Thủ khoa học sinh giỏi Toán Hà Nội 2026 và điều thú vị từ tên gọi đến thành tích

Điểm số tuyệt đối 20/20 (đề thi chọn học sinh giỏi gồm 20 câu) là kết quả ghi nhận sự nỗ lực và nghiêm túc trong học tập của Nguyễn Thế Kỳ Vọng.

Chia sẻ với VietNamNet, nam sinh cho hay cái tên Kỳ Vọng được bố mẹ đặt cho với ý nghĩa kỳ vọng em sẽ thành công trong cuộc sống.

“Khi biết mình đạt giải Nhất, em rất vui bởi mục tiêu ban đầu chỉ là đạt từ giải Ba trở lên. Lúc hoàn thành bài thi, em ước tính đạt từ 19 điểm trở lên nhưng không nghĩ mình sẽ đạt điểm tối đa và trở thành thủ khoa. Em thực sự bất ngờ hơn vì Hà Nội luôn có nhiều học sinh giỏi với thành tích top đầu cả nước. Việc giành được số điểm này với em là một kỳ tích”, Kỳ Vọng chia sẻ.

Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố Hà Nội năm 2026, Nguyễn Thế Kỳ Vọng đạt 20/20 điểm, trở thành thủ khoa môn Toán. Ảnh: NVCC

Từ những lần trượt các kỳ thi tới ngôi thủ khoa

Nam sinh cho hay, Toán luôn là môn em học tốt nhất từ nhỏ. Khoảng từ năm lớp 4, lớp 5, em dần nhận thấy mình yêu thích và có khả năng học tốt môn Toán. Kỳ vọng cũng được một số thầy cô định hướng tham gia các cuộc thi liên quan đến Toán.

Dù vậy, nam sinh cho hay, những năm cấp THCS, em tham gia khá nhiều cuộc thi nhưng kết quả không được như ý.

Năm lớp 6 và 7, dù vượt qua kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, khi đi thi cấp huyện (cũ), Vọng đều không đạt giải. Đó cũng là khoảng thời gian em cảm thấy chán nản với môn Toán.

Thậm chí, đến lớp 8, Vọng từng chuyển hướng và theo đuổi môn Vật lý nhưng kết quả không khả quan. Đến lớp 9, ở giai đoạn ôn thi vào lớp 10, buộc phải tập trung học Toán, nam sinh lại tìm thấy niềm đam mê với môn học này.

Đến năm lớp 10, Kỳ Vọng đạt giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp cụm (gồm các trường THPT thuộc 2 huyện trước đây của Hà Nội là Quốc Oai và Thạch Thất).

Năm lớp 12, Kỳ Vọng không chỉ giành giải Nhất mà còn là thủ khoa thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố.

Cách học tốt Toán của thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi

Để đạt được kết quả này, Kỳ Vọng cho biết em luôn coi trọng việc tự học và chủ động tìm kiếm sách nâng cao, tài liệu liên quan đến Toán trên mạng để tham khảo.

Vọng cho rằng việc tận dụng AI để đặt câu hỏi và giải đáp cũng rất hữu ích cho việc học của em.

Mỗi ngày, nam sinh dành khá nhiều thời gian học Toán, nhưng đặt ra một nguyên tắc về thời gian tối đa cho việc giải một bài toán.

"Sau khoảng 30-40 phút đầu, nếu chưa nghĩ ra hướng giải, em tạm nghỉ và quay lại làm bài đó tối đa 30 phút nữa. Nếu vẫn 'tắc', em sẽ tạm gác lại, tìm cơ hội hỏi thầy cô, thảo luận cùng các bạn hoặc tham khảo lời giải trên mạng", Kỳ Vọng chia sẻ.

Nam sinh cho hay, có khá nhiều bài toán khiến em tốn không ít thời gian tìm ra cách giải, đặc biệt là các bài về bất đẳng thức. “Có những bài em mất tới 2 ngày mới tìm ra lời giải”, Kỳ Vọng nói.

Em cũng thường xuyên xem các clip thầy cô dạy, ôn luyện trên mạng để biết thêm một số cách giải nhanh.

Kỳ Vọng cho rằng, để đạt kết quả tốt trong học tập, ngoài đam mê và chăm chỉ học tập hằng ngày, còn cần có sự chuẩn bị tốt trước các kỳ thi.

Ngoài thời gian học, nam sinh thích đá cầu và chơi game. Em cho rằng việc chơi game chừng mực không tiêu cực mà giúp bản thân giải tỏa căng thẳng, cảm thấy cân bằng hơn.

Kỳ Vọng cho hay em coi kết quả hôm nay là một kỷ niệm đẹp và là nguồn động lực cho hành trình sắp tới.

Thời gian tới, nam sinh dự định tiếp tục tập trung học tập để hoàn thành chương trình phổ thông và đặt đặt mục tiêu trúng tuyển vào ngành Công nghệ thông tin của ĐH Bách khoa Hà Nội.