Panama hứng chịu hơn 200 dư chấn sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter

Trận động đất làm rung chuyển nhiều vùng trên cả nước, tàn phá hàng trăm ngôi nhà và công trình hạ tầng trọng điểm, khiến ít nhất 27 người bị thương. Hiện chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận. Tuy nhiên, con số này có thể còn tăng khi công tác đánh giá thiệt hại tiếp tục được tiến hành tại các cộng đồng vùng sâu, vùng xa.

Theo Bộ Kinh tế Panama, việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho phép chính phủ phân bổ tới 100 triệu USD ngân sách cứu trợ mà vẫn bảo đảm thâm hụt ngân sách năm 2026 không vượt mục tiêu 3,5% GDP.

Theo Viện Địa chất thuộc Đại học Panama, tính đến ngày 11/10 (giờ địa phương), các trạm địa chấn đã ghi nhận hơn 200 trận dư chấn sau rung chấn chính diễn ra vào ngày 9/10. Trong đó, trận dư chấn mạnh nhất được ghi nhận đạt 6,6 độ Richter diễn ra vào chiều cùng ngày, cùng nhiều đợt rung chấn khác có cường độ từ 5,2 đến 5,8 độ Richter khiến người dân hoảng loạn.

Phát biểu khi tới thăm các khu vực bị ảnh hưởng, Tổng thống Panama José Raúl Mulino nhấn mạnh rằng: "Thảm họa mà chúng ta đang phải đối mặt là vô cùng to lớn", đồng thời yêu cầu tập trung tối đa lực lượng để sửa chữa khẩn cấp các tuyến đường và cầu cống bị hư hỏng nhằm đảm bảo thông suốt cho hoạt động cứu trợ.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và tạo điều kiện kiểm tra cơ sở hạ tầng, Bộ Giáo dục Panama đã quyết định cho toàn bộ học sinh trên toàn quốc nghỉ học vào ngày 12/10.