Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND xã Nguyên Bình khóa II

Các đại biểu HĐND xã biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Kỳ họp xem xét, cho ý kiến các dự thảo nghị quyết: Phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương năm 2026 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn 1 từ năm 2025 - 2030 trên địa bàn; phân bổ vốn thường xuyên ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương năm 2026 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn 1 từ năm 2025 - 2030 trên địa bàn xã; phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2026 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn xã.

Sau khi xem xét, thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã biểu quyết thông qua 3 nghị quyết trình tại kỳ họp, tạo cơ sở để UBND xã tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.