Kiện toàn nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp

Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh điều hành hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cùng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu.

Đồng chí Phan Văn Thắng chúc mừng cá nhân được hiệp thương tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình và được hiệp thương thống nhất kết nạp Hiệp hội Yến sào tỉnh Đồng Tháp làm tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hội nghị cũng hiệp thương cử bổ sung 3 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gồm: Lưu Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đặng Thị Thu Uyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Đồng thời, hội nghị hiệp thương cử đồng chí Lưu Thị Thanh Loan giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hiệp thương thống nhất kết nạp Hiệp hội Yến sào tỉnh Đồng Tháp làm tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hiệp thương thống nhất cử Ủy viên Ủy ban MTTQ và thống nhất cử đồng chí Lưu Thị Thanh Loan giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lưu Thị Thanh Loan trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự tín nhiệm của các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Trên cương vị mới, đồng chí khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Thường trực giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác Mặt trận, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chương trình trọng tâm được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng chúc mừng các tổ chức, cá nhân được hiệp thương tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng thời chúc mừng đồng chí Lưu Thị Thanh Loan được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I.

Đồng chí Phan Văn Thắng cho biết, đồng chí Lưu Thị Thanh Loan, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác. Trong quá trình công tác, đồng chí từng giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; sau đó được phân công làm Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, phụ trách lĩnh vực Dân vận. Thực hiện chủ trương chuyển chức năng Dân vận về MTTQ, đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động về công tác tại MTTQ, được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Phan Văn Thắng đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Lưu Thị Thanh Loan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo; nắm vững các nghị quyết, kết luận của Đảng và MTTQ Việt Nam để cụ thể hóa vào thực tiễn công tác...

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các Ủy viên vừa được hiệp thương thống nhất cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.