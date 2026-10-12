Phường Biên Hòa hỗ trợ kinh phí xây dựng tượng đài ‘Nghe lời non nước’ tại Đồn biên phòng Đắc Bô
Sáng 11-10, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Biên Hòa đã tổ chức trao tặng kinh phí xây dựng Tượng đài "Nghe lời non nước" cho Đồn biên phòng Đắc Bô, Bộ đội Biên phòng Đồng Nai. Đây là hoạt động thiết thực nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân và thực hiện hiệu quả mô hình “Từ nội địa hướng về biên giới - Chung tay vì an sinh cộng đồng”.
Nhằm cụ thể hóa kế hoạch xây dựng công trình Tượng đài “Nghe lời non nước” tại các đồn biên phòng, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Biên Hòa đã trao tặng kinh phí 100 triệu đồng cho Đồn biên phòng Đắc Bô. Công trình không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường văn hóa đơn vị, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; mà còn là biểu tượng sinh động của lòng yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và các đoàn khách đến tham quan biên giới.
Trung tá Đào Đức Phương, Đồn biên phòng Đắc Bô khẳng định: "Sự đồng hành, hỗ trợ của địa phương nội địa là nguồn động viên rất lớn giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị yên tâm bám đồn, bám biên giới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia".
Dịp này, đoàn công tác phường Biên Hòa cũng đã đến thăm cột mốc biên giới. Qua đó tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hậu phương và lực lượng bộ đội biên phòng, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biên cương Tổ quốc.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202610/phuong-bien-hoa-ho-tro-kinh-phi-xay-dung-tuong-dai-nghe-loi-non-nuoc-tai-don-bien-phong-dac-bo-f8d1ae4/