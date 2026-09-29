Lâm Đồng đổi mới tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường

Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phòng, chống ma túy học đường do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. (Ảnh minh họa)

Đưa phòng, chống ma túy vào bài học

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy đến năm 2030, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức Hội thi chuyên môn về phòng, chống ma túy, tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên cùng trao đổi, cập nhật kiến thức và đổi mới phương pháp tuyên truyền trong nhà trường.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Nguyễn Thị Thu cho biết, hội thi năm 2026 không đơn thuần là hoạt động tìm hiểu kiến thức mà còn hướng đến những giá trị thiết thực trong công tác giáo dục phòng, chống ma túy.

Chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy học đường. (Ảnh minh họa)

Thông qua hội thi, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có thêm điều kiện cập nhật kiến thức pháp luật, đổi mới phương pháp và hình thức tuyên truyền; đồng thời đưa các tình huống thực tế, hoạt động trải nghiệm, công nghệ số và học liệu số vào bài giảng.

Một trong những mục tiêu của hội thi là phát hiện, lựa chọn và nhân rộng những kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử có chất lượng, tạo thêm nguồn học liệu phục vụ lâu dài cho các cơ sở giáo dục.

Hội thi được triển khai từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, sau đó lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu tham gia vòng thi cấp toàn quốc. Ở cấp cơ sở và THPT, các trường, đơn vị tổ chức thi, chấm và hoàn thành việc gửi sản phẩm về Ban Tổ chức cấp tỉnh trước ngày 22/9/2026.

Sau vòng thi cấp tỉnh, Ban Giám khảo lựa chọn các sản phẩm đạt kết quả cao để gửi Ban Tổ chức toàn quốc trước ngày 10/10/2026.

Các tiểu phẩm thể hiện sự sáng tạo của học sinh trong phương pháp tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường. (Ảnh minh họa)

Mỗi giáo viên tham gia xây dựng một sản phẩm số hóa, dung lượng dưới 1GB, gồm kế hoạch bài dạy hoặc hoạt động giáo dục và bài giảng điện tử tương ứng. Các sản phẩm được mã hóa, ẩn danh trong quá trình chấm nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và minh bạch tuyệt đối.

Khuyến khích sáng tạo từ cơ sở

Điểm đáng chú ý của hội thi là việc khuyến khích giáo viên chuyển những nội dung vốn dễ khô cứng thành các bài học trực quan, gắn với những tình huống mà học sinh có thể gặp trong thực tế.

Thông qua các bài giảng điện tử, hoạt động trải nghiệm và xử lý tình huống, học sinh không chỉ biết tác hại của ma túy mà còn được trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ, biết cách từ chối và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Các hội thi phòng, chống ma túy học đường luôn thu hút sự quan tâm đông đảo của phụ huynh và học sinh. (Ảnh minh họa)

Để khuyến khích giáo viên đầu tư cho sản phẩm, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng xây dựng cơ cấu giải thưởng theo từng cấp học, gồm tiểu học, THCS và THPT.

Mỗi nhóm có 1 giải Nhất, kèm Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và tiền thưởng 7,2 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 3,6 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 2,4 triệu đồng và 4 giải Khuyến khích, mỗi giải 800.000 đồng.

Từ kết quả chấm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn tối đa 5 sản phẩm có điểm cao nhất ở mỗi nhóm dự thi, không quá 15 sản phẩm cho cả 3 cấp học, đại diện Lâm Đồng tham gia vòng thi cấp toàn quốc.

Không chỉ là một hoạt động chuyên môn, hội thi còn tạo cơ hội để giáo viên chia sẻ cách làm, học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm những phương pháp phù hợp hơn với từng nhóm học sinh.

Các tiểu phẩm được các em học sinh thể hiện sinh động và chứa đựng nhiều thông điệp tốt đẹp. (Ảnh minh họa)

Nguồn kinh phí tổ chức được bố trí từ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, giá trị lớn hơn của hoạt động này nằm ở việc tạo ra những sản phẩm có thể tiếp tục sử dụng trong nhà trường, giúp công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy được thực hiện thường xuyên và thiết thực hơn.

Từ những bài giảng được xây dựng công phu, những tình huống được xử lý sinh động, ngành giáo dục và đào tạo Lâm Đồng đang từng bước đưa phòng, chống ma túy trở thành một phần thiết thực trong giáo dục kỹ năng sống, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh cho học sinh.