Huế vận động mua hàng lấy hóa đơn, tăng cường chống thất thu ngân sách

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Thuế thành phố Huế ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: V.BỐN)

Hình thành thói quen tiêu dùng văn minh

Chiều 10/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế phối hợp Thuế thành phố tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng” và hội nghị tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ theo quy định pháp luật. Hoạt động này hướng đến thay đổi thói quen tiêu dùng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, lãnh đạo thành phố trao các suất quà hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: CTV)

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Văn Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan thuế, các tổ chức đoàn thể, hiệp hội doanh nghiệp, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Huế đặt ra yêu cầu tăng trưởng nhanh gắn với nâng cao chất lượng, quản lý hiệu quả các nguồn lực và bảo đảm nguồn thu ngân sách bền vững. Vì vậy, chống thất thu không chỉ nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời mà còn phải bảo đảm công bằng giữa các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: V.BỐN)

Theo đồng chí Nguyễn Chí Tài, chủ động yêu cầu, nhận và lưu giữ hóa đơn khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ là hành động đơn giản nhưng mang ý nghĩa thiết thực. Hóa đơn giúp người tiêu dùng có căn cứ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khi phát sinh vấn đề về chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành, đổi trả hoặc tranh chấp; đồng thời thúc đẩy cơ sở kinh doanh công khai doanh thu, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Lấy hóa đơn vì thế không những là quyền lợi của mỗi người tiêu dùng, mà là trách nhiệm đối với cộng đồng. Khi giao dịch được ghi nhận đầy đủ, công tác quản lý doanh thu, thực hiện nghĩa vụ thuế có thêm cơ sở, góp phần hạn chế gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách và tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, chăm lo an sinh.

Lãnh đạo Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các sở, ban, ngành, cơ quan thuế, hiệp hội doanh nghiệp, các ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và các cơ sở kinh doanh tham dự. (Ảnh: V.BỐN)

Để cuộc vận động đi vào thực chất, đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên và lực lượng nòng cốt tại khu dân cư đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức phù hợp, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần gương mẫu chủ động lấy hóa đơn, vận động gia đình và cộng đồng cùng hưởng ứng; đồng thời gắn cuộc vận động với các phong trào thi đua, hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thành phố định hướng xây dựng, nhân rộng các mô hình “Người Huế tiêu dùng văn minh - Mua hàng lấy hóa đơn”, “Khu dân cư tiêu dùng văn minh - Mua hàng lấy hóa đơn”. Hiệu quả cần được đánh giá bằng sự chuyển biến thực chất trong nhận thức và thói quen của người dân, tránh triển khai hình thức.

Cùng với trách nhiệm của người mua, đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị doanh nghiệp, hộ kinh doanh, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại và các hiệp hội ngành nghề chấp hành nghiêm quy định về thuế, thực hiện đầy đủ trách nhiệm lập, cung cấp hóa đơn, tạo thuận lợi để khách hàng nhận và lưu giữ hóa đơn. Đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và ban quản lý các chợ trên địa bàn đã ký cam kết hưởng ứng cuộc vận động.

Phối hợp quản lý chặt nguồn thu, hướng đến phát triển bền vững

Gắn với cuộc vận động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Văn Tuấn đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 15/8/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Huế.

Trong bối cảnh thành phố hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, yêu cầu quản lý hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm nguồn thu bền vững ngày càng cấp thiết. Vì vậy, chống thất thu thuế là nhiệm vụ bảo đảm nguồn thu ngân sách, góp phần khắc phục tình trạng cạnh tranh thiếu bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với những trường hợp chưa chấp hành đúng quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Văn Tuấn quán triệt, triển khai Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 15/8/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Huế. (Ảnh: V.BỐN)

Đồng chí Hà Văn Tuấn yêu cầu việc triển khai Chỉ thị số 25 phải được đo đếm bằng kết quả cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương; không để khoảng trống quản lý, bỏ sót nguồn thu hoặc nhiệm vụ chung nhưng trách nhiệm không rõ. "Các đơn vị cần tăng cường đối chiếu dữ liệu hóa đơn, thanh toán, đăng ký kinh doanh để quản lý doanh thu thực tế; rà soát, phân loại từng khoản nợ thuế, kiểm soát chặt nợ mới phát sinh và có giải pháp xử lý phù hợp", Đồng chí Hà Văn Tuấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố đồng thời yêu cầu tăng thu phải gắn với nuôi dưỡng nguồn thu. Muốn có nguồn thu bền vững cần tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, hộ kinh doanh hoạt động ổn định, người dân có việc làm và thu nhập; song song với việc tăng cường quản lý, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về thuế. Đây là yêu cầu nhằm hài hòa giữa chống thất thu ngân sách với hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Quy chế phối hợp xác định, việc tuyên truyền phải được triển khai thường xuyên, hướng về cơ sở, khu dân cư, phù hợp từng nhóm đối tượng. (Ảnh: V.BỐN)

Điểm nhấn của chương trình là việc Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Thuế thành phố Huế ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030. Hai cơ quan thống nhất tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy định về thuế, hóa đơn, chứng từ; hướng dẫn người dân kiểm tra, tra cứu, lưu giữ và sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời tiếp nhận, chuyển các phản ánh, kiến nghị liên quan việc lập, giao và nhận hóa đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo quy chế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát huy vai trò tuyên truyền, vận động và giám sát trong hệ thống Mặt trận các cấp; phối hợp các tổ chức thành viên, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đưa cuộc vận động đến từng hộ gia đình, cơ sở kinh doanh.

Hoạt động tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, phù hợp từng nhóm đối tượng, kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu du lịch, tuyến phố kinh doanh với truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số.

Về phía Thuế thành phố, cơ quan này chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, hóa đơn điện tử; tiếp nhận, xem xét, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các phản ánh liên quan dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn. Hai bên cũng phối hợp xây dựng tài liệu tuyên truyền thống nhất, hướng dẫn các tình huống thường gặp theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ thành phố trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Ảnh: V.BỐN)

Đáng chú ý, Mặt trận các cấp sẽ tăng cường nắm bắt khó khăn, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh khi yêu cầu, nhận hóa đơn; kịp thời chuyển thông tin về các trường hợp có dấu hiệu không lập, không giao hóa đơn đến cơ quan thuế. Qua đó, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và góp phần tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tế.

Tiếp nối lễ phát động, hội nghị tập huấn tập trung phổ biến chuyên đề “Chính sách thuế về hóa đơn điện tử - quyền lợi của người tiêu dùng và trách nhiệm pháp lý của người bán”, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền lợi khi mua hàng lấy hóa đơn, đồng thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân kinh doanh nắm vững trách nhiệm lập và cung cấp hóa đơn theo quy định pháp luật.

Dịp này, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, tổng kinh phí 100 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 10 phường trên địa bàn.

Các hội, hiệp hội, ban quản lý chợ, doanh nghiệp ký cam kết hưởng ứng chương trình. (Ảnh: CTV)