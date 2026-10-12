Chuyến thăm Lào và Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia từ ngày 8-10/10/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và những kết quả quan trọng của chuyến thăm.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định chuyến thăm thành công tốt đẹp, đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống, tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với hai nước láng giềng có vị trí quan trọng hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Đây là chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia đầu tiên của ông Lê Minh Hưng trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, đồng thời là chuyến thăm song phương chính thức nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng kể từ khi đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Chính phủ.

THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO CÁC DỰ ÁN, MỞ RỘNG LĨNH VỰC HỢP TÁC MỚI

Đối với Lào, chuyến thăm diễn ra ngay sau khi nước bạn kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Thủ tướng Lê Minh Hưng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Lào trong thời điểm này, đồng thời là lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của Việt Nam thăm Lào sau khi nước bạn kiện toàn bộ máy lãnh đạo.

Đối với Campuchia, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nước bạn đang tiếp tục triển khai các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị những hoạt động đối ngoại quan trọng.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8-9/10 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, coi đây là sự thể hiện tình cảm hữu nghị truyền thống, quan hệ đặc biệt và quyết tâm của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam trong việc cùng Lào và Campuchia đưa quan hệ hợp tác phát triển lên tầm cao mới.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, một trong những kết quả quan trọng của chuyến thăm là Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia đã trao đổi, đánh giá cụ thể tình hình triển khai hợp tác trên các lĩnh vực, tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án hợp tác.

Đáng chú ý, lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đã cùng trao đổi, cơ bản giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc của các dự án trong thời gian qua, thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao các nước nhất trí.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 9-10/10 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đây là những dự án được Bộ Chính trị, lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Lào, cũng như Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia và lãnh đạo Campuchia thống nhất thúc đẩy thực hiện.

Bên cạnh việc tháo gỡ các khó khăn hiện hữu, chuyến thăm còn mở ra những hướng hợp tác, lĩnh vực và dự án mới có tiềm năng, tạo thêm động lực và nguồn lực phát triển cho Việt Nam, Lào và Campuchia.

Cùng với hợp tác kinh tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi sâu rộng về quan hệ giữa các Đảng, các nước, những lĩnh vực hợp tác song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Các cuộc trao đổi góp phần tăng cường tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, xác định những định hướng chính trị quan trọng cho quan hệ Việt Nam với Lào và Campuchia trong giai đoạn tới.

Hai bên tiếp tục khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của hợp tác quốc phòng - an ninh, một trụ cột trong quan hệ giữa Việt Nam với hai nước láng giềng.

TĂNG CƯỜNG GẮN KẾT CHIẾN LƯỢC, CHUẨN BỊ CÁC DẤU MỐC HỢP TÁC NĂM 2027

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh chuyến thăm là hoạt động triển khai tích cực đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên của Việt Nam đối với quan hệ láng giềng, đặc biệt là quan hệ với Lào và Campuchia.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đầu tư và thỏa thuận hợp tác các dự án giữa các cơ quan và doanh nghiệp hai nước - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thông qua các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo cấp cao ba nước tiếp tục củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường sự gắn kết chiến lược, đồng thời xác định những định hướng thúc đẩy hợp tác toàn diện trong thời gian tới.

Chuyến thăm cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho các hoạt động đối ngoại cấp cao giữa Việt Nam với Lào và Campuchia, nhất là những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong năm 2027.

Cụ thể, năm 2027 đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2027), 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2027) và 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027).

Tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm và làm việc với dự án Angkor Milk của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Bộ trưởng Ngoại giao, đây là những dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, tạo thêm động lực để tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn kết chiến lược và thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Lào và Campuchia phát triển lên tầm cao mới.

Chuyến thăm chính thức hai nước láng giềng của Thủ tướng Lê Minh Hưng không chỉ góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống mà còn thúc đẩy triển khai các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, mở rộng những lĩnh vực hợp tác tiềm năng, tạo thêm nguồn lực phát triển cho cả ba nước.