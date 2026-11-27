Chương trình “Long Đọi Sơn - Ngàn năm cổ tự” mang đến cho công chúng nhiều trải nghiệm đặc sắc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Chương trình do Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tiên Sơn phối hợp Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Long Đọi Sơn tổ chức, hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Ngô Đức Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tiên Sơn khẳng định: Đối với quê hương Tiên Sơn, núi Đọi và chùa Long Đọi Sơn mang dấu ấn đặc biệt, không chỉ là danh thắng nổi tiếng, là chốn tâm linh linh thiêng, mà còn là nơi kết tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật đặc sắc, gắn liền với chiều dài phát triển của vùng đất và con người nơi đây.

Theo ông Ngô Đức Dũng, chương trình nghệ thuật "Long Đọi Sơn - Ngàn năm cổ tự” là hoạt động ý nghĩa nhằm kết nối quá khứ với hiện tại, là dịp để trở về với những giá trị văn hóa, lịch sử thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần đưa câu chuyện ngàn năm của Long Đọi Sơn đến gần hơn với công chúng.

Ông Ngô Đức Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tiên Sơn phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

"Tôi tin tưởng rằng, chương trình không chỉ mang đến những giây phút thưởng thức nghệ thuật ý nghĩa mà còn khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm trong mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc" - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tiên Sơn nhấn mạnh.

Tâm điểm của chương trình là màn trình diễn nghệ thuật 3D Mapping diễn ra vào 20 giờ trên Tháp Bia Sùng Thiện Diên Linh. Bằng ngôn ngữ của công nghệ hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, màn trình diễn đưa khán giả đi qua 9 phân cảnh trong thời lượng khoảng 10 phút, tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa của Long Đọi Sơn gắn liền lịch sử Phật giáo và văn hóa Đại Việt thời Lý.

Mở đầu là hình ảnh núi Đọi giữa không gian đồng bằng Bắc Bộ với thế đất “Cửu Long đội sơn”, khơi dậy niềm tự hào của người dân về vùng đất địa linh, nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời. Từ dấu mốc ngôi chùa cổ được khởi dựng năm 1054 dưới triều Lý, câu chuyện tiếp nối với sự ra đời của bảo tháp Sùng Thiện Diên Linh năm 1118, hoàn thành năm 1121. Ngọn tháp 13 tầng từng vươn cao giữa trời đất, là biểu tượng cho tài năng, trí tuệ và khát vọng của con người thời đại.

Tâm điểm của chương trình là màn trình diễn nghệ thuật 3D Mapping tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa của Long Đọi Sơn. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Trung tâm của hành trình trình diễn là bia Sùng Thiện Diên Linh - bảo vật độc bản lưu giữ những tư liệu quý về lịch sử và văn hóa thời Lý. Với hơn 4.200 chữ Hán, văn bia ghi dấu việc xây dựng bảo tháp, có bức ngự đề của vua Lý Nhân Tông và nội dung do danh sĩ Nguyễn Công Bật biên soạn. Không chỉ phản ánh lịch sử triều đại, văn bia còn tái hiện đời sống văn hóa đương thời qua những ghi chép về kinh đô Thăng Long, lễ hội đèn Quảng Chiếu và nghệ thuật múa rối nước.

Các phân cảnh tiếp theo lần lượt làm nổi bật hình tượng bốn rồng thời Lý chạm khắc dưới chân bia, sáu pho tượng Kim Cương hộ pháp, dấu ấn Linh Nhân Hoàng Thái hậu Ỷ Lan với việc tiến cúng 72 mẫu ruộng được ghi trên bia năm 1121 và câu chuyện người dân Đọi Sơn chung tay dựng lại bia đá năm 1591.

Tiếp nối chương trình 3D Mapping là màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng diễn ra vào 21 giờ cùng ngày, với 350 thiết bị bay không người lái (Drone) trên bầu trời khu vực sân Tháp Bia Sùng Thiện Diên Linh. Khán giả được chiêm ngưỡng 9 hình ảnh sắp xếp theo mạch kể xuyên suốt, từ địa thế tự nhiên, truyền thống lịch sử đến những biểu tượng văn hóa đặc trưng của Long Đọi Sơn.

Màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng thu hút đông đảo người dân, du khách. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Mở đầu là hình ảnh núi Đọi, sông Châu và chín giếng; tiếp đó là hình tượng nhà vua dắt trâu đi cày, gợi nhắc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn. Hình ảnh tên gọi Long Đọi Sơn xuất hiện, nối tiếp bằng hình tượng rồng dưới chân bia Sùng Thiện Diên Linh, hoa sen nở và tượng Phật Di Lặc ngồi trên đài sen. Màn trình diễn khép lại bằng hình ảnh trống Đọi và thông điệp “Linh khí hội tụ”.

Việc ứng dụng công nghệ 3D Mapping và trình diễn Drone không chỉ khẳng định nỗ lực đổi mới phương thức giới thiệu, quảng bá di sản của Ban tổ chức, mà còn mở ra hướng tiếp cận trực quan, giàu cảm xúc, giúp những câu chuyện lịch sử vốn chỉ được lưu trên bia đá, kiến trúc cổ và các tư liệu truyền thống trở nên sinh động, gần gũi hơn với công chúng hôm nay.

Việc ứng dụng công nghệ mở ra hướng tiếp cận trực quan, giúp câu chuyện di sản được kể một cách sinh động, gần gũi. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Cùng với hai chương trình trình diễn công nghệ hiện đại, trong ngày, “Long Đọi Sơn - Ngàn năm cổ tự” còn mang đến nhiều hoạt động nghệ thuật dân gian, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu, gắn kết cộng đồng và phục vụ nhân dân, du khách.

Tiêu biểu là chương trình múa rối nước được tổ chức tại khu vực cổng Tam Quan; chương trình trống hội Đọi Tam, múa sạp và các tiết mục văn hóa dân gian diễn ra tại cổng chùa; hay chương trình biểu diễn hát xoan, hát xẩm, chèo, trình diễn nhạc cụ dân tộc tại sân Tháp Bia...

Chương trình biểu diễn múa rối nước thu hút sự quan tâm của nhiều người dân, du khách. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Cùng với các hoạt động biểu diễn, khu vực sân bàn cờ còn tổ chức trưng bày hình ảnh, cổ vật và các bảo vật quốc gia gắn với di tích, trong đó có bia Sùng Thiện Diên Linh và sáu pho tượng Kim Cương thời Lý. Đây là dịp để công chúng tìm hiểu trực tiếp về những giá trị lịch sử, nghệ thuật và kiến trúc đặc sắc được lưu giữ tại Chùa Long Đọi Sơn.

Thông qua sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại với các loại hình nghệ thuật dân gian, hoạt động trưng bày cổ vật và giao lưu văn hóa cộng đồng, chương trình “Long Đọi Sơn - Ngàn năm cổ tự” đã kiến tạo một không gian văn hóa đa trải nghiệm, góp phần khẳng định sức sống của di sản trong đời sống đương đại, từ đó nâng cao nhận thức của cộng đồng, khơi dậy trách nhiệm gìn giữ và trao truyền di sản cho các thế hệ mai sau.