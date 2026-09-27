Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2027. Một nhóm nội dung được công chúng và nhà xuất bản đặc biệt quan tâm là về cơ chế quản lý nội dung đối với xuất bản phẩm thuộc một số nhóm đề tài: Lịch sử cách mạng, chủ quyền, an ninh quốc gia, lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, anh hùng dân tộc thuộc danh mục theo quy định của Chính phủ. Đối với những tác phẩm, tài liệu này, yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm tính chính xác, trung thực của thông tin, tư liệu, sự kiện, đồng thời bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng. Hai yêu cầu này phải được thực hiện thống nhất trong toàn bộ quy trình từ tiếp nhận bản thảo, biên tập, thẩm định đến đọc duyệt và phát hành.