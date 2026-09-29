GS.TS. Tô Trung Thành – Phó Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân.

Đó là chia sẻ của GS.TS. Tô Trung Thành – Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân tại Hội thảo khoa học “Quán triệt Văn kiện Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy, nghiên cứu và học tập các môn lý luận chính trị” ngày 25/9.

GS.TS. Tô Trung Thànhcho biết,ĐH Kinh tế Quốc dân là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khối ngành Kinh tế, Quản lý và Quản trị hàng đầu của đất nước.

Nhà trường luôn ý thức sâu sắc việc đưa tinh thần, tư duy và các đột phá lý luận của Văn kiện Đại hội XIV vào chương trình giảng dạy, nghiên cứu, học tập các môn Lý luận chính trị không chỉ là nhiệm vụ chính trị cốt lõi mà còn là sứ mệnh đào tạo nên những thế hệ nguồn nhân lực chất lượng cao, có đủ bản lĩnh và tri thức để gánh vác tương lai đất nước.

Các đại biểu tham gia hội thảo.

GS.TS. Tô Trung Thành mong rằng, thông qua hội thảo có thể đưa ra những đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp, kiểm tra đánh giá gắn liền với chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Giáo dục lý luận chính trị trong giai đoạn mới phải tận dụng tối đa dòng chảy công nghệ để nâng cao chất lượng học tập, đồng thời tích hợp toàn diện giữa bản lĩnh chính trị và năng lực thích ứng văn hóa số.

“Chúng ta cần xây dựng hệ thống học liệu số sinh động, ứng dụng AI để cá nhân hóa việc học và đổi mới căn bản phương thức kiểm tra, đánh giá. Mục tiêu cốt lõi là giúp người học nâng cao "sức đề kháng" trên không gian mạng, có khả năng tự sàng lọc thông tin và chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Lý luận chính trị phải trở thành vũ khí tư tưởng sắc bén, nuôi dưỡng lòng yêu nước để sinh viên tự tin bước ra toàn cầu mà không làm mất đi bản sắc dân tộc”, GS.TS. Tô Trung Thành nhấn mạnh.

Theo chia sẻ của Ban Tổ chức, Hội thảo đã nhận được gần 140 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên đến từ nhiều trường đại học, học viện và cơ sở nghiên cứu trong cả nước, qua đó đã lựa chọn được 123 bài viết đạt yêu cầu.