giới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia".

Lãnh đạo phường Biên Hòa trao kinh phí 100 triệu đồng xây dựng công trình Tượng đài "Nghe lời non nước" cho Đồn biên phòng Đắc Bô. Ảnh: Trương Hiện

Tại chương trình, đại diện Đồn biên phòng Đắc Bô trao quà lưu niệm cho lãnh đạo phường Biên Hòa. Ảnh: Trương Hiện

Dịp này, đoàn công tác phường Biên Hòa cũng đã đến thăm cột mốc biên giới. Qua đó tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hậu phương và lực lượng bộ đội biên phòng, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biên cương Tổ quốc.

Lãnh đạo phường Biên Hòa và cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Bô, Bộ đội Biên phòng Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trương Hiện