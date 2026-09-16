Cảnh sát biển tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400

Lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam và Tổng Công ty Ba Son tham quan tàu CSB 4043.

Phát biểu tại lễ bàn giao Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Tổng Công ty Ba Son đã khắc phục mọi khó khăn, tập trung cao nhân lực, vật lực để đóng và bàn giao Tàu CSB 4043 cho đơn vị đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng tốt.

Đồng chí Tư lệnh Vùng khẳng định, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 sẽ tiếp tục quản lý, khai thác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng tàu, chặc chẽ, hiệu quả, đúng quy định; thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình trạng kỹ thuật của phương tiện bảo đảm tàu luôn ở trạng thái kỹ thuật tốt nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng tại lễ bàn giao, đồng chí Đại tá Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: Công tác bàn giao, tiếp nhận tàu là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm phương tiện được quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển và các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Cục trưởng đề nghị BTL Vùng Cảnh sát biển 4 sau khi có quyết định đưa tàu vào biên chế trang bị quân sự, tiếp tục làm tốt việc quản lý, sử dụng phát huy tốt tính năng, kỹ chiến thuật của Tàu CSB 4043, góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên Vùng biển Tây Nam.

Tàu CSB 4043 được biên chế cho BTL Vùng CSB 4 thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng và Cảnh sát biển Việt Nam đối với đơn vị. Đây là cơ sở để BTL Vùng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và năng lực tuần tra kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển. Đồng thời xây dựng BTL Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn trên biển, đảo Tây Nam thiêng liêng của Tổ quốc.