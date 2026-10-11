Chứng khoán Việt Nam 2027: Khi nào dòng tiền quay trở lại?

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích CTCP Chứng khoán Nhất Việt

Ngày 11/10, Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Giải mã dòng tiền – Quy luật nhân quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, với sự tham gia của hai diễn giả: ông Nguyễn Minh Hoàng – Giám đốc Phân tích và ông Phạm Ngọc Sơn – Trưởng phòng Môi giới CTCP Chứng khoán Nhất Việt.

Hội thảo tập trung lý giải mối quan hệ nhân quả giữa chu kỳ đầu tư của nền kinh tế, “giá của tiền” và diễn biến dòng tiền trên thị trường chứng khoán, qua đó đưa ra góc nhìn về điều kiện đảo chiều của thị trường và định hướng chiến lược đầu tư cho năm 2027.

Mở đầu phần đánh giá vĩ mô, ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích CTCP Chứng khoán Nhất Việt cho rằng việc kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh trong khi thị trường chứng khoán diễn biến kém tích cực không phải là một nghịch lý.

Việt Nam đang bước vào một chu kỳ đầu tư lớn nhằm xây dựng năng lực tăng trưởng dài hạn, với nguồn lực được hướng vào hạ tầng, năng lượng, logistics, sản xuất và công nghệ. Tuy nhiên, chính quá trình này cũng tạo ra nhu cầu vốn lớn trong ngắn hạn: nền kinh tế phải huy động và giải ngân vốn trước, trong khi kết quả của các khoản đầu tư chỉ phản ánh dần vào doanh thu và lợi nhuận doanh nghiệp ở các giai đoạn sau. Đây là lý do tăng trưởng kinh tế chưa chuyển hóa ngay thành đà tăng của thị trường cổ phiếu.

Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán hiện phải cạnh tranh dòng tiền trong bối cảnh "giá của tiền” ở mức cao. Nhu cầu vốn của nền kinh tế gia tăng, trong khi môi trường lãi suất và dòng vốn quốc tế chưa thuận lợi. Dòng tiền vì vậy được phân bổ sang nhiều kênh như tiền gửi, trái phiếu, hoạt động sản xuất kinh doanh và các đợt IPO, phát hành mới, khiến thanh khoản trên thị trường cổ phiếu suy yếu.

Chuyên gia VFS nhấn mạnh: “Định giá rẻ theo lịch sử chưa đồng nghĩa với rẻ so với giá của tiền”. Nói cách khác, một mức định giá thấp so với trung bình quá khứ chưa đủ để kéo dòng tiền quay lại nếu lợi suất kỳ vọng từ cổ phiếu chưa đủ hấp dẫn so với lợi suất của các kênh đầu tư khác.

Về thời điểm đảo chiều, VFS cho rằng thị trường không nhất thiết phải chờ mọi điều kiện vĩ mô trở nên thuận lợi. Dòng tiền có thể quay trở lại khi giá của tiền tạo đỉnh và bắt đầu giảm, hoặc khi giá cổ phiếu đã chiết khấu đủ sâu để tạo ra mức lợi suất kỳ vọng hấp dẫn. Để xác nhận điểm đảo chiều, nhà đầu tư cần quan sát đồng thời các tín hiệu gồm: thanh khoản cải thiện, độ rộng thị trường mở rộng, số lượng cổ phiếu tạo đáy mới suy giảm và sự xuất hiện của các nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích CTCP Chứng khoán Nhất Việt

Từ các phân tích trên, VFS xác định chiến lược đầu tư năm 2027 là chọn đúng mắt xích hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư, thay vì mua cả ngành. Khung phân tích của VFS bám theo chuỗi nhân quả: Chính sách dẫn đến diễn biến của nguồn Vốn, từ đó tìm ra cơ hội Đầu tư được hưởng lợi từ dòng chảy của nguồn vốn; trong đó, tập trung vào các doanh nghiệp có Backlog lớn hoặc Hoạt động đầu tư mở rộng. Khi đó, Doanh thu và Lợi nhuận của doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tăng trưởng.

Tại mỗi mắt xích, VFS đánh giá khả năng doanh nghiệp thực sự giữ lại giá trị thông qua biên lợi nhuận, quyền định giá, chi phí vốn và dòng tiền. Theo đó, không phải doanh nghiệp nào thuộc ngành được hưởng lợi từ chính sách cũng chuyển hóa được dòng vốn đầu tư thành lợi nhuận cho cổ đông, và sự phân hóa giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành là yếu tố nhà đầu tư cần lưu ý.

Các nhóm ngành được VFS đánh giá là đáng theo dõi trong năm 2027 gồm: nhóm liên quan trực tiếp đến nguồn vốn như ngân hàng, chứng khoán; nhóm liên quan đến năng lượng – dầu khí, điện và thiết bị điện; cảng – logistics; khu công nghiệp; công nghệ và một số nhóm vật liệu có tính khan hiếm.

Bên cạnh cơ hội, VFS cũng lưu ý giai đoạn chờ giá của tiền tạo đỉnh có thể kéo dài hơn kỳ vọng nếu môi trường lãi suất trong nước, quốc tế và dòng vốn ngoại chậm cải thiện. Trong giai đoạn này, thị trường có thể tiếp tục phân hóa và biến động, do đó nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ các tín hiệu xác nhận từ dòng tiền thay vì hành động sớm dựa trên kỳ vọng.

Kết thúc phần trình bày, chuyên gia VFS đã trao đổi trực tiếp với nhà đầu tư và cơ quan báo chí về diễn biến dòng tiền, triển vọng thị trường và cơ hội đầu tư trong giai đoạn tới. Hội thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư cá nhân, tổ chức tài chính và các cơ quan truyền thông.