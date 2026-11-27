Hồn quê hương
Một đời sướng thiếu khổ thừa/ Mẹ đan hạnh phúc vặn vừa nỗi đau...
Tác giả: Đặng Xuân Xuyến
Ta về gặp lại hồn quê
Mẹ ta xưa quẩy nắng về hong mưa
Một đời sướng thiếu khổ thừa
Mẹ đan hạnh phúc vặn vừa nỗi đau
Heo may trở dạ mùa sau
Mẹ se gió lạnh khỏi nhàu nắng tươi
Chắt chiu ủ ấm nụ cười
Mẹ nhen lửa giữ cho “người ở xa”
Tháng Mười, tháng Bảy, tháng Ba
Mẹ gom gió lạnh mưa sa bão dồn
Đổ vào sẫm đỏ hoàng hôn
Mẹ ru ta nặng trĩu hồn quê Cha
Ta về gặp lại hồn ta
Mẹ ta thì đã đi xa cuối trời...
Tác giả: Đặng Xuân Xuyến
Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/hon-que-huong.html