“Long Đọi Sơn – Ngàn năm cổ tự” là chuỗi hoạt động văn hoá, nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, Ngày Văn hóa Việt Nam do Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tiên Sơn phối hợp với Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Long Đọi Sơn tổ chức.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Tiên Sơn Ngô Đức Dũng cho biết, đối với quê hương Tiên Sơn, núi Đọi và chùa Long Đọi Sơn mang một dấu ấn đặc biệt. Đây không chỉ là một danh thắng nổi tiếng, một chốn tâm linh linh thiêng, mà còn là nơi kết tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật đặc sắc, gắn liền với chiều dài phát triển của vùng đất và con người Tiên Sơn.

Những hình ảnh mang tính biểu tượng được trình chiếu trên bảo vật quốc gia Bia Sùng Thiện Diên Linh.

Những hình ảnh mang tính biểu tượng được trình chiếu trên bảo vật quốc gia Bia Sùng Thiện Diên Linh.

Chương trình “Long Đọi Sơn - Ngàn năm cổ tự” không chỉ hướng đến việc tổ chức một sự kiện văn hóa, nghệ thuật phục vụ công chúng mà còn thể hiện nỗ lực đổi mới phương thức giới thiệu, quảng bá di sản.

Trong chương trình, câu chuyện của lịch sử ngàn năm được “kể” bằng công nghệ trình diễn hiện đại. Màn trình diễn nghệ thuật 3D Mapping diễn ra tối 26/11 trên Tháp Bia Sùng Thiện Diên Linh tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa của Long Đọi Sơn, đưa khán giả trở về với những dấu mốc tiêu biểu của vùng đất gắn liền với lịch sử Phật giáo và văn hóa Đại Việt thời Lý.

Mở đầu là hình ảnh Núi Đọi giữa không gian đồng bằng Bắc Bộ, gắn với thế đất “Cửu Long đội sơn” và những truyền thuyết về vùng đất hội tụ linh khí.

Trình diễn ánh sáng trên bầu trời bằng 350 thiết bị bay không người lái drone.

Từ dấu mốc ngôi chùa cổ được khởi dựng năm 1054 dưới triều Lý, câu chuyện tiếp nối với sự ra đời của bảo tháp Sùng Thiện Diên Linh năm 1118, hoàn thành năm 1121. Ngọn tháp 13 tầng từng vươn cao giữa trời đất, là biểu tượng cho tài năng, trí tuệ và khát vọng của con người thời đại.

Trung tâm của hành trình trình diễn là bia Sùng Thiện Diên Linh - bảo vật độc bản lưu giữ những tư liệu quý về lịch sử và văn hóa thời Lý. Với hơn 4.200 chữ Hán, văn bia ghi dấu việc xây dựng bảo tháp, có bức ngự đề của vua Lý Nhân Tông và nội dung do danh sĩ Nguyễn Công Bật biên soạn. Không chỉ phản ánh lịch sử triều đại, văn bia còn tái hiện đời sống văn hóa đương thời qua những ghi chép về kinh đô Thăng Long, lễ hội đèn Quảng Chiếu và nghệ thuật múa rối nước.

Các phân cảnh tiếp theo lần lượt làm nổi bật hình tượng bốn rồng thời Lý chạm khắc dưới chân bia, 6 pho tượng Kim Cương hộ pháp, dấu ấn Linh Nhân Hoàng Thái hậu Ỷ Lan với việc tiến cúng 72 mẫu ruộng được ghi trên bia năm 1121 và câu chuyện người dân Đọi Sơn chung tay dựng lại bia đá năm 1591.

Thông qua ngôn ngữ trình chiếu hiện đại, những đường nét chạm khắc, biểu tượng nghệ thuật và câu chuyện lịch sử được tái hiện sinh động, góp phần giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận di sản theo cách trực quan và giàu cảm xúc.

Đặc biệt, màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng với 350 Drone diễn ra trên bầu trời khu vực sân Tháp Bia Sùng Thiện Diên Linh thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Hình ảnh Núi Đọi, sông Châu và chín giếng; hình tượng nhà vua dắt trâu đi cày, gợi nhắc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn; hình tượng rồng dưới chân bia Sùng Thiện Diên Linh, hoa sen nở và tượng Phật Di Lặc ngồi trên đài sen; trống Đọi và thông điệp “Linh khí hội tụ” tạo nên không gian trình diễn ánh sáng trên bầu trời, góp phần kể lại câu chuyện về vùng đất, con người, những giá trị di sản được trao truyền qua nhiều thế hệ tại địa phương.

Các nghệ nhân biểu diễn múa rối nước.

Bên cạnh trình diễn bằng công nghệ hiện đại, chương trình còn có nhiều hoạt động nghệ thuật dân gian, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu, gắn kết cộng đồng và phục vụ nhân dân, du khách.

Nghệ thuật múa rối nước được tổ chức tại khu vực cổng Tam Quan. Đây cũng là loại hình nghệ thuật truyền thống được nhắc đến trong văn bia Sùng Thiện Diên Linh, tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa tư liệu lịch sử và hoạt động trình diễn văn hóa trong không gian di tích.

Tại sân Tháp Bia, cổng chùa, sân Đức Ông, công chúng có dịp thưởng thức loạt chương trình trống hội Đọi Tam, múa sạp, các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát xoan, hát xẩm, chèo, trình diễn nhạc cụ dân tộc. Đặc biệt, màn trình diễn nghệ thuật nhảy lửa của đồng bào dân tộc Pà Thẻn mang đến những trải nghiệm văn hóa độc đáo, góp phần giới thiệu sự phong phú, đa dạng của bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Các hoạt động đưa di sản đến gần hơn với công chúng trẻ.

Cùng với các hoạt động biểu diễn, khu vực sân bàn cờ tổ chức trưng bày hình ảnh, cổ vật và các bảo vật quốc gia gắn với di tích, trong đó có bia Sùng Thiện Diên Linh và sáu pho tượng Kim Cương thời Lý. Đây là dịp để công chúng tìm hiểu trực tiếp về những giá trị lịch sử, nghệ thuật và kiến trúc đặc sắc được lưu giữ tại Chùa Long Đọi Sơn.

Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình đưa di sản đến gần hơn với công chúng bằng những hình thức thể hiện mới, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại; qua đó tiếp tục khẳng định chiều sâu lịch sử, văn hóa của Long Đọi Sơn; đồng thời lan tỏa ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản.