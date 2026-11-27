Với người Mông ở xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An, lễ làm vía báo hiếu là một trong những nghi lễ quan trọng trong đời sống gia đình. Đây là dịp con cháu bày tỏ lòng biết ơn với đấng sinh thành, cầu mong bố mẹ mạnh khỏe, bình an và sống lâu bên gia đình.

Phong tục này không bắt buộc mọi gia đình phải thực hiện vào một thời điểm nhất định. Nhiều người dân chờ đến khi có công việc ổn định, dành dụm được tiền bạc mới đứng ra tổ chức. Tùy điều kiện, mỗi nhà chuẩn bị lễ vật và quy mô khác nhau, nhưng việc mổ bò cúng vía thường được xem là phần quan trọng.

Những con bò được người Mông mua về chăm sóc, chờ đến dịp làm lễ báo hiếu.

Đầu tháng 11 vừa qua, anh Lầu Giống Hân (45 tuổi) đã mua một con bò nặng khoảng 100kg để làm lễ báo hiếu bố mẹ. Anh Hân cho hay, sau nhiều năm lập gia đình, năm nay gia đình anh mới có đủ điều kiện kinh tế để làm lễ báo hiếu bố mẹ.

Theo anh Hân, con bò được gia đình anh mua nuôi từ nhiều tháng trước, chăm sóc cẩn thận. Trước ngày làm lễ, để mọi việc được thuận tiện, vợ chồng anh đã nhờ thầy cúng uy tín trong bản để xem ngày giờ lành.

Thầy mo làm lễ xin vía tại gia đình chuẩn bị làm lễ báo hiếu cha mẹ.

"Để mổ bò báo hiếu bố mẹ, chúng tôi mời hàng xóm, họ hàng đến chung vui. Dân làng cũng đến hỗ trợ công việc. Người đồ xôi, người nhóm bếp, người làm thịt và chuẩn bị các món ăn cho bữa tiệc sau lễ", anh Hân nói.

Trong gian nhà chính, gia chủ bày mâm cúng với gà trống, gà mái, gạo, rượu và hương. Đến giờ đã chọn, thầy cúng bắt đầu nghi thức gọi vía, khấn báo với tổ tiên về việc con cháu tổ chức lễ báo hiếu, đồng thời cầu mong bố mẹ được mạnh khỏe, tránh bệnh tật, tai qua nạn khỏi.

Nghi thức cúng trong nhà trước khi mổ bò.

Sau phần cúng trong nhà, thầy cúng mang mâm lễ ra phía cửa để tiếp tục nghi thức, cầu mong gia đình yên ổn, con cháu bình an, làm ăn thuận lợi.

Khi nghi lễ hoàn tất, con cháu lần lượt đến trước mặt bố mẹ, chắp tay thể hiện sự kính trọng và lắng nghe lời căn dặn. Mọi người cùng nâng chén rượu, chúc nhau sức khỏe, bình an.

Anh Mùa Bá Quở (trú xã Na Ngoi) cũng cho biết, đầu năm nay, anh cũng mua bò để thực hiện nghi thức báo hiếu bố mẹ vợ. Theo anh Quở, sau gần 10 năm kết hôn, đây là lần đầu vợ chồng anh Quở làm vía cho đấng sinh thành khi cuộc sống đã được cải thiện, kinh tế bắt đầu có chút khá giả.

Tùy điều kiện kinh tế, mỗi gia đình tổ chức làm vía với quy mô khác nhau.

Theo phong tục của người Mông, con rể có trách nhiệm và tình cảm với bố mẹ vợ như chính đấng sinh thành của mình. Bởi vậy, khi kinh tế gia đình cho phép, người con rể thường chủ động đứng ra làm lễ báo hiếu bên ngoại. Với anh Quở, việc tổ chức nghi lễ cũng là dịp để bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng đối với bố mẹ vợ sau nhiều năm gắn bó.

Tùy điều kiện kinh tế, mỗi gia đình người Mông có thể chi từ 3-4 triệu đồng hoặc hơn 10 triệu đồng để tổ chức báo hiếu cha mẹ. Có nhà các con lần lượt đứng ra làm lễ, cũng có gia đình anh chị em cùng góp sức thực hiện khi bố mẹ đã lớn tuổi. Người Mông không đặt nặng mâm cao cỗ đầy mà coi trọng sự thành kính và việc con cháu có mặt đông đủ.

Ngày làm vía trở thành dịp hội tụ của bản làng

Không chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình, lễ làm vía còn là dịp để họ hàng, bà con lối xóm gặp gỡ, chia sẻ niềm vui. Người đến dự có thể góp công, góp gạo, mang theo gà, rượu để cùng gia chủ chuẩn bị bữa cơm chung.

Sau phần nghi lễ, mọi người quây quần bên mâm cỗ với thịt bò, xôi gà và rượu cần. Những câu chuyện về cuộc sống, công việc được nối dài trong không khí thân tình của bản làng.

Tại gia đình ông Hùa, dịp làm vía năm nay còn có thêm hội chọi bò trên bãi đất ở lưng chừng núi thuộc bản Tổng Khư.

Dân làng đến hỗ trợ gia chủ trong ngày lễ làm vía.

Ngay từ sáng sớm, người dân đã dắt hàng chục con bò đến địa điểm tập trung. Khi đến lượt thi đấu, người dân dẫn con vật vào giữa bãi, tháo dây rồi lùi ra ngoài quan sát. Hai con bò đối đầu, dùng sức và sừng để tranh thế chủ động. Xung quanh, người dân đứng thành từng nhóm, hào hứng reo hò cổ vũ.

Mỗi trận chọi thường kéo dài khoảng 4-5 phút. Khi một con bò tỏ ra yếu thế và bỏ chạy, trận đấu kết thúc. Đến trưa cùng ngày, hội chọi bò khép lại, người dân đưa gia súc trở về. Hoạt động này không có giải thưởng, chủ yếu tạo không khí vui vẻ trong ngày hội.

Ông Hùa cho biết, việc tổ chức chọi bò giúp thu hút thêm đông đảo bà con đến chung vui. Nhờ đó, ngày làm vía của một gia đình trở thành dịp sinh hoạt cộng đồng, giúp người dân gặp gỡ sau những tháng ngày đi làm ăn xa.

Chủ nhà chuẩn bị bàn ghế để làm lễ báo hiếu cha mẹ.

Vừa qua, tại bản Nậm Càn, gia đình ông Và Bá Già (65 tuổi) tổ chức lễ làm vía báo hiếu với sự chung tay của 4 người con rể.

Ông Già có 8 người con, phần lớn đã trưởng thành và đi làm ăn xa. Trước đây, cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào nương rẫy, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên vợ chồng ông chưa có dịp tổ chức nghi lễ.

Năm nay, khi các con đã có cuộc sống ổn định hơn, gia đình mới thực hiện được mong muốn này. Ngôi nhà gỗ lợp mái tôn ven sườn núi đón đông đủ con cháu từ nhiều nơi trở về. Họ hàng, hàng xóm cũng đến hỗ trợ, người mang gạo, người góp gà, người chuẩn bị rượu và thức ăn.

Đối với ông Già, niềm vui lớn nhất là được chứng kiến con cháu trưởng thành, biết quan tâm đến bố mẹ và có dịp sum họp đông đủ. "Thấy con cháu sum vầy và hàng xóm đoàn kết, tôi mừng lắm", ông Già nói.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hạ Bá Thái, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, cho biết địa phương có 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, người Mông sinh sống tại 23 bản, với hơn 9.000 nhân khẩu.

Theo ông Thái, làm vía báo hiếu đã trở thành phong tục đặc trưng, được người Mông gìn giữ và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nghi lễ mang ý nghĩa tưởng nhớ, báo hiếu ông bà, tổ tiên, đồng thời cầu mong sức khỏe, may mắn và bình an cho các thành viên trong gia đình.

"Phong tục này cũng mang ý nghĩa như chúc thọ, mừng thọ. Trước khi mổ bò làm lễ, gia đình thường mời thầy mo đến gọi vía, cầu sức khỏe, may mắn cho đại gia đình. Tùy điều kiện kinh tế, mỗi nhà có thể tổ chức lớn hoặc nhỏ, không bắt buộc. Khi gia đình làm vía, bạn bè, người thân cũng đến chung vui, chúc mừng", ông Thái cho hay.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, chính quyền địa phương phối hợp với những người có uy tín lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp bản, vận động người dân tiếp tục gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp, qua đó tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.