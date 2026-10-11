Nâng cao giá trị, vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế
Sáng 11/10, tiếp tục chương trình công tác tại Sơn La, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Đoàn công tác đã thăm cơ sở sản xuất, chế biến cà phê của Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La và mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn tại Hợp tác xã nông nghiệp Bon Bon Farm.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nang-cao-gia-tri-vi-the-ca-phe-viet-nam-tren-thi-truong-quoc-te-10433546.html