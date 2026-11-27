Thay vì để những thửa ruộng bậc thang nghỉ sau mùa thu hoạch lúa, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang đang tìm cách đánh thức tiềm năng đất đai bằng việc đưa cây cải dầu vào trồng thử nghiệm. Không chỉ kỳ vọng tạo nên những mùa hoa rực rỡ thu hút du khách, địa phương còn hướng tới hình thành vùng nguyên liệu phục vụ chế biến dầu thực vật, mở thêm cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân. Đây là hướng đi mới trong khai thác giá trị đa chức năng của nông nghiệp gắn với phát triển du lịch bền vững.

Người dân Khuổi My, phường Hà Giang 1 (Tuyên Quang) làm đất, gieo hạt cải dầu trên những thửa ruộng bậc thang sau vụ thu hoạch lúa. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN

*Đánh thức tiềm năng từ những thửa ruộng bậc thang

Khuổi My từ lâu được biết đến là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với du khách khi đặt chân đến vùng đất Hà Giang. Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo sườn núi, những nếp nhà truyền thống của đồng bào dân tộc Dao cùng cảnh quan thiên nhiên còn giữ được nhiều nét nguyên sơ tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này. Tuy nhiên, sau mùa thu hoạch lúa, nhiều diện tích ruộng bậc thang bước vào thời kỳ nghỉ canh tác, tiềm năng đất đai và giá trị cảnh quan chưa được khai thác thường xuyên. Làm thế nào để những thửa ruộng tiếp tục sinh lợi trong khoảng thời gian này là vấn đề được chính quyền địa phương quan tâm.

UBND phường Hà Giang 1 vừa phối hợp với Công ty HAGIFOOD Hà Giang triển khai mô hình trồng thử nghiệm cây cải dầu tại khu vực tổ 12, Khuổi My, với quy mô dự kiến 5 ha. Mô hình được thực hiện trên diện tích ruộng bậc thang vào mùa khô, thời điểm người dân không canh tác lúa, nhằm tận dụng quỹ đất, đa dạng hóa cây trồng, đồng thời tạo thêm sản phẩm phục vụ phát triển du lịch.

Cải dầu là loại cây trồng có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu mát, vừa có giá trị về cảnh quan vừa cung cấp nguyên liệu phục vụ chế biến dầu thực vật. Khi bước vào thời kỳ nở hoa, sắc vàng của những cánh đồng cải trải dài trên các tầng ruộng bậc thang được kỳ vọng sẽ tạo nên một diện mạo mới cho Khuổi My, trở thành điểm tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh hấp dẫn đối với du khách. Sau mùa hoa, người dân tiếp tục chăm sóc, thu hoạch hạt cải để cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp chế biến.

Điểm khác biệt của mô hình là ngay từ khi triển khai, địa phương đã chú trọng kết nối giữa sản xuất và chế biến. Theo kế hoạch, sau khi thu hoạch, hạt cải sẽ được Công ty HAGIFOOD Hà Giang tiếp nhận, sơ chế và ép lấy dầu, từng bước hình thành sản phẩm dầu cải có nguồn gốc từ địa phương. Sự tham gia của doanh nghiệp ngay từ khâu thử nghiệm là tiền đề quan trọng để nghiên cứu khả năng hình thành chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hướng tới hạn chế những rủi ro về đầu ra cho người dân.

Thực tế phát triển du lịch ở khu vực phía Bắc tỉnh Tuyên Quang những năm qua cho thấy, cảnh quan nông nghiệp có sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách. Từ những mùa hoa tam giác mạch trên Cao nguyên đá Đồng Văn đến mùa lúa chín trên những thửa ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, nhiều giá trị vốn gắn liền với đời sống sản xuất của đồng bào vùng cao đã trở thành những sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Với Khuổi My, nếu mô hình trồng cải dầu đạt hiệu quả, những thửa ruộng bậc thang sẽ không chỉ hấp dẫn du khách vào mùa nước đổ, mùa lúa chín mà còn có thêm một mùa hoa. Việc kéo dài thời gian khai thác cảnh quan cũng mở ra cơ hội phát triển các dịch vụ lưu trú, ăn uống, hướng dẫn tham quan, giới thiệu và tiêu thụ nông sản địa phương. Qua đó, từng bước khắc phục tính mùa vụ trong hoạt động du lịch, tạo thêm nguồn thu cho cộng đồng dân cư.

Triển khai mô hình trồng thử nghiệm cây cải dầu gắn với phát triển du lịch và tạo sản phẩm đặc trưng tại Khuổi My, phường Hà Giang 1 (Tuyên Quang). Ảnh: Minh Tâm - TTXVN

*Tạo giá trị kép từ nông nghiệp gắn với du lịch

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Hà Giang 1 có thêm dư địa phát triển với sự đan xen giữa không gian đô thị, vùng sản xuất nông nghiệp và các điểm du lịch cộng đồng. Nằm ở vị trí cửa ngõ kết nối với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Tuy nhiên, để trở thành điểm đến có sức hấp dẫn riêng, thay vì chỉ là nơi dừng chân của du khách trên hành trình khám phá vùng cao, việc xây dựng những sản phẩm du lịch mới, mang đặc trưng của địa phương có ý nghĩa quan trọng.

Theo ông Trần Song Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà Giang, việc đưa cây cải dầu vào trồng thử nghiệm là bước đi nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, khai thác hiệu quả diện tích đất sản xuất trong thời gian nông nhàn. Địa phương mong muốn trên cùng một diện tích canh tác, người dân có thể tạo ra nhiều giá trị, vừa có nguồn thu từ sản xuất nông nghiệp, vừa hưởng lợi từ các hoạt động dịch vụ du lịch. Thông qua mô hình, phường sẽ phối hợp với doanh nghiệp đánh giá khả năng thích nghi của cây trồng, hiệu quả kinh tế và tiềm năng phát triển thị trường, làm cơ sở nghiên cứu nhân rộng tại những khu vực có điều kiện phù hợp.

Không dừng lại ở việc tạo cảnh quan, hướng tới chế biến dầu cải thành sản phẩm đặc trưng là bước đi có ý nghĩa trong nâng cao giá trị nông sản địa phương. Thay vì chỉ bán nguyên liệu thô, việc tổ chức sơ chế, chế biến sâu sẽ góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, mở rộng khả năng tiêu thụ. Nếu được đầu tư bài bản về chất lượng, bao bì, nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc, sản phẩm dầu cải có thể trở thành một mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng, đồng thời là sản phẩm quà tặng mang dấu ấn của vùng đất Hà Giang.

Khi đó, du khách đến Khuổi My không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cánh đồng hoa cải vàng mà còn có thể tìm hiểu quy trình gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến dầu cải. Những trải nghiệm gắn với đời sống sản xuất của người dân sẽ giúp chuyến đi trở nên phong phú hơn. Mỗi sản phẩm dầu cải được đưa ra thị trường cũng có thể mang theo câu chuyện về những thửa ruộng bậc thang, về bàn tay lao động của đồng bào vùng cao và cách người dân khai thác những lợi thế của quê hương để phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, để cây cải dầu thực sự trở thành cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế, quá trình thử nghiệm cần được theo dõi, đánh giá một cách khoa học, từ khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng hạt đến chi phí sản xuất và hiệu quả chế biến. Việc lựa chọn giống phù hợp, bảo đảm thời vụ, không ảnh hưởng đến vụ lúa chính, cùng với xây dựng cơ chế liên kết hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân là những yếu tố quan trọng quyết định tính bền vững của mô hình.

Cùng với đó, việc khai thác cảnh quan phục vụ du lịch cần gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của ruộng bậc thang và bản sắc văn hóa bản địa. Người dân phải là chủ thể tham gia và trực tiếp được hưởng lợi từ quá trình phát triển. Khi những giá trị của cảnh quan, văn hóa và sản xuất nông nghiệp được chuyển hóa thành nguồn thu nhập, cộng đồng sẽ có thêm động lực để gìn giữ những tài nguyên quý giá của quê hương.

Từ 5 ha cải dầu dự kiến được trồng thử nghiệm tại Khuổi My đến việc hình thành vùng nguyên liệu, xây dựng sản phẩm đặc trưng và phát triển du lịch vẫn cần thời gian để kiểm chứng bằng thực tiễn. Song, điều đáng ghi nhận là sự chủ động đổi mới tư duy phát triển, tìm kiếm giá trị gia tăng từ chính những nguồn lực sẵn có của địa phương. Để những thửa ruộng không còn ngủ yên sau mùa gặt, để mỗi mùa hoa không chỉ làm đẹp thêm cảnh sắc quê hương mà còn mang đến những cơ hội sinh kế mới cho người dân. Đó cũng là đích đến của một nền nông nghiệp đa giá trị, nơi sản xuất, du lịch và chế biến cùng tạo động lực phát triển bền vững.