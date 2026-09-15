Học Bác để làm tốt công tác dân vận

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công…”, đơn vị tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, củng cố thế trận lòng dân và bảo đảm an ninh - quốc phòng khu vực biên giới.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Thiện Hưng giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Phan Thanh Tú

Để nâng cao trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cấp ủy, chi bộ đơn vị đã sớm đề ra mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về vị trí, vai trò, yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình hiện nay. Thông qua công tác dân vận để giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị nhận thức sâu sắc truyền thống yêu nước, đoàn kết của quân và dân ta. Đồng thời, giáo dục rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ và giữ nghiêm kỷ luật quân đội, kỷ luật khi quan hệ với nhân dân, nhận thức và hiểu rõ thêm quan hệ máu thịt quân - dân, từ đó có tinh thần trách nhiệm cao trong xây dựng đơn vị và địa phương.

Với phương châm hướng về cơ sở, bằng trách nhiệm chính trị của người quân nhân cách mạng, Ban CHQS xã đã chủ động hợp tác, giữ vững mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân để xây dựng các chương trình phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của đơn vị và nhu cầu của địa phương; thường xuyên cử cán bộ tăng cường về cơ sở để “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Chính ​với hình thức gần dân, sâu sát với dân, hiểu dân, trọng dân, hướng dẫn cho dân và cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng sinh hoạt với các tổ chức chính trị - xã hội…, từng nội dung của công tác dân vận cũng nhờ đó mà linh hoạt, đổi mới theo tình hình thực tế từng năm. Điển hình là hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; tham gia giúp dân làm đường giao thông nông thôn, chung tay xây dựng trường học, kịp thời khắc phục thiên tai, bảo vệ hoa màu, ổn định cuộc sống…

Ban Chỉ huy Quân sự xã Thiện Hưng phối hợp với các doanh nghiệp tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: Phan Thanh Tú

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận “Dân vận tức không bỏ sót người dân nào”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương đã ngày đêm bám thôn, giúp dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế. Chỉ tính riêng trong năm 2025-2026, đơn vị đã giúp nhân dân dựng trên 50 ngàn nọc tiêu bị đổ, nạo vét trên 500m kênh mương, thu hoạch hoa màu, tu sửa và làm mới 2 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình neo đơn, khó khăn…

Dành sự yêu thương cho trẻ em nghèo và học sinh hiếu học, vào các dịp Quốc tế thiếu nhi (1-6), Tết Trung thu, Tết Nguyên đán…, Chi đoàn Quân sự xã đã phối hợp với các đơn vị kết nghĩa tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: đêm văn nghệ Xuân yêu thương, vận động tặng học bổng, tặng xe đạp, sách vở cho học sinh nghèo hiếu học; tặng quà trung thu cho trẻ em dân tộc thiểu số.

Công tác dân vận của đơn vị còn thường xuyên gắn với việc giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc như: thăm hỏi và tặng quà tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12)…

Xuyên suốt các hoạt động dân vận, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể địa phương và sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Thiện Hưng. Đáng mừng là công tác dân vận luôn xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, trở thành “mệnh lệnh từ trái tim” chứ không đơn thuần là thực hiện mệnh lệnh của người chỉ huy. Nhờ làm tốt công tác dân vận nên nhân dân ở Thiện Hưng đã hiểu, tin tưởng và đồng hành cùng bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng đời sống mới.

Ghi nhận sự đóng góp của Ban CHQS xã Thiện Hưng, UBND tỉnh Bình Phước trước đây đã trao tặng bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; UBND huyện Bù Đốp trước đây tặng giấy khen trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. Đó là niềm vinh dự, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục thực hiện đạt kết quả cao hơn nữa trong công tác dân vận, góp phần tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.