Ngày cuối cùng tại huyện đảo Trường Sa, 7 nghệ sĩ gồm Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Quốc Trường, Thúy Ngân, Châu Bùi, Erik và Minh Trang lần đầu tham gia lễ chào cờ cùng các cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo.

Phan Mạnh Quỳnh và Quốc Trường được giao việc treo quốc kỳ còn Erik đại diện đơn vị đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Erik tiết lộ đã cố gắng học thuộc từng câu từ trong phần tuyên thệ đến khuya hôm trước. Anh được chỉ huy Hồng Phú khen "nỗ lực, cố gắng và thay đổi nhiều nhất" trong thời gian rèn luyện trên đảo Trường Sa.

Erik học "10 lời thề danh dự của quân nhân"

Sau đó, 7 nghệ sĩ chia đội, cùng các cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động "trồng cây gây xanh" Trường Sa. Hoạt động này nhằm tăng cường bóng mát và cải thiện cảnh quan, môi trường sống trên đảo.

Theo chia sẻ từ các chiến sĩ, đất trồng cây được vận chuyển từ đất liền. Ở đảo, việc trồng cây gặp nhiều trở ngại do nền san hô cứng; bên cạnh đó, gió biển và những đợt bão khắc nghiệt cũng khiến cây khó sinh trưởng, thậm chí chết giữa chừng. Vì vậy, mỗi cây xanh trên đảo đều là thành quả của sự kiên trì, công sức của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Châu Bùi và Thuý Ngân trong ngày cuối cùng tại huyện đảo Trường Sa.

Tối ngày cuối ở Trường Sa, 7 nghệ sĩ cùng ê-kíp, các cán bộ, chiến sĩ cùng nhau tổng kết hành trình Sao nhập ngũ 2026.

Châu Bùi khiến không khí hội trường lắng lại với bức thư gửi đồng đội. Trong thư, cô bày tỏ tình cảm, gửi lời cảm ơn đến từng thành viên. Fashionista nổi tiếng cũng nhắc đến Tuấn Dương - thành viên không thể đến Trường Sa vì lý do sức khỏe - khiến các thành viên nghẹn ngào.

Nhìn lại hành trình đã trải qua, Văn Mai Hương và Thúy Ngân trân quý trải nghiệm đặc biệt không dễ có được tại Trường Sa. Các nghệ sĩ tự hào, dành nhiều tình cảm đến những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đảo xa.

Chỉ huy - Thượng úy Hồng Phú cùng các nghệ sĩ.

Chỉ huy - Thượng úy Hồng Phú nói sự xuất hiện của các nghệ sĩ mang đến niềm vui cho tập thể cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Anh mong khi trở về đất liền, họ vẫn luôn nhớ về Trường Sa - nơi có những người lính không chỉ kiên cường mà còn giàu tình cảm, luôn quan tâm và hướng về đất liền. "Trường Sa tuy xa các đồng chí nhưng nó cũng ở rất gần vì Trường Sa luôn trong tim của mỗi người", vị chỉ huy chia sẻ.

Các nghệ sĩ lên tàu rời Trường Sa

Kết thúc buổi tổng kết, các nghệ sĩ ôm chia tay những cán bộ, chiến sĩ. Erik xúc động, ôm chặt đội trưởng Hồng Phú trước giờ lên tàu. Thúy Ngân và Erik cũng bật khóc khi tàu bắt đầu chạy.

Sau 16 tập phát sóng, ê-kíp Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng nêu cao thông điệp "Trường Sa vì Tổ quốc, Tổ quốc vì Trường Sa", muốn trở thành cầu nối lan tỏa tình yêu biển đảo, khơi gợi sự quan tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.