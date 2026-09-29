Gian nan hành trình vận động học sinh trở lại trường

Đầu năm học này, em Đinh Phel (lớp 9, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó) nghe lời rủ rê nên bỏ học để đi làm tại Hà Nội. Chị Đinh H Lenh (mẹ em Phel) cho biết gia đình lo lắng nhưng không biết làm thế nào để thuyết phục con tiếp tục đi học.

Biết học sinh rời lớp, thầy Vũ Văn Tùng - Giáo viên chủ nhiệm đã nắm tình hình rồi cùng gia đình thuyết phục em Phel quay về. Phel chia sẻ: “Lúc đó, em chỉ nghĩ đi làm sẽ có tiền nên muốn đi thử. Nhờ thầy Tùng khuyên nhủ, em suy nghĩ và quay lại lớp học”.

Thầy Vũ Văn Tùng đến từng nhà vận động học sinh trở lại trường. Ảnh: Ánh Kiều

Từ đầu năm học đến nay, thầy Tùng đã trực tiếp tìm gặp, vận động 3 học sinh lớp 9 do mình chủ nhiệm và một số học sinh khác trở lại trường. Với thầy, đưa được học sinh về lớp mới là bước đầu, điều khó hơn là tiếp tục thuyết phục các em và gia đình duy trì việc học. “Ở vùng khó, nhiều gia đình còn thiếu thốn. Có em phải nghỉ học để phụ cha mẹ làm rẫy, có em đi làm thuê, có em theo người thân đi làm xa kiếm tiền. Khi cái khó trước mắt là bữa cơm, là thu nhập của gia đình thì lời khuyên tiếp tục đi học rất khó thuyết phục” - thầy Tùng chia sẻ.

Theo thầy Tùng, cơ bản những học sinh có nguy cơ bỏ học đã được đưa trở lại lớp. Tuy nhiên, để các em duy trì việc học đều đặn vẫn cần sự theo sát của giáo viên và gia đình. Ngoài tham gia Ban vận động học sinh của trường, từ năm 2021, thầy còn duy trì “Tủ bánh 0 đồng”, trao sinh kế, xây nhà… hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ giáo viên trực tiếp vận động, tại xã Ia Krêl, các đoàn thể cũng phối hợp với nhà trường để đưa học sinh trở lại lớp. Ngay sau khi nắm danh sách học sinh vắng mặt, Đoàn Thanh niên và Hội LHPN xã phối hợp với giáo viên Trường Tiểu học số 1 Ia Krêl, Trường Tiểu học số 2 Ia Krêl đến từng gia đình tìm hiểu nguyên nhân, thuyết phục phụ huynh.

Anh Văn Tuấn Linh - Bí thư Đoàn xã Ia Krêl - cho biết: Có gia đình, đoàn phải đến nhiều lần mới đưa được học sinh trở lại trường. “Có trường hợp chỉ cần được nhắc nhở, nhưng cũng có gia đình phải đến nhiều lần. Cha mẹ lo làm, chưa quan tâm sát sao đến việc học của con, chúng tôi phải giải thích, thuyết phục từng bước” - anh Linh cho hay.

Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Krêl vận động gia đình học sinh đưa con em trở lại trường học. Ảnh: Ánh Kiều

Em Rơ Mah Nhật (lớp 3, Trường Tiểu học số 1 Ia Krêl) bộc bạch: “Lúc trước em còn ngại đi học. Từ ngày được thầy cô giáo và các cô chú đến nhà chia sẻ, động viên, em luôn cố gắng đi học đầy đủ”.

Cô Nguyễn Thị Bích Liên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ia Krêl - cho biết: Trường có 910 học sinh. Đầu năm học, hàng chục em chưa đến lớp hoặc vắng học kéo dài. Sau nhiều đợt phối hợp vận động, số này giảm còn 2 trường hợp. “Đối với 2 trường hợp còn lại, việc vận động gặp nhiều khó khăn do nhận thức và sự phối hợp từ phía phụ huynh chưa đầy đủ. Nhà trường và các lực lượng đã nhiều lần đến vận động nhưng vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn” - cô Liên nói.

Cùng với tìm đến tận nhà vận động, thuyết phục, nhà trường còn hỗ trợ sách, vở và phối hợp triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để học sinh có thêm điều kiện đến lớp.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Krong (xã Krong), việc tìm học sinh vắng học còn gian nan hơn. Trường có 250 học sinh, trong đó, 50% ở bán trú từ thứ Hai đến thứ Sáu; tỷ lệ học sinh đến lớp đạt khoảng 92 - 93%, còn 10 - 15 em thường xuyên vắng mặt.

Theo thầy Dương Văn Phúc - Hiệu trưởng nhà trường, giáo viên phải phối hợp với cán bộ thôn, làng, kiểm lâm viên và các đoàn thể để tìm từng trường hợp. “Có những trường hợp giáo viên phải vào làng từ chiều Chủ nhật để gọi học sinh đến trường, chuẩn bị cho tuần học mới. Việc này không thể chỉ làm một lần mà phải thường xuyên theo dõi, nhắc nhở và phối hợp với gia đình” - thầy Phúc cho biết.

Theo ông Đinh Văn Ớt - Trưởng thôn Đăk Kơ Pier (xã Krong), nhiều gia đình đưa con lên rẫy ở xa khu dân cư, nhất là học sinh lớp 1. Có nơi, các em phải đi bộ khoảng 3 giờ mới về đến nhà. “Đường xa, đi lại khó khăn, nhất là những hôm mưa gió. Có gia đình lại có việc cúng kính, ma chay hoặc kiêng cữ nên các cháu nghỉ học. Với những trường hợp ở rẫy xa, muốn vận động được phải vào tận nơi” - ông Ớt cho biết.