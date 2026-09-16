Đồng bộ giải pháp gỡ điểm nghẽn giao thông, trật tự đô thị
Ùn tắc giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè là những vấn đề đô thị đã tồn tại trong thời gian dài, tác động trực tiếp đến việc đi lại và đời sống của người dân Thủ đô. Để giải quyết những “điểm nghẽn” này, CATP Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, duy trì trật tự sau giải tỏa đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dong-bo-giai-phap-go-diem-nghen-giao-thong-trat-tu-do-thi-417967.htm