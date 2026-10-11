Michael Carrick đau lòng khi bị CĐV Man Utd la ó dữ dội

Sự thất vọng của người hâm mộ Manchester United tiếp tục lên đến đỉnh điểm sau trận hòa 1-1 trước Tottenham tại Premier League.

Không chỉ bất mãn với màn trình diễn của đội nhà, các cổ động viên còn liên tục la ó, tạo nên bầu không khí căng thẳng trên khán đài.

Carrick đã có một khởi đầu tệ hại. Ảnh: Alamy

Những tiếng la ó bắt đầu xuất hiện từ giữa hiệp một, khi Tottenham chiếm ưu thế và Man Utd thi đấu thiếu thuyết phục.

Phản ứng tương tự tiếp tục vang lên khi hiệp hai khép lại với tỷ số 0-0, trước khi sự tức giận bùng phát mạnh mẽ hơn sau tiếng còi mãn cuộc.

Man United đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 73 do công của Bryan, giúp Man United dẫn trước Tottenham 1-0. Sau đó, Tottenham còn bị mất người khi Bentacur bị thẻ đỏ.

Thế nhưng bàn gỡ hòa ở phút 90+2 của Dominic Solanke khiến Man Utd đánh rơi chiến thắng, đồng thời kéo dài chuỗi trận đáng thất vọng.

Đội chủ sân Old Trafford mới chỉ giành được một chiến thắng sau sáu vòng đầu tiên tại Premier League, đánh dấu màn khởi đầu tệ nhất của họ trong 40 năm.

Và Carrick phải đối mặt với phản ứng gay gắt từ người hâm mộ khi để vụt chiến thắng theo một cách quá tệ hại.

Ba tuần trước, các cổ động viên Man Utd trên sân khách cũng từng la ó quyết định thay Kobbie Mainoo của ông trong trận hòa 1-1 trước Fulham.

Manchester United lại để thủng lưới khi đối thủ chỉ còn 10 người trên sân. Ảnh: Getty

Chia sẻ về việc bị chính người hâm mộ đội nhà phản đối, Carrick không giấu được sự tổn thương: "Khi mọi chuyện không diễn ra như mong đợi, tôi hiểu phản ứng của mọi người. Nhưng rõ ràng điều đó khiến tôi đau lòng, thực sự rất đau lòng".

"Trải qua những khoảnh khắc như vậy không hề dễ chịu, nhưng đôi khi bạn buộc phải chấp nhận. Tôi quan tâm đến câu lạc bộ này nhiều như bất kỳ ai khác. Tôi hiểu những phản ứng đó xuất phát từ mong muốn đội bóng thi đấu tốt hơn", nhà cầm quân người Anh nói thêm.

Dù chịu áp lực lớn từ khán đài, Carrick cho rằng các cầu thủ đã phản ứng tích cực, đặc biệt trong hiệp hai.

Tuy nhiên, khả năng bảo toàn lợi thế dẫn trước tiếp tục là vấn đề đáng lo ngại của Man Utd.

Tottenham và Everton đều từng ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ trước đội bóng này, khiến họ đánh rơi những điểm số quan trọng. Và trận đấu tối qua cũng thế, Man Utd đã để Tottenham chọc thủng lưới trong tình thế đối thủ chỉ còn 10 người.

Trước những chỉ trích ngày càng gia tăng, Carrick khẳng định ông không có ý định né tránh trách nhiệm.

"Tôi chắc chắn không hài lòng với số điểm mà chúng tôi giành được cho đến lúc này. Tôi không hề che giấu điều đó và cũng chẳng có gì để che giấu. Mọi chuyện có thể đã khác nếu một vài chi tiết nhỏ diễn ra theo hướng có lợi hơn, nhưng thực tế vẫn là thực tế và chúng tôi phải chấp nhận", Carrick nhấn mạnh.

Ảnh: Adam Vaughan/EPA

HLV người Anh cũng thừa nhận Man Utd cần nhanh chóng cải thiện phong độ, đặc biệt là sự tập trung và bản lĩnh trong những thời điểm quyết định.

"Chúng tôi hoàn toàn có khả năng xoay chuyển tình hình. Điều cần thiết là phải thi đấu thông minh hơn trong những thời điểm khó khăn, quyết đoán và mạnh mẽ hơn để hoàn thành nhiệm vụ. Có những lúc chúng tôi chơi tốt, nhưng cũng có những thời điểm không thể hiện được điều đó", ông nói.

Những tiếng la ó từ khán đài cho thấy sự kiên nhẫn của người hâm mộ Man Utd đang dần mất đi. Sau trận hòa Tottenham, M.U sẽ gặp Atletico Madrid ở lượt trận thứ 2 vòng xếp hạng Champions League.

Sau đó, Quỷ đỏ sẽ chạm trán Leeds Utd ở vòng 7 Premier League. Ở 2 trận đấu này, thầy trò Carrick đều phải chơi trên sân khách.