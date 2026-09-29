Đà Nẵng: Tập trung nâng tầm giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao

Trường Cao đẳng Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường CĐ Đà Nẵng (cũ) và Trường CĐ Quảng Nam trước đây. Sau sắp xếp đã giúp mở rộng đáng kể quy mô giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn. Trong năm học 2026-2027, nhà trường tuyển 2.765 học sinh, sinh viên (HS-SV), nâng tổng quy mô lên khoảng 7.000 HS-SV phân bổ tại 11 địa điểm.

Hiện tại, trường đang đào tạo khoảng 120 mã ngành ở các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp, tập trung định hướng vào các lĩnh vực mũi nhọn như: kỹ thuật - công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, vi điện tử, du lịch, dịch vụ và logistics. Đến năm 2030, nhà trường phấn đấu đạt quy mô khoảng 10.000 HS-SV, từng bước khẳng định vị thế trường cao đẳng chất lượng cao và trở thành trung tâm đào tạo thực hành vùng của khu vực.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân phát biểu tại buổi làm việc với ngành Giáo dục thành phố và Trường Cao đẳng Đà Nẵng về tình hình triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quân đánh giá, quy mô và khả năng đáp ứng nhân lực chất lượng cao của hệ thống GDNN Đà Nẵng nhìn chung chưa tương xứng với vị thế và nhu cầu phát triển của thành phố - đô thị động lực của khu vực miền Trung. Để bứt phá, Thứ trưởng đề nghị ngành GD-ĐT Đà Nẵng nhanh chóng rà soát toàn diện mạng lưới GDNN, từ quy mô, cơ cấu ngành nghề, đội ngũ nhà giáo đến các cơ chế, chính sách hỗ trợ. Song song đó, Thứ trưởng lưu ý thành phố cần chú trọng xây dựng cơ chế chính sách đặc thù. Theo đó, ngành giáo dục Đà Nẵng phải chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND thành phố ban hành các chính sách hỗ trợ đào tạo ngành nghề trọng điểm, quan tâm đến chế độ cho nhà giáo và chính sách thu hút người học GDNN. Mặt khác, do sự tham gia của khu vực tư nhân trong GDNN tại Đà Nẵng còn hạn chế, thành phố cần nghiên cứu giải pháp thu hút mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa, đẩy mạnh kết nối đào tạo gắn liền với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Đối với Trường CĐ Đà Nẵng, Thứ trưởng chỉ đạo nhà trường khẩn trương đánh giá toàn diện hoạt động sau sáp nhập, tối ưu hóa tổ chức bộ máy, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ, nhà giáo, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và các địa điểm đào tạo nhằm bảo đảm vận hành thông suốt. Đồng thời, trường cần tận dụng tốt các chương trình, dự án đầu tư để từng bước hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo thực hành vùng vào năm 2030.

Bên cạnh trọng tâm GDNN, Thứ trưởng Lê Quân yêu cầu Đà Nẵng phải tập trung hoàn thiện 100% cơ sở dữ liệu ngành muộn nhất vào giữa tháng 10-2026, trong đó nhấn mạnh khối GDNN và đại học phải đẩy nhanh tiến độ. “Nếu chưa xong thì phải làm ngày làm đêm. Dữ liệu phải được cập nhật đầy đủ, chính xác để phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành”- Thứ trưởng nhấn mạnh. Cùng với đó, Thứ trưởng đề nghị ngành giáo dục thành phố rà soát tổng thể hệ thống, nhất là về đội ngũ và mạng lưới CSGD. Cùng với đó, bảo đảm nguồn cung sách giáo khoa, chủ động bổ sung kịp thời ở những nơi thiếu cục bộ và tiếp tục tăng cường đầu tư cho các địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới để đảm bảo bình đẳng trong điều kiện học tập.