Australia chia sẻ kinh nghiệm về triển khai chính quyền hai cấp

“Người dân không cần phải hiểu cách bộ máy chính quyền vận hành, điều họ cần là dịch vụ công thuận lợi và hiệu quả”, Quyền Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam Naomi Cook nêu tại Diễn đàn Việt Nam - Australia 2026 được tổ chức ngày 16-9 tại Đà Nẵng.

Bà Naomi Cook, Quyền Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Australia

Theo bà Naomi Cook, người dân cảm nhận hiệu quả của chính quyền qua những việc cụ thể trong cuộc sống, từ đăng ký khai sinh, xin giấy phép kinh doanh đến tiếp cận hỗ trợ khi gặp khó khăn.

“Họ chỉ cần chính quyền hoạt động rõ ràng, liên thông, kịp thời và công bằng”, bà nói tại sự kiện có chủ đề “Tăng cường năng lực lãnh đạo địa phương cho mô hình chính quyền hai cấp hiệu quả”, với sự tham dự của gần 300 nhà hoạch định chính sách, cán bộ, nhà nghiên cứu và lãnh đạo địa phương của Việt Nam, Australia và Đà Nẵng.

Từ thực tiễn Australia, bà Naomi cho rằng chính quyền địa phương giữ vai trò quan trọng trong việc đưa chính sách vào cuộc sống. Hiệu quả thực tế phụ thuộc nhiều vào quyết định của người lãnh đạo, năng lực của đội ngũ thực hiện và chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dân. Việc phân chia trách nhiệm giữa các cấp chính quyền cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và phân định rõ trách nhiệm.

PGS.TS Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III. Ảnh: ĐSQ Australia

Tại diễn đàn, PGS.TS Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, nhấn mạnh Australia có nhiều kinh nghiệm trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy nhà nước, năng lực lãnh đạo và quản trị địa phương. Việt Nam có thể tham khảo những kinh nghiệm đó khi tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

PGS.TS Đoàn Triệu Long đánh giá việc trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước giúp tìm kiếm cách tiếp cận mới trong cải cách thể chế, đồng thời xây dựng phương thức phù hợp để nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và năng lực lãnh đạo, quản trị ở địa phương.

Trọng tâm thảo luận tại diễn đàn là nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đội ngũ, tổ chức cung cấp dịch vụ công và ra quyết định dựa trên bằng chứng. Đại diện Ủy ban Dịch vụ Công Australia và Cơ quan Dịch vụ Australia chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, nâng cao năng lực thực thi và cung cấp dịch vụ lấy người sử dụng làm trung tâm.

Lấy người dân làm điểm kiểm chứng

Kinh nghiệm đáng chú ý từ Australia là tổ chức dịch vụ công theo nhu cầu của người dân thay vì theo ranh giới của từng cơ quan, đòi hỏi lãnh đạo có khả năng phối hợp giữa nhiều tổ chức, đồng thời giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn.

Diễn đàn Việt Nam – Australia mang đến cơ hội chia sẻ kiến thức giữa các chuyên gia hai nước và cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh. Ảnh: ĐSQ Australia

Đối với Việt Nam, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi chính quyền địa phương hai cấp đặt cấp cơ sở trước trách nhiệm lớn hơn trong tổ chức thực hiện chính sách và cung cấp dịch vụ công. Hiệu quả của mô hình còn thể hiện ở khả năng giải quyết công việc và sự thuận tiện mà người dân, doanh nghiệp cảm nhận trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Bà Naomi Cook cho rằng cải cách khu vực công là quá trình liên tục, khi kỳ vọng của người dân, công nghệ và xã hội không ngừng thay đổi. Theo bà, kinh nghiệm Australia cần được vận dụng linh hoạt tại Việt Nam, phù hợp với khác biệt về lịch sử, thể chế và điều kiện của mỗi nước.

Diễn đàn Việt Nam - Australia là một sáng kiến trọng tâm của Trung tâm Việt Nam - Australia (VAC), được triển khai với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Từ năm 2023, diễn đàn trở thành không gian trao đổi giữa các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia hai nước về những vấn đề quản trị chung, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia.