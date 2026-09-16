Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

Quang cảnh Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ảnh: Phạm Bằng

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã Kim Bảng.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động đồng chí Nguyễn Hải Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Bảng đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bố trí làm thành viên chuyên trách Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề tỉnh.

Đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động đồng chí Lê Văn Trung - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bố trí làm thành viên chuyên trách Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển, chỉ định đồng chí Nguyễn Đức An - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Bảng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, luân chuyển. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển, chỉ định đồng chí Lê Quang Huy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Bảng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được điều động, luân chuyển, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, tăng cường cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về cơ sở, đồng thời phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ trong tham mưu, giải quyết những vấn đề khó, mới phát sinh từ thực tiễn.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động, luân chuyển. Ảnh: Phạm Bằng

Thời gian qua, đặc biệt là gần đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều chủ trương, chỉ đạo quyết liệt về đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ; đồng thời thống nhất kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ giai đoạn 2026-2030.

Trong nhiệm kỳ, trước mắt trong quý III/2026, tỉnh tập trung luân chuyển, điều động, bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Trong đó, chú trọng luân chuyển cán bộ từ tỉnh về cơ sở để tiếp tục rèn luyện, thử thách, kiểm nghiệm phẩm chất, năng lực thực tiễn, qua đó chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý lâu dài cho tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng với đó, tỉnh bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, phát huy sở trường để đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển, nhất là trong tham mưu xây dựng chủ trương, chính sách, đề xuất giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt và xử lý các vấn đề mới, khó đặt ra trong thực tiễn.

Đối với các cán bộ được điều động về Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề của tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, đây là bộ phận do Thường trực Tỉnh ủy thành lập, bố trí tại Văn phòng Tỉnh ủy và trực tiếp chịu sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề của tỉnh có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trực tiếp cho Bí thư Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là đối với những vấn đề khó, tồn đọng, vướng mắc, điểm nghẽn, nút thắt và các vấn đề cần thiết khác để cấp ủy trực tiếp chỉ đạo giải quyết.

Đánh giá các cán bộ được điều động về Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề tỉnh đều có kinh nghiệm thực tiễn, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng, có nhiều trải nghiệm trên các lĩnh vực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí nhận thức sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ, tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm trong môi trường công tác mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí cần chủ động tiếp cận công việc, nhanh chóng nắm bắt những vấn đề cần tập trung nghiên cứu, tham mưu; đồng thời đề xuất cơ chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc được giao.

Thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục xem xét điều động thêm một số cán bộ về Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề nhằm phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trên các lĩnh vực khác nhau, phục vụ công tác tham mưu, giúp việc cho Bí thư Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với 2 cán bộ được luân chuyển, chỉ định giữ chức vụ Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Bảng, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh đây là địa bàn có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, với nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, nhất là kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ và kết cấu hạ tầng.

Xã Kim Bảng có đường biên giới với nước bạn Lào, có Cửa khẩu Thanh Thủy và là điểm cuối của tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Tuyến cao tốc qua địa bàn xã mới có chiều dài khoảng 22 km. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần mở rộng kết nối, giao thương, liên kết khu vực miền Tây với trung tâm kinh tế của tỉnh, đồng thời mở ra không gian phát triển mới gắn với hành lang kinh tế dọc Cửa khẩu Thanh Thủy xuyên biên giới và hành lang kết nối Hà Nội - Viêng Chăn (Lào).

Lãnh đạo Sở Xây dựng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức An. Ảnh: Phạm Bằng

Những lợi thế này vừa tạo cơ hội phát triển, vừa đặt ra yêu cầu cao đối với công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền xã Kim Bảng. Việc luân chuyển cán bộ về địa phương nhằm tăng cường đội ngũ có năng lực, kinh nghiệm cho cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời tạo môi trường để cán bộ rèn luyện, thử thách, trưởng thành và từng bước tạo nguồn cán bộ quản lý lâu dài cho tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị 2 đồng chí cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã giữ vững đoàn kết, thống nhất, tuân thủ các nguyên tắc của Đảng, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Quang Huy. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí cần thực sự là hạt nhân đoàn kết, kết nối và lãnh đạo hệ thống chính trị vận hành đồng bộ, thống nhất, hành động vì mục tiêu chung; nhanh chóng tiếp cận địa bàn, bắt tay ngay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Trước mắt, cấp ủy, chính quyền xã Kim Bảng cần tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đồng thời, quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đầu tư, giải phóng mặt bằng và triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững quốc phòng - an ninh, an ninh biên giới, trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên giới, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các địa phương của nước bạn Lào.

Cùng với đó, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sáng tạo, phù hợp nhằm khơi dậy nội lực, phát huy tiềm năng sẵn có; nhận diện đầy đủ những khó khăn, hạn chế ngay từ cơ sở để có giải pháp xử lý kịp thời. Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã thực sự chuyên nghiệp, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kim Bảng tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được luân chuyển về xã. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị 2 đồng chí cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Kim Bảng nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.

Thay mặt các đồng chí được điều động, luân chuyển phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Bảng nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết và trách nhiệm của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Bảng thay mặt các đồng chí được điều động, luân chuyển phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Đây sẽ là những định hướng quan trọng để các đồng chí được điều động, luân chuyển cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy các sở, các ban, ngành cấp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị: Đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn liên quan đến Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Bảng Lê Quang Huy khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc kỷ cương của Đảng; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể; phát huy dân chủ, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời, tập trung toàn tâm, toàn lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.