Fansipan

Cảnh sắc Sa Pa mùa đông bồng bềnh mây trắng.

Mùa đông, Sa Pa mang đến cho du khách những cảm nhận khác biệt. Không còn sắc vàng óng ả của mùa lúa chín, những thung lũng, bản làng chìm trong màn sương mỏng, tạo nên khung cảnh huyền ảo. Có những buổi sáng, mây trắng len qua sườn núi, phủ kín những mái nhà, con đường và thung lũng Mường Hoa. Khi nắng lên, từng lớp mây dần tan, để lộ vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Hoàng Liên Sơn.

Đặc biệt, đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143 m luôn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong hành trình khám phá Sa Pa mùa đông. Từ cabin cáp treo, du khách có thể thu vào tầm mắt những cánh rừng nguyên sinh, những dãy núi trùng điệp và biển mây trải dài bất tận. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, khoảnh khắc bình minh trên đỉnh núi mang đến trải nghiệm khó quên. Nếu gặp những đợt rét sâu, khu vực núi cao còn có thể xuất hiện băng giá, thậm chí tuyết rơi, tạo nên cảnh sắc hiếm gặp ở một đất nước nhiệt đới.

Đỉnh Fansipan hùng vĩ.

Không chỉ có thiên nhiên kỳ thú, những tháng cuối năm, Sa Pa còn hấp dẫn bởi không gian văn hóa và các hoạt động lễ hội. Tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend, du khách có thêm nhiều trải nghiệm khám phá thiên nhiên, thưởng lãm các không gian hoa và tìm hiểu văn hóa truyền thống. Những hoạt động trình diễn nghệ thuật, trải nghiệm thủ công và giới thiệu văn hóa các dân tộc góp phần làm phong phú hành trình khám phá.

Ở khu vực trung tâm, Nhà thờ đá Sa Pa, quảng trường, những tuyến phố nhỏ và các khu chợ vẫn là điểm dừng chân quen thuộc. Trong tiết trời se lạnh, ánh đèn trang trí, những gian hàng thổ cẩm rực rỡ sắc màu tạo nên không khí ấm áp, nhộn nhịp. Chuỗi hoạt động mùa đông từ tháng 11/2026 đến đầu tháng 1/2027, với các chương trình chào đón Giáng sinh và năm mới, được kỳ vọng tiếp tục tạo sức hút cho điểm đến.

Nhà thờ đá Sa Pa là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách.

Chị Trần Lan Hương, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên được trải nghiệm cái lạnh ở một trong những vùng đất đẹp nhất Tây Bắc. Có kỳ nghỉ dài 4 ngày với nhóm bạn thân, chị lên kế hoạch trải nghiệm mùa đông Sa Pa một cách chi tiết. Đó là check in ở Fansipan, tìm điểm săn mây, khám phá một số bản làng lân cận. Chị Trần Lan Hương chia sẻ: Tôi luôn ước một lần được đón mùa đông ở Sa Pa. Nếu may mắn thì có thể cảm nhận tuyết rơi đầu mùa nhưng với tôi trải nghiệm lần này ở Sa Pa đã là tuyệt vời lắm rồi. Sa Pa mùa đông thực sự rất đẹp.

Một trong những điều làm nên sức hấp dẫn của Sa Pa mùa đông chính là sự giao hòa giữa thiên nhiên và đời sống văn hóa các dân tộc. Giữa cái lạnh vùng cao, hình ảnh những nếp nhà truyền thống, bếp lửa ấm, những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ hay tiếng khèn Mông vang vọng giữa núi rừng tạo nên sức hấp dẫn rất riêng. Du khách còn có cơ hội tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, nghề làm thuốc tắm của người Dao đỏ, thưởng thức những món ăn truyền thống và lắng nghe câu chuyện về phong tục, tập quán được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Du khách nước ngoài tản bộ vào buổi sáng mùa đông ở Sa Pa.

Anh Antoine Laurent, một du khách đến từ Pháp cũng có những trải nghiệm thú vị về mùa đông Sa Pa. Anh Antoine Laurent chia sẻ: Mùa đông Sa Pa rất đẹp, thiên nhiên trong lành. Đây là một trong những lần du lịch thú vị nhất của tôi.

Thực tế cho thấy, sức hấp dẫn của Sa Pa không chỉ nằm ở một mùa hay một cảnh sắc nhất định. Mỗi thời điểm trong năm, vùng đất này lại mang đến những trải nghiệm khác nhau. Nếu mùa hè hấp dẫn bởi khí hậu mát mẻ, mùa thu nổi bật với những thửa ruộng bậc thang vàng óng thì mùa đông lại cuốn hút bởi sương mây, cái lạnh đặc trưng, cảnh sắc núi cao và không khí lễ hội.

Theo thông tin từ ngành du lịch Sa Pa, trong 9 tháng năm 2026, Sa Pa đón hơn 3,55 triệu lượt khách, đạt 75,7% kế hoạch năm; tổng thu từ hoạt động du lịch - dịch vụ đạt hơn 22.478 tỷ đồng. Tháng 10, tổng lượng khách du lịch đến Sa Pa đạt 375.245 lượt, tổng thu từ du lịch - dịch vụ ước đạt hơn 2.477 tỷ đồng. Lượng khách tháng 11 ước đạt 436.590 lượt, tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 2.851 tỷ đồng.

Trên địa bàn phường Sa Pa hiện có trên 1.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch , gần 300 cơ sở kinh doanh cá thể và gần 200 doanh nghiệp, trong đó hệ thống cơ sở lưu trú phát triển nhanh, với khoảng 468 cơ sở, gần 9.000 phòng, trên 15.000 giường, có khả năng phục vụ từ 20.000 đến trên 30.000 lượt khách/đêm.

Một góc trung tâm Sa Pa.

Trong Chiến lược phát triển tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, Sa Pa được xác định là đô thị du lịch chính, trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, có vai trò dẫn dắt, lan tỏa đối với phát triển du lịch, dịch vụ và các ngành kinh tế liên quan của tỉnh. Các hoạt động du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh địa phương được duy trì; công tác quản lý các điểm du lịch, cơ sở lưu trú được tăng cường; các hoạt động phục vụ khách du lịch được đảm bảo.

Bà Lù Thị Thắm, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Sa Pa cho biết: Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, khác biệt, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến được xác định là những nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt, khai thác hiệu quả các giá trị cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống và sản phẩm du lịch 4 mùa sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và khuyến khích du khách quay trở lại.

Mùa đông Sa Pa hấp dẫn du khách.

Mùa đông đang mở ra cơ hội để Sa Pa khẳng định sức hấp dẫn riêng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Từ biển mây trên đỉnh Fansipan, những bản làng bình yên đến sắc màu văn hóa, ẩm thực vùng cao, tất cả tạo nên bức tranh du lịch đa dạng, giàu trải nghiệm. Phát huy những lợi thế sẵn có, đồng thời chú trọng bảo tồn cảnh quan, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, Sa Pa sẽ tiếp tục là điểm hẹn hấp dẫn, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của Lào Cai.