Sau sáp nhập Lâm Đồng sở hữu một không gian văn hóa giao thoa đầy thi vị. (Ảnh: Nguyễn Luân)

Khi núi rừng hòa nhịp cùng biển cả

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng sở hữu một không gian văn hóa giao thoa đầy thi vị - nơi tiếng cồng chiêng Tây Nguyên hòa quyện cùng điệu múa Chăm uyển chuyển và hơi thở phóng khoáng của miền biển đảo.

Mới đây, dưới ánh đèn lung linh bên công trình lịch sử Tháp nước Phan Thiết, chương trình nghệ thuật “Lâm Đồng - Núi đợi, biển chờ” đã thực sự trở thành một cuộc hẹn hò đầy cảm xúc giữa di sản và đời sống đương đại.

Chương trình nghệ thuật “Lâm Đồng - Núi đợi, biển chờ” đã thực sự trở thành một cuộc hẹn hò đầy cảm xúc giữa di sản và đời sống đương đại

Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa chào mừng Festival Hoa 2026 mà còn ghi dấu năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên khắp cả nước. Đêm diễn dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc lắng đọng: từ tình mẫu tử thiêng liêng, nhịp chiêng rộn rã bên ánh lửa bập bùng và men rượu cần nồng ấm, đến khát vọng vươn lên của tuổi trẻ.

Một sân khấu mở để người yêu âm nhạc thưởng thức một cách trọn vẹn

Người dân Phan Thiết đã có 1 đêm thưởng thức trọn vẹn, hết mình với âm nhạc. Dường như mọi khoảng cách không gian và thời gian được xóa nhòa khi những giai điệu rộn ràng từ Ban nhạc Cuba hòa cùng vũ đạo cuốn hút của Vũ đoàn Hải Yến trong suốt 25 phút thăng hoa.

Lần đầu tiên sân khấu mở được thiết kế tại công viên Tháp nước thu hút đông đảo bà con đến thưởng thức

Chị Trần Thị Thu Hồng (phường Bình Thuận) chia sẻ: “Lâu rồi, người dân địa phương mới được xem lại một chương trình nghệ thuật chất lượng đến vậy. Lần đầu tiên sân khấu mở được thiết kế tại công viên Tháp nước, chương trình hội tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ hàng đầu đã mang lại màu sắc âm nhạc tươi mới, sôi động cho người dân vùng biển Phan Thiết.

Chương trình hội tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ hàng đầu đã mang lại màu sắc âm nhạc tươi mới

Lắng nghe những thanh âm giao hòa ấy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh gửi gắm kỳ vọng về một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, nơi di sản trở thành nguồn lực nội sinh nuôi dưỡng du lịch và đời sống.

Đồng chí Nguyễn Minh nhấn mạnh, cần ưu tiên gìn giữ những giá trị có nguy cơ mai một, phát huy tâm huyết của các nghệ nhân và trao truyền ngọn lửa đam mê cho thế hệ trẻ, để văn hóa truyền thống không chỉ hiện diện trên sân khấu lễ hội mà còn chảy mãi trong nhịp sống thường nhật.

Những điệu múa Chăm uyển chuyển là một phần không thể thiếu. (Ảnh: Quang Nhân)

Cũng tại phường Phan Thiết, chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hóa đại đoàn kết các dân tộc vừa diễn ra tại Nhà hát và Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã dệt nên một bức tranh đa sắc màu.

Các chương trình nghệ thuật trong ngày hội Văn hóa đã chạm đến trái tim người xem, khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về quê hương. (Ảnh: Quang Nhân)

Qua 13 tiết mục chọn lọc từ liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh lần thứ I năm 2026, vẻ đẹp của phong tục, trang phục, làn điệu dân ca quan họ cùng những ca khúc tươi mới viết về một Lâm Đồng đoàn kết, đổi mới sau sáp nhập đã chạm đến trái tim người xem, khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về quê hương.

Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc đợt I năm 2026 cũng đã kịp gieo vào lòng công chúng những thanh âm mộc mạc

Trước đó, cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc đợt I năm 2026 cũng đã kịp gieo vào lòng công chúng Lâm Đồng Biển xanh những thanh âm mộc mạc từ tiếng đàn, tiếng sáo, làm dày thêm bản sắc âm nhạc địa phương.

Tiết mục độc tấu đàn nguyệt

Nốt nhạc thăng hoa của Thành phố Sáng tạo

Nếu vùng duyên hải rộn ràng với những cuộc hội ngộ văn hóa, thì trên cao nguyên sương mù, Đà Lạt - Thành phố Sáng tạo Âm nhạc của UNESCO lại ngân vang những giai điệu mới, từng bước hiện thực hóa các cam kết quốc tế bằng một đời sống nghệ thuật đầy sức sống.

Lễ hội Nhạc Jazz quốc tế mang đến những thanh âm tự do, lãng mạn giữa tiết trời se lạnh. (Ảnh: Tuấn Linh)

Suốt 2 tháng 10 - 11/2026, Đà Lạt ngàn hoa liên tiếp đón nhận những ngày hội âm thanh đa sắc màu. Khởi đầu là Hội trại sáng tác âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng, nơi hội tụ những tâm hồn đồng điệu như Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Y Phôn Ksor, Giáng Son cùng các nghệ sĩ địa phương để ươm mầm nên những giai điệu mới cho vùng đất cao nguyên.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, Lễ hội Nhạc Jazz quốc tế mang đến những thanh âm tự do, lãng mạn giữa tiết trời se lạnh. Trong không gian mở đầy thi vị bên hồ Xuân Hương tại quảng trường Lâm Viên, khu Hòa Bình hay không gian nghệ thuật của HAUS Da Lat, hàng vạn khán giả và du khách đã được đắm mình trong bữa tiệc âm nhạc giao thoa đẳng cấp.

Hàng vạn khán giả và du khách đã được đắm mình trong bữa tiệc âm nhạc giao thoa đẳng cấp

Tiếng kèn saxophone nồng nàn, tiếng bass điện phóng khoáng cùng những ngẫu hứng đầy mê hoặc từ các ngôi sao quốc tế, đã hòa quyện tinh tế với chất tự sự của nghệ sĩ Việt như: Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí, Hoài Sa, Nguyên Lê. Không chỉ kết nối âm nhạc thế giới với bản sắc Việt, lễ hội còn biến những góc phố Đà Lạt thành điểm hẹn văn hóa đương đại đầy quyến rũ.

Những đêm nhạc bùng nổ đã thổi luồng sinh khí mới cho du lịch Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Luân)

Chỉ ít ngày sau, quảng trường Lâm Viên lại bừng sáng với Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026. Những đêm nhạc bùng nổ, những buổi hội thảo chuyên sâu cùng trải nghiệm nhạc cụ truyền thống tại đây không chỉ kết nối bạn bè quốc tế mà còn thổi luồng sinh khí mới cho du lịch bền vững và công nghiệp văn hóa.

Việc đưa âm nhạc bước ra những không gian công cộng rộng mở cũng chính là cách Lâm Đồng làm giàu thêm trải nghiệm của du khách

Tại Hội thảo khoa học “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO: Âm nhạc, sáng tạo và phát triển bền vững”, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn chia sẻ, bảo tồn di sản và khuyến khích sáng tạo nghệ thuật luôn song hành như hai mạch nguồn nuôi dưỡng lẫn nhau.

Di sản tạo nên chiều sâu văn hóa, còn sự sáng tạo giúp những giá trị xưa cũ tiếp tục sống động, chạm đến trái tim công chúng hôm nay. Việc đưa âm nhạc bước ra những không gian công cộng rộng mở cũng chính là cách Lâm Đồng làm giàu thêm trải nghiệm, để mỗi du khách khi ghé thăm đều muốn nán lại lâu hơn cùng những giai điệu của vùng đất này. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn

Tất cả những thanh âm từ núi cao đến biển rộng, đang cùng hòa nhịp, sẵn sàng cho giờ khắc khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI vào ngày 20/12. (Ảnh: Chính Thành)

Tất cả những thanh âm từ núi cao đến biển rộng, đang cùng hòa nhịp, sẵn sàng cho giờ khắc khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI vào ngày 20/12 tới đây. Với 12 chương trình chính cùng hàng chục hoạt động hưởng ứng kéo dài đến đêm nghệ thuật Chào năm mới 2027 (ngày 31/12/2026), Lâm Đồng hứa hẹn sẽ mang đến một mùa lễ hội rực rỡ sắc hoa và ngập tràn cảm xúc.